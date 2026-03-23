Проханов - Радуйтесь в Господе
Этот труд стал самым значимым гимнологическим проектом в истории отечественного протестантизма. Иван Проханов верил, что русская душа нуждается в «солнечном христианстве». Сборник «Радуйтесь в Господе» радикально изменил атмосферу богослужений, наполнив их мажорными интонациями, надеждой и активным призывом к жизни в Боге.
В книгу вошли как авторские тексты самого Проханова, так и лучшие переводы западных гимнов, адаптированные под русский менталитет. Это летопись веры, которая не боится трудностей, потому что черпает силы в пасхальной радости.
Серия «Христос для России»
Проханов Иван Степанович - Радуйтесь в Господе - Том 1 - Содержане
Владимир Попов Духовное и социальное служение И.С. Проханова
Для чего и для кого вы живете?
Христос освобождает пленных
Христианин ли ты?
Мир вам!
Наше великое преимущество
Воскресшая любовь
Христос распятый
Идеалы и Библия
Работа вглубь
Душа - духовный инструмент
Помни Господа!
Об истинном священстве
Одно только нужно
Источник и разбитые водоемы
Три греха против Духа Святого
Слава Божия
Из духовной бухгалтерии
Библия в жизни верующего
О разуме
О чувстве человеческом
Христианин и мир
В чём цель твоей жизни?
Радуйся радостью совершенной
Будь верен до смерти
Первый взгляд мог выработаться только на почве умаления авторитета Священного Писания слишком широкими толкованиями, а второй — только на основе пользования другим источником, помимо Священного Писания — преданием. Евангельские христиане, стремясь восстановить апостольскую церковь, решают как этот, так и все другие вопросы исключительно на основе авторитета Священного Писания. Поэтому здесь этот вопрос разъясняется исключительно только на основании Священного Писания. Возложение рук упоминается не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, и даже в первых книгах Библии и притом — в различных видах.
Проханов Иван - Новая или Евангельская жизнь - Том II
М., Христианский центр «Логос», 2009. 240 с.: ил.
Проханов Иван - Новая или Евангельская жизнь - Том II - Содержание
Социально-правовое и межконфессиональное служение
Слово защиты
Удивительное сходство
Краткая записка о возникновении, развитии и о настоящем положении Евангельского движения в России
Речь на Государственном совещании при Временном Правительстве
Историческая речь на Первом Всероссийском Съезде древлеапостольских общин
Евангельский клич
Новая или Евангельская жизнь
Ко всем рядовым членам и руководителям Евангельских общин и отделов
Вероучение и внутрицерковные установления
Изложение Евангельской веры или вероучение Евангельских христиан
О возложении рук и рукоположении
О браке и разводе
О мерах духовного исправления в церквах Евангельских
О воскресном дне
О служении женщин в Церкви
