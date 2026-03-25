Проханов - Избранное

Центральное место в сборнике занимает автобиографическая повесть «В котле России». Это уникальное свидетельство очевидца, прошедшего через три революции и сохранившего верность своей миссии. Проханов описывает не только внешние события, но и внутреннюю архитектуру своей веры, которая позволила ему выстроить мощную организацию в условиях хаоса.
Книга раскрывает Проханова как мыслителя-реформатора, верившего в возможность преображения общества через евангельские ценности. Его «Избранное» — это манифест свободы совести и призыв к активному, созидательному христианству, которое не бежит от мира, а стремится его облагородить.
Проханов И. С. – Избранное
Москва: “Чеховский полиграфический комбинат”, 2007. – 360 с.
Проханов И. С. – Избранное – Содержание
Предисловие
БИОГРАФИЯ И. С. ПРОХАНОВА
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ПРОХАНОВА
БОЖИЙ ПРИЗЫВ
НАЧАЛО ДУХОВНОГО ТРУДА И. С. ПРОХАНОВА
УЧЕБА ПРОХАНОВА ЗА ГРАНИЦЕЙ, ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
ПРОХАНОВ - ОРГАНИЗАТОР ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ТРУД ПРОХАНОВА НА НИВЕ БЛАГОВЕСТИЯ И ЕДИНСТВА
ПОЕЗДКИ ПРОХАНОВА ЗА РУБЕЖ
ПОСЕЩЕНИЕ ПРОХАНОВЫМ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ
ПРОХАНОВ - ПРОПОВЕДНИК И ПОЭТ
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И. С. ПРОХАНОВА
КОНЧИНА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ПРОХАНОВА
ПАМЯТЬ СЕРДЦА В. А. Попов
ПРОПОВЕДИ И. С. ПРОХАНОВА
“ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ"
ВЕЛИЧИЕ ЛЮБВИ
ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
"ОСТАНЬСЯ С НАМИ"
БОЖИЯ ШКОЛА
"ДОКОЛЕ ВСЕ ПРИДЕМ... В МЕРУ ПОЛНОГО ВОЗРАСТА ХРИСТОВА"
“ВЗИРАЯ НА ИИСУСА"
“ОКО МОЕ НАД ТОБОЮ"
"ВОСПИТЫВАЙТЕ... В УЧЕНИИ И НАСТАВЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ"
"В УСЕРДИИ НЕ ОСЛАБЕВАЙТЕ"
СТИХОТВОРЕНИЯ И. С. ПРОХАНОВА
Вера предо мной открыла
О неужели, Царь вселенной
Взойдем на Голгофу, мой брат!
Да, я спасен, спасен я от блужданий
Не ради почести и славы
Господь! Ты - Избавитель мой
Люблю, Спаситель, в книге дивной
Если б очи веры, Боже
Посмотри: вблизи потока
Будем радоваться, братья!
Христос! Ты в Кане Галилейской
Дай, Боже, им счастье
Как часто, жизнью утомленный
Прости меня, хоть не прошенья
Я искал так много лет
Если б знал я, Боже правый
Гусли стройте! Дружно пойте!
О, образ совершенный
О, Господь, Спаситель мой!
Дух Святой! Тобой, как силой
Было время: я ликуя
Есть у птиц небесных гнезда
Бывают мгновенья
Никогда я не один
Покайся, пока есть сознанье
Научи меня молиться
Сколько раз в мольбе усердной
Под влияньем наставлений
В Твоих словах, в Твоем Писанье
В служенье вечному ученью
Боже! дай терпенье
Мы руки возлагали
Не нам, не нам, Твоим рабам
Что вера без дел? Это звук лишь пустой
Быстрым орлом я хотел бы летать
Господня земля и что наполняет ее
Вот звучит небес простор
В час, когда труба Господня
О, Иегова, через волны
Тишина царит в полночи
Дорогие минуты нам Бог даровал
Слушай ангельское пенье
Что праздно стоите?
Слышно призывное слово
Возрадуйтесь, народы
Тихий, праздничный час
Боже! верю я сердечно
За евангельскую веру
Господь есть мой свет
Чудный чертог виден вдали
На крылах благоговенья
Ты - жизнь моя
Сном погребенного спал мой Спаситель
Сей день, его же сотворил Господь
Чистый источник, прекрасный поток
Среди всех в жизни перемен
Грустны, тягостны минуты
Новое сердце из тканей живых
Спит спокойно Вифлеем
Всесильный Царь вселенной!
О, смерть! где, скажи, твое жало?
Господь Иисус, умерший
О, Господь Иисус воскресший
Царь, царящий в вышнем свете
Идите, скажите Христовым друзьям
Ему имя: Чудный, Вечный и Святой
Если жертву покаянья
Пастухи в полях дремали
Только вера во Христа
Сколько раз мольбе невнятной
Если камень согрешений
О, Дух Святой! Даруй Твое общенье
Благость Господняя, вечная сила!
Ты - единый мой Учитель
Вот, дремлет Гефсиманский сад
О, Иисус! Нет краше ничего
Как тропинкою лесною
О, Иисус! Ты - мой Спаситель
Милосердный Врач Христос!
Исцели мое сомненье
Хоть я спасен Твоим призваньем
Дух, плоды производящий!
