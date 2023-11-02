Предисловие переводчика. Автобиографическая книга „В котле России" написана Иваном Степановичем Прохановым в 1933 году в Берлине и издана на английском языке. В те тяжелые для России годы, книга была предназначена в первую очередь для зарубежного читателя. Это подтверждается особым стилем повествования, поясняющим те или иные традиции и практическую жизнь русского народа.

Имя И.С. Проханова связано с большой эпохой в евангельском движении на Руси, а так же в Польше, Болгарии, Чехословакии и среди русско-украинских соотечественников во всем мире.

Духовный писатель, одаренный проповедник и поэт, организатор евангельского благовещения, издатель духовной литературы, инициатор социального служения народу путем создания многочисленных кооперативов и коммун в 20-ые годы - вот далеко не полный перечень многогранного труда благословенного служителя Божия.

В представляемой читателям книге вы найдете вдохновенный рассказ о формировании евангельского движения в России, у истоков которого стояли граф Модест Модестович Корф и отставной полковник Кавалергардского полка Василий Иванович Пашков. Эти люди собрали первый съезд евангельских христиан в 1884 году, за что были высланы из России. Ведь согласно статье 196 царского „Уложения о наказаниях" „лица виновные в распространении ересей ... или же в образовании новых сект, враждебных вере, подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке".

Но евангельское движение, несмотря На притеснения православной Церкви и правительства, расширялось.

Возможно автор книги несколько субъективно пишет о преследованиях евангельских христиан со стороны православной Церкви, но остается фактом что обер-прокурор Святейшего правительствующего синода Победоносцев яростно „пытал" свободу совести и десятки тысяч борцов за нее.

Только в 1905 году возникла возможность официальной организации Союза евангельских христиан.

В это время Иван Степанович уже занимал видное место в евангельском движении. Его трудами в 1908 году был создан Всероссийский союз евангельских христиан. И. С. Проханов стал председателем союза.

Основные этапы служения брата Проханова ярко отражены в книге. Это и его международная деятельность, когда в 1911 году Всероссийский союз евангельских христиан был принят во Всемирный союз баптистов, а Иван Степанович избран вице-президентом названного союза. И работа по формированию основ вероучения, в результате которой в 1913 году было опубликовано „Краткое изложение вероучения евангельских христиан". И большая издательская работа и духовные труды.

С достойной скромностью автор пишет о своей политической деятельности, а ведь он был организатором в марте 1917 года единственной тогда в своем роде в России Христианско-демократической партии „Воскресение".

После революции деятельность И. С. Проханова стала еще более напряженной и многогранной.

В 1918 году предпринимались попытки объединения евангельских христиан и баптистов.В 1921-1922 годах попытки добиться от властей изменения ряда статей декрета Совета народных комиссаров „Об отделении церкви от государства и школы от церкви". В это же время И. С. Проханов выступил с призывом образовать широкий союз христианских Церквей для проведения „духовной революции". Его брошюра „Евангельский клич" вышла стотысячным тиражом. Тогда же усилились контакты с прогрессивным православным духовенством.

Статьи Ивана Степановича вливали в души верующих истинный евангельский оптимизм. Цикл статей в журнале „Христианин" в 1925-1926 годах даже называли „социальным евангелием Проханова".

Огромная миссионерская работа, помощь обездоленным и голодающим, планы создания евангельского „города-Солнце" (одобренные пленумом Всероссийского совета евангельских христиан в 1927 году), все это принесло благословенные плоды.

Только в Сибири с 1917 по 1924 год общины евангельских христиан выросли в 6 раз. Наблюдался большой приток новообращенных, так в Смоленской губернии обращенные после революции составляли 90% верующих.

Начали сбываться мечты брата Проханова, но к сожалению в 1928 году он был вынужден остаться заграницей, где находился в деловой поездке. В 30-тые годы в который раз на евангельских христиан обрушились репрессии, которые не обошли никого в то время.

В 1935 году Иван Степанович Проханов скончался в Берлине, не дожив до свершения своих пророчеств.

Жизнь измеряется не годами а делами... Иван Степанович совершал труд с энергией и ревностью нескольких тружеников.

Ныне наше Отечество переживает дни великого возрождения и обновления духовной жизни народов. Остановленный в тридцатые годы процесс служения Церквей в исповедании и возвещении Евангелия на длительный период гонений и скор-бей не только для Церкви но и всего народа, возродился победным избавлением Воскресшего Христа. Иван Степанович Проханов всем своим сердцем полным оптимизма веры предвидел это время.

В заключении своей книги он писал: „История не стоит на месте. Величайшие изменения могут произойти в России в любое время И для меня станет возможным возвращение в Ленинград, или Петроград, или в Санкт-Петербург"

Слово Божие призывает: „Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13,7)

Это первое полное издание книги на русском языке сделано по инициативе известных труженников основанного И. С. Прохановым Всемирного Союза Евангельских Христиан - президента Ивана Михайловича Сергея и его супруги Елены Васильевны.

Перевод и редактирование осуществил А.М. Бычков.

Иван Степанович Проханов - В котле России 1869-1933

Автобиография И. С. Проханова, основателя и почетного президента Всероссийского Союза Евангельских Христиан

Жизнь оптимизма в земле пессимизма вместе с интересным повествованием о Русском Союзе Евангельских Христиан

Издание первое 1992

Издатель: Всемирный Союз Евангельских Христиан

WORLD FELLOWSHIP OF SLAVIC EVANGELICAL CHRISTIANS P.O. Box 35220 Chicago, Illions 60635 U.S.A.

printed in Germany by Druckhaus Gummersbach

Иван Степанович Проханов - В котле России 1869-1933 - Содержание

Предисловие переводчика .

Предисловие

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