Проханов - Избранное

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism

Центральное место в сборнике занимает автобиографическая повесть «В котле России». Это уникальное свидетельство очевидца, прошедшего через три революции и сохранившего верность своей миссии. Проханов описывает не только внешние события, но и внутреннюю архитектуру своей веры, которая позволила ему выстроить мощную организацию в условиях хаоса.

Книга раскрывает Проханова как мыслителя-реформатора, верившего в возможность преображения общества через евангельские ценности. Его «Избранное» — это манифест свободы совести и призыв к активному, созидательному христианству, которое не бежит от мира, а стремится его облагородить.

Проханов И. С. – Избранное

Москва: “Чеховский полиграфический комбинат”, 2007. – 360 с.

Проханов И. С. – Избранное – Содержание

Предисловие

БИОГРАФИЯ И. С. ПРОХАНОВА

  • ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ПРОХАНОВА

  • БОЖИЙ ПРИЗЫВ

  • НАЧАЛО ДУХОВНОГО ТРУДА И. С. ПРОХАНОВА

  • УЧЕБА ПРОХАНОВА ЗА ГРАНИЦЕЙ, ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

  • ПРОХАНОВ - ОРГАНИЗАТОР ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ

  • ТРУД ПРОХАНОВА НА НИВЕ БЛАГОВЕСТИЯ И ЕДИНСТВА

  • ПОЕЗДКИ ПРОХАНОВА ЗА РУБЕЖ

  • ПОСЕЩЕНИЕ ПРОХАНОВЫМ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

  • ПРОХАНОВ - ПРОПОВЕДНИК И ПОЭТ

  • ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И. С. ПРОХАНОВА

  • КОНЧИНА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ПРОХАНОВА

  • ПАМЯТЬ СЕРДЦА В. А. Попов

ПРОПОВЕДИ И. С. ПРОХАНОВА

  • “ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ"

  • ВЕЛИЧИЕ ЛЮБВИ

  • ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

  • "ОСТАНЬСЯ С НАМИ"

  • БОЖИЯ ШКОЛА

  • "ДОКОЛЕ ВСЕ ПРИДЕМ... В МЕРУ ПОЛНОГО ВОЗРАСТА ХРИСТОВА"

  • “ВЗИРАЯ НА ИИСУСА"

  • “ОКО МОЕ НАД ТОБОЮ"

  • "ВОСПИТЫВАЙТЕ... В УЧЕНИИ И НАСТАВЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ"

  • "В УСЕРДИИ НЕ ОСЛАБЕВАЙТЕ"

СТИХОТВОРЕНИЯ И. С. ПРОХАНОВА

  • Вера предо мной открыла

  • О неужели, Царь вселенной

  • Взойдем на Голгофу, мой брат!

  • Да, я спасен, спасен я от блужданий

  • Не ради почести и славы

  • Господь! Ты - Избавитель мой

  • Люблю, Спаситель, в книге дивной

  • Если б очи веры, Боже

  • Посмотри: вблизи потока

  • Будем радоваться, братья!

  • Христос! Ты в Кане Галилейской

  • Дай, Боже, им счастье

  • Как часто, жизнью утомленный

  • Прости меня, хоть не прошенья

  • Я искал так много лет

  • Если б знал я, Боже правый

  • Гусли стройте! Дружно пойте!

  • О, образ совершенный

  • О, Господь, Спаситель мой!

  • Дух Святой! Тобой, как силой

  • Было время: я ликуя

  • Есть у птиц небесных гнезда

  • Бывают мгновенья

  • Никогда я не один

  • Покайся, пока есть сознанье

  • Научи меня молиться

  • Сколько раз в мольбе усердной

  • Под влияньем наставлений

  • В Твоих словах, в Твоем Писанье

  • В служенье вечному ученью

  • Боже! дай терпенье

  • Мы руки возлагали

  • Не нам, не нам, Твоим рабам

  • Что вера без дел? Это звук лишь пустой

  • Быстрым орлом я хотел бы летать

  • Господня земля и что наполняет ее

  • Вот звучит небес простор

  • В час, когда труба Господня

  • О, Иегова, через волны

  • Тишина царит в полночи

  • Дорогие минуты нам Бог даровал

  • Слушай ангельское пенье

  • Что праздно стоите?

  • Слышно призывное слово

  • Возрадуйтесь, народы

  • Тихий, праздничный час

  • Боже! верю я сердечно

  • За евангельскую веру

  • Господь есть мой свет

  • Чудный чертог виден вдали

  • На крылах благоговенья

  • Ты - жизнь моя

  • Сном погребенного спал мой Спаситель

  • Сей день, его же сотворил Господь

  • Чистый источник, прекрасный поток

  • Среди всех в жизни перемен

  • Грустны, тягостны минуты

  • Новое сердце из тканей живых

  • Спит спокойно Вифлеем

  • Всесильный Царь вселенной!

  • О, смерть! где, скажи, твое жало?

  • Господь Иисус, умерший

  • О, Господь Иисус воскресший

  • Царь, царящий в вышнем свете

  • Идите, скажите Христовым друзьям

  • Ему имя: Чудный, Вечный и Святой

  • Если жертву покаянья

  • Пастухи в полях дремали

  • Только вера во Христа

  • Сколько раз мольбе невнятной

  • Если камень согрешений

  • О, Дух Святой! Даруй Твое общенье

  • Благость Господняя, вечная сила!

  • Ты - единый мой Учитель

  • Вот, дремлет Гефсиманский сад

  • О, Иисус! Нет краше ничего

  • Как тропинкою лесною

  • О, Иисус! Ты - мой Спаситель

  • Милосердный Врач Христос!

  • Исцели мое сомненье

  • Хоть я спасен Твоим призваньем

  • Дух, плоды производящий!

