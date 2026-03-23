Проханов - Радуйтесь в Господе

Этот труд стал самым значимым гимнологическим проектом в истории отечественного протестантизма. Иван Проханов верил, что русская душа нуждается в «солнечном христианстве». Сборник «Радуйтесь в Господе» радикально изменил атмосферу богослужений, наполнив их мажорными интонациями, надеждой и активным призывом к жизни в Боге.

В книгу вошли как авторские тексты самого Проханова, так и лучшие переводы западных гимнов, адаптированные под русский менталитет. Это летопись веры, которая не боится трудностей, потому что черпает силы в пасхальной радости.

Проханов Иван Степанович - Радуйтесь в Господе

Серия «Христос для России»

ISВN 5-87246-008-2

Проханов Иван Степанович - Радуйтесь в Господе - Том 1 - Содержане

Владимир Попов Духовное и социальное служение И.С. Проханова

Для чего и для кого вы живете?

Христос освобождает пленных

Христианин ли ты?

Мир вам!

Наше великое преимущество

Воскресшая любовь

Христос распятый

Идеалы и Библия

Работа вглубь

Душа - духовный инструмент

Помни Господа!

Об истинном священстве

Одно только нужно

Источник и разбитые водоемы

Три греха против Духа Святого

Слава Божия

Из духовной бухгалтерии

Библия в жизни верующего

О разуме

О чувстве человеческом

Христианин и мир

В чём цель твоей жизни?

Радуйся радостью совершенной

Будь верен до смерти

Первый взгляд мог выработаться только на почве умаления авторитета Священного Писания слишком широкими толкованиями, а второй — только на основе пользования другим источником, помимо Священного Писания — преданием. Евангельские христиане, стремясь восстановить апостольскую церковь, решают как этот, так и все другие вопросы исключительно на основе авторитета Священного Писания. Поэтому здесь этот вопрос разъясняется исключительно только на основании Священного Писания. Возложение рук упоминается не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, и даже в первых книгах Библии и притом — в различных видах.

Проханов Иван - Новая или Евангельская жизнь - Том II

М., Христианский центр «Логос», 2009. 240 с.: ил.

Серия «Христос для России»

ISBN 5-87246-008-2

Проханов Иван - Новая или Евангельская жизнь - Том II - Содержание

Социально-правовое и межконфессиональное служение

Слово защиты

Удивительное сходство

Краткая записка о возникновении, развитии и о настоящем положении Евангельского движения в России

Речь на Государственном совещании при Временном Правительстве

Историческая речь на Первом Всероссийском Съезде древлеапостольских общин

Евангельский клич

Новая или Евангельская жизнь

Ко всем рядовым членам и руководителям Евангельских общин и отделов

Вероучение и внутрицерковные установления