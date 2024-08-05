Призови в день скорби - Утешение в размышлении - Ветхий Завет - Часть 1

«Призови Меня в день скорби». Название этого трехтомного собрания духовных размышлений было навеяно словами Мардохея, с которыми он обратился к царице Есфири в дни испытаний и скорбей ветхозаветного народа Божия. (Название для русского издания взято из Псалтири, Пс. 49:15. Прим, ред.) Мардохей сказал, что «в это время» Бог даровал Есфири ее высокое и влиятельное положение, чтобы она могла принести народу израильскому обещанное Богом избавление (Есф. 4:14). «Призови Меня в день скорби».

Испытания и скорби не обходят стороной народ Божий и сегодня. Испытания и тревоги бросают нам вызов, духовные противники осаждают нас со всех сторон, искушения и соблазны грозят уничтожить нашу веру, нас пугают наши собственные недостатки и слабости, накапливается груз трагедий и потерь, нашу совесть тяготит чувство вины, личные неурядицы нередко приводят нас на грань отчаяния, и зачастую даже обыденная жизнь кажется трудной и безысходной. «Призови Меня в день скорби». Во времена скорби христиане всех веков обращались к Богу в молитве, взывая о помощи и прося обещанного избавления и утешения. Они обращались к Слову, чтобы узнать обетования Божии, и на протяжении тридцати трех лет «Размышления» помогали приводить христиан к источнику утешения, Слову Божию...

Утешение это проистекает из того факта, что Бог знает нас, знает, кто мы, где находимся и как обстоят наши дела. Бог знает нашу жизнь, и Он позаботился через Иисуса Христа о том, чтобы у нее было счастливое завершение. Наше утешение в том, что Иисус обещал провести нас через любые испытания, включая долину смертной тени, пока мы не окажемся вместе с Ним одесную Бога Отца. Пастор Генри Постиан из Уотертауна в Висконсине прочитал 12 045 подобных духовных размышлений и тщательно выбрал наилучшие из посланий утешения. Некоторые первоначальные тексты претерпели незначительные изменения с тем, чтобы сделать их более созвучными современному богослужению. Все библейские цитаты и ссылки приводятся по Новой международной версии Библии, изданной Международным библейским обществом (в русском издании, разумеется, тексты даны по Синодальному изданию Библии. Прим, ред.); написание заглавных букв и пунктуация соответствуют всем современным языковым нормам; названия глав относятся уже не к еженедельным сериям, а исключительно к темам отдельных текстов.

Призови в день скорби - Утешение в размышлении - Ветхий Завет - Часть 1

2009 год 215 стр

Призови в день скорби - Содержание

Утешение в скорби

Бог дарует силы на каждый день

Падают ли духом герои?

Источник нашей крепости

Наша единственная надежда и опора

Не бойся!

Где Бог твой?

В Нем мы победим

Жизнь в безопасности

Утешение в силе Божьей

Ободрение для сомневающегося сердца

Божий срок - самый лучший

Сомнения в мудрости Божией

Вера взирает в будущее

Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?

Взирая на счастливый исход

Вера, которая смотрит в будущее

Грозовые тучи на пути к небесам

Радость среди скорбей

Добрый Пастырь ведет нас домой

Сила для Народа Божьего

Ожидая день спасения

Значение Христовой победы

Радость сейчас — радость потом

Даже в смерти имеем надежду

В Его руках мы в безопасности

Наконец домой

Уроки в школе веры

Бог - скорый помощник в бедах

Хранимы Богом

Наш Добрый Пастырь

Один плюс Бог

Боязнь неудачи

Считайте свои благословения

Мы не одиноки

Благослови выхождения наши по молитве нашей

Жаждет душа моя к Богу живому

Милостивая забота Божия о Своем народе

День, о котором невозможно забыть

Безопасность в Боге

В Его руках мы защищены вовеки

Идите с Богом

Мир Божий пребывает вовек

Христианская страховка

Радость вопреки бедствиям

Только радость и звуки радости

Благослови, душа моя, Господа

Идти, куда ведет Бог

Единственный источник нашей безопасности

В чем упование ваше?

Нуждаются ли в помощи герои?

Общение с Богом

Благословенная честь молитвы

«Изливайте пред Ним сердце ваше»

Господь видит и слышит Свой народ

В Божий срок

Подай нам защиту в скорби

Молитва в день бедствия

Не моя воля, но Твоя да будет

Услышь меня и поспеши на помощь

Призыв к молитве

Бог обещает ответить на молитву

Молитесь с благодарным сердцем

Оправданы ценой Его осуждения

Испытания веры

Благость в горниле страдания

Почему я?

Испытания: наказание или возможность?

Весь мир против меня

Господь, кого любит, того наказывает

Ждите в кротком смирении.

Ничего не случается просто так

Все содействует ко благу

Отклонения от пути

Ожидая избавления

Держитесь Слова Божия

Помните и соблюдайте Слово Божие

Слово спасения

Питание Словом

Слово Божие - истина

Слово Божие - источник нашей радости

Держитесь Слова Божия

Каковы же наши нужды?

Вечное Слово

Слово пророков - слово Господа

Вера, укорененная в Слове

Бог Вседержитель

Щедрый и заботливый Отец

«Все они от Тебя ожидают»

Многочисленны дела Господни

Любовь Отца

Милость Отца

Лик Отца Небесного

«Все держится словом Его»

Могущество Отца

Величайшее деяние Божие

Слава Отца

Наш Чудесный Бог

«Не воз дремлет хранящий тебя»

Господь - Вседержитель

В руках Божиих

Какое утешение - прощение грехов!

«Я с Тобою»

Неиссякаемый источник силы

С Богом нет ничего невозможного

Как мать и дитя

Бог видит наши страдания

«Не приключится тебе зло»

Получая незаслуженное