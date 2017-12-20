И вновь Элизабет Клэр Профет, автор книги «Утерянные годы Иисуса», бросает вызов устаревшей доктрине, проливая свет на забытые рукописи. На этот раз она исследует Книгу Еноха, текст, приписываемый прадеду Ноя, человеку, который, как говорит книга Бытия, «ходил пред Богом» и «не стало его, потому что Бог взял его».

Книга Еноха рассказывает о том, что Бог разрешил Еноху вернуться на землю, чтобы открыть своим детям определенные тайны. Но эта книга была изъята из Библии. Почему?

Профет Элизабет Клэр - Падшие ангелы и истоки зла. Почему Отцы Церкви за­претили Книгу Еноха и ее потрясающие откровения

Пер. с англ. — СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2008. — 480 с.

ISBN 978-5-88503-565-1

FALLEN ANGELS AND THE ORIGINS OF EVIL

Why Church Fathers Suppressed the Book of Enoch and Its Startling Revelations by Elizabeth Clare Prophet

Элизабет Профет - Падшие ангелы и истоки зла. Почему Отцы Церкви за­претили Книгу Еноха и ее потрясающие откровения - Содержание

Запретные тайны Еноха

Нерассказанная история о людях н ангелах.

Примечания

Избранная библиография

Книга Еноха

Параллельные места Библии, относящиеся к Книге Еноха

Скрытые упоминания о Стражах (и Нефилим) в Священном Писании

Дополнительные скрытые упоминания о Стражах (и Нефилим) в Священном Писании

Духовные решения

Схема вашего Божественного Я

О воплощенных ангелах — тогда и теперь

Заговор против Оригена

Потомки людей и ангелов

К С. Льюис о злых ангелах

Книга тайн Еноха

Пролог о сынах Иареда, взятый из второй Книги Адама и Евы

Введение

Книга тайн Еноха

Енох в забытых книгах

Книга Юбилеев, или Малое Бытие (отрывки)

Заветы двенадцати патриархов (отрывки)

Добрые вести о Сифе, к которым нам следует прислушаться

Приложение 1. Закон и пророки, цитированные Иисусом Христом

Приложение 2. Столкновения: Стражи против Иоанна Крестителя и Иисуса Христа

Об авторе

Список иллюстраций

Элизабет Профет - Падшие ангелы и истоки зла

Вопрос, ставший предметом моего исследования, заключается в следующем: если раньше злые ангелы встречались на земле повсюду и, как указывает, по-видимому, Священное Писание, носили обличье обыкновенных людей, то почему они не могут все еще находиться здесь? Учитывая состояние дел на планете Земля, где бы мы могли обнаружить их сегодня? Манипулируют ли они нашим правительством? Заводят ли экономику в тупик?

Кто же они, в конце концов, такие?

У людей IV столетия были кое-какие ответы, сохранившиеся в малоизвестных, с трудом добытых книгах; некоторые из них никогда не были переведены на английский язык. Немного покопавшись в архивах Отцов раннехристианской Церкви, мы обнаружим любопытный факт, что они действительно что-то знали о воплощении ангелов — и знание это было столь опасным, что оно было запрещено как ересь.

Тогда, в первые несколько столетий после Рождества Христова, Отцы Церкви философствовали на тему о происхождении зла в Божественной вселенной — и в особенности на земле. Все соглашались в том, что корень зла был в ангелах, которые пали с небес — знакомое библейское повествование о восстании некоего архангела против Всемогущего и об ангелах, которые были низвергнуты вместе с ним1.

Обычно эти ангелы изображались в виде бестелесных крылатых существ, темных и мрачных демонов, соблазняющих человека совершить грех, нашептывающих нечестивые мысли ему на ухо. Но некоторые ключевые места в святых книгах указывают на то, что вещественности в падших ангелах могло быть и побольше—в буквальном и физическом смысле.

В то, что ангелы материальны, по-видимому, верили испокон веков. Ангел, с которым боролся Иаков, был достаточно телесным для того, чтобы покалечить его по крайней мере на время, если не на всю жизнь. Этот ангел был настолько материален, что автор книги Бытия называет его человеком, хотя в другом месте Священное Писание раскрывает, что он был ангелом2. « Ангел» сказал Иакову:« Отпусти Меня, ибо взошла заря». Каким образом мог бы Иаков удерживать бестелесного ангела?

Ангелов, которые пришли посетить Содом, пришлось запереть в доме Лота, для того чтобы оградить их от сексуального насилия, замышленного местными горожанами — содомитами, которые желали «познать» ангелов3. А Маной предложил приготовить обед для своего гостя, которого принимал за обычного человека до тех пор, пока тот не поднялся к небесам в огне, который возжег Маной. Только тогда Маной узнал, что «человек Божий» был «ангелом Господним»4.

Дурные, падшие ангелы, согласно некоторым мировым религиозным писаниям, были не менее физическими.

Рассказывают, что Заратустра, великий персидский пророк, сокрушил тела ангелов на куски за то, что те использовали их, чтобы причинять зло. Ангелы (так гласит эта история) затевали запретные любовные связи с земными женщинами, что трудно выполнить без физических тел, тем более что дальнейшее повествование приписывает им наличие потомства5. Эта история о материальных ангелах, несмотря на ее сомнительность, по крайней мере придавала смысл писанию и легенде.

История Стражей: великая потеря и великая находка

И была еще Книга Еноха. Поначалу будучи одинаково в чести как у евреев, так и у христиан, эта книга позднее попала в немилость у влиятельных богословов — именно из-за своих спорных утверждений о природе и деяниях падших ангелов.

Тема этой книги приводила более поздних Отцов Церкви в такое бешенство, что один из них, Филаст-рий, фактически осудил ее как ересь6. Раввины также не удостоили своим доверием учение этой книги об ангелах. Тем, кто в него верил, Рабби Шимон бар Йо-хай во II веке н. э. объявил проклятие7.

Таким образом, эта книга была осуждена, запрещена, проклята, без сомнения сожжена и растерзана и, на? конец, что еще хуже — утеряна (и с легкостью забыта) на добрую тысячу лет. Но с какой-то сверхъестественной настойчивостью Книга Еноха два столетия назад отыскала обратный путь и распространилась вновь.

В 1773 году слухи об уцелевшей копии книги привели шотландского исследователя Джеймса Брюса в далекую Эфиопию. Молва оказалась правдивой, и Книга Еноха была сохранена эфиопской церковью, которая поместила ее в один ряд с другими библейскими книгами.

Брюс сумел завладеть не одной, а тремя эфиопскими копиями драгоценной книги и вернул их в Европу и Великобританию. Когда в 1821 году доктор Ричард Лоуренс, профессор гебраистики в Оксфорде, создал первый английский перевод этого труда, современный мир смог впервые ознакомиться с запретными тайнами Еноха8.

Книга Еноха ведет повествование из той непостижимой области, где пересекаются история и мифология. Будучи посвященным в эти бездонные источники древних знаний, ее автор рисует для читателя полную до краев чашу тайной мудрости.

Перед нами разворачивается исконная драма добра и зла, света и тьмы. Книга следует по стопам Еноха назад, к древнему безвременью — к первому признаку развращения в неиспорченном мире: к земле.

Бедствия, согласно Книге Еноха, начались, когда небесные ангелы и их предводитель по имени Семьяза обнаружили ненасытную похоть по отношению к «дочерям человеческим» на земле и неудержимое желание породить детей от этих женщин. Семъяза боялся спускаться в одиночку к дочерям человеческим и потому убедил двести ангелов, называемых Стражами, сопровождать его на пути к наслаждению.

Тогда ангелы дали клятвы и ради этого предприятия связали друг друга «заклятиями» — то есть проклятиями. А раз уж такой договор был заключен, измена ему подлежала наказанию немыслимыми ужасами.

С напускной храбростью, навеянной тем, что они действуют сообща, ангелы спустились с небес и взяли себе жен из числа дочерей человеческих. Они научили женщин колдовству, заклинаниям и гаданию — искаженным вариантам небесных тайн.

Сюжет этой истории закручивается, словно в научно-фантастическом триллере — его легче принять за фантазию, чем за факт. Женщины зачинают от этих ангелов детей — злых исполинов. Исполины пожирают всю пишу, какую только способны произвести земные люди. Ничто не может утолить их голод. Они убивают и едят птиц, зверей, пресмыкающихся и рыбу. Для их колоссального аппетита нет ничего святого. Вскоре даже сам Homo sapiens становится деликатесом для них (7:1-15).

По ходу рассказа один зловредный ангел по имени Азазель создает для их супруг разные принадлежности — такие как косметика для глаз и причудливые браслеты, чтобы повысить их сексуальную привлекательность. Что касается мужчин, то Азазель обучает их - «всякому нечестию», включая искусство изготовления мечей, ножей, щитов, панцирей — всех орудий войны. (8:1-9).

Тогда, много тысячелетий назад, кто-то объяснил войну не как напасть, изобретенную человеком или посланную Богом, но как акт мщения падшего ангела, изгнанного из сфер Божественной силы. Последствия этого таковы, что человек под воздействием манипуляции того или иного сорта присоединялся к военным играм падших ангелов и позволял себе истреблять людей в пользу ангельского архисоперничества.

Но повествование Еноха о Стражах на этом не заканчивается. Когда земные люди вопиют от злодеяний, в огромном количестве сыплющихся на них, небеса слышат их мольбы. Могущественные архангелы — Михаил, Гавриил, Рафаил, Суриил и Уриил—взывают от имени земных людей к Всевышнему, Царю царей (9:1-14).