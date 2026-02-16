Книга Е.Н. Проценко «Наркотики и наркомания: Надежда в беде» является одним из наиболее глубоких и сбалансированных отечественных пособий, посвященных проблеме зависимости. Автор, будучи профессиональным психологом и руководителем реабилитационных программ, рассматривает наркоманию не как приговор или проявление «порочности», а как тяжелое биопсихосоциодуховное заболевание. Основная идея книги заключается в том, что для успешного исцеления необходимо воздействовать на все четыре сферы жизни человека одновременно, не ограничиваясь лишь медикаментозным вмешательством или формальными запретами.

Проценко подробно анализирует психологические механизмы зависимости, такие как анозогнозия (отрицание болезни) и формирование «наркоманической личности», которая подменяет собой подлинное «Я» человека. Значительная часть книги посвящена проблеме созависимости — деструктивным моделям поведения родственников, которые, пытаясь спасти близкого, часто невольно способствуют прогрессированию его болезни. Автор предлагает конкретные стратегии выхода из этого замкнутого круга, основанные на честности, установлении границ и обретении духовных ориентиров, соответствующих христианской антропологии.

Книга наполнена практическими советами и примерами из многолетней практики автора, что делает её незаменимым руководством как для специалистов, так и для семей, столкнувшихся с бедой. Она дарует надежду, утверждая, что путь к свободе возможен через осознанное изменение образа жизни и восстановление разрушенных отношений с собой, обществом и Богом. Проценко подчеркивает, что трезвость — это не просто отсутствие химических веществ в крови, а новое качество жизни, наполненное смыслом и ответственностью.

Е.Н. Проценко - Наркотики и наркомания - Надежда в беде

М.: Триада, 2002. - 240 с.

ISBN 5-86181-250-0

Е.Н. Проценко - Наркотики и наркомания – Содержание

Предисловие ко 2-му изданию

Благодарности

Об авторе

Введение

ГЛАВА 1. Наркотики и наркоманы

ГЛАВА 2. Наркомания — это болезнь

ГЛАВА 3. Что такое зависимость?

ГЛАВА 4.1де искать выход?

ГЛАВА 5. Семья наркомана

ГЛАВА 6. Ваши первые шаги. Что значит «начать с себя»? Перед чем мы бессильны?

ГЛАВА 7. Непридуманные истории

ГЛАВА 8. Где найти помощь

Заключение