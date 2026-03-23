Проханов - Радуйтесь в Господе

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism

Этот труд стал самым значимым гимнологическим проектом в истории отечественного протестантизма. Иван Проханов верил, что русская душа нуждается в «солнечном христианстве». Сборник «Радуйтесь в Господе» радикально изменил атмосферу богослужений, наполнив их мажорными интонациями, надеждой и активным призывом к жизни в Боге.

В книгу вошли как авторские тексты самого Проханова, так и лучшие переводы западных гимнов, адаптированные под русский менталитет. Это летопись веры, которая не боится трудностей, потому что черпает силы в пасхальной радости.

Проханов Иван Степанович - Радуйтесь в Господе

Серия «Христос для России»
ISВN 5-87246-008-2

Проханов Иван Степанович - Радуйтесь в Господе - Том 1 - Содержане

  • Владимир Попов Духовное и социальное служение И.С. Проханова

  • Для чего и для кого вы живете?

  • Христос освобождает пленных

  • Христианин ли ты?

  • Мир вам!

  • Наше великое преимущество

  • Воскресшая любовь

  • Христос распятый

  • Идеалы и Библия

  • Работа вглубь

  • Душа - духовный инструмент

  • Помни Господа!

  • Об истинном священстве

  • Одно только нужно

  • Источник и разбитые водоемы

  • Три греха против Духа Святого

  • Слава Божия

  • Из духовной бухгалтерии

  • Библия в жизни верующего

  • О разуме

  • О чувстве человеческом

  • Христианин и мир

  • В чём цель твоей жизни?

  • Радуйся радостью совершенной

  • Будь верен до смерти

Первый взгляд мог выработаться только на почве умаления авторитета Священного Писания слишком широкими толкованиями, а второй — только на основе пользования другим источником, помимо Священного Писания — преданием. Евангельские христиане, стремясь восстановить апостольскую церковь, решают как этот, так и все другие вопросы исключительно на основе авторитета Священного Писания. Поэтому здесь этот вопрос разъясняется исключительно только на основании Священного Писания. Возложение рук упоминается не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, и даже в первых книгах Библии и притом — в различных видах.

Проханов Иван - Новая или Евангельская жизнь - Том II

М., Христианский центр «Логос», 2009. 240 с.: ил.

Проханов Иван - Новая или Евангельская жизнь - Том II - Содержание

Социально-правовое и межконфессиональное служение

  • Слово защиты

  • Удивительное сходство

  • Краткая записка о возникновении, развитии и о настоящем положении Евангельского движения в России

  • Речь на Государственном совещании при Временном Правительстве

  • Историческая речь на Первом Всероссийском Съезде древлеапостольских общин

  • Евангельский клич

  • Новая или Евангельская жизнь

  • Ко всем рядовым членам и руководителям Евангельских общин и отделов

Вероучение и внутрицерковные установления

  • Изложение Евангельской веры или вероучение Евангельских христиан

  • О возложении рук и рукоположении

  • О браке и разводе

  • О мерах духовного исправления в церквах Евангельских

  • О воскресном дне

  • О служении женщин в Церкви

Views 34
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

