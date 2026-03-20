Прохоров - 365 духовных завтраков

Книга А. П. Прохорова «365 духовных завтраков» представляет собой сборник коротких духовно-нравственных размышлений на каждый день года. Автор предлагает читателю своеобразную «ежедневную духовную пищу», которая помогает задуматься о смысле жизни, нравственных ценностях и взаимоотношениях человека с Богом, самим собой и окружающим миром.

Структура книги построена как цикл из 365 небольших чтений, каждое из которых предназначено для ежедневного размышления. Основные темы книги последовательно раскрывают важнейшие направления духовной жизни: самопознание, богопознание и понимание мира, а также различные аспекты христианской этики и практической духовной жизни.

Размышления автора основаны на библейских текстах и жизненных примерах, побуждают читателя к внутреннему анализу, формированию правильных духовных ориентиров и развитию христианского характера. Книга может использоваться как для личного чтения и молитвенного размышления, так и для семейных или групповых духовных бесед.

М.: «Благовестник», 2015.— 744 с.

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

САМОПОЗНАНИЕ в течение 2־х месяцев

Январь

1 января. «Что такое жизнь ваша?» - 2 Января. Цель в жизни. «Страемлюсь к цели» - 3 Января. «О горнем помышляйте, а не о земном» - 4 Января. Сколько ты вообще собираешься жить? - 5 Января. Цена человека - 6 Января. «Я дивно устроен» - 7 Января. Тела ваши — храм - 8 Января. «Служите Господу и отвращу от вас болезни» - 9 Января. «Ваш дух, и душа, и тело» - 10 Января. «Дорожа временем, потому что дни лукавы» - 11 Января. Упущенные возможности - 12 Января. «Не будешь иметь возможности говорить» - 13 Января. Кто хочет иметь друзей - 14 Января. Воспитываем наш язык - 15 Января. «Ты многое видёл, но не замечал» - 16 Января. «Вот, я и дети, которых дал мне Бог» - 17 Января. «Старайтесь иметь мир со всеми» - 18 Января. «Не спешить колебаться умом» - 19 Января. «Нет мне мира, нет покоя» - 20 Января. «Поступайте по духу» - 21 Января. «Да не царствует грех в смертном теле вашем» - 22 Января. Прославляйте Бога в телах ваших» - 23 Января. «Проявление Духа на пользу» - 24 Января. Возгревать дар Божий - 25 Января. Как относиться к снам? - 26 Января. Ещё о снах - 27 Января. «Ты разрушил семью мою» - 28 Января. Учимся почитать семью - 29 Января. Как и чем приближают чью-то кончину? - 30 Января. Роли в семье - 31 Января. Зачем нужна улыбка?

Февраль

1 Февраля. Холод одиночества (у пожилых) - 2 Февраля. Холод одиночества (у молодых) - 3 Февраля. Поговорим о совести - 4 Февраля. Упражнения - 5 Февраля. Гармония в человеке - 6 Февраля. Наше обновление - 7 Февраля. «Как хотите, чтобы с вами поступали...» - 8 Февраля. «Не ходи переносчиком в народе твоём» - 9 Февраля. Утвердиться Христу в нас - 10 Февраля. Словесное молоко и твёрдая пища - 11 Февраля. Духовное питание. Микродобавки - 12 Февраля. Разговор с родителями и служителями - 13 Февраля. Превратности нашего зрения - 14 Февраля. Как вы справляетесь с трудностями? - 15 Февраля. Кто вы: оптимист или пессимист? - 16 Февраля. Мелочи и великое - 17 Февраля. «Извинение дел греховных» - 18 Февраля. Согласовывайте свои действия - 19 Февраля. Случайности или Божье вмешательство? - 20 Февраля. Как ты будешь умирать? - 21 Февраля. Выращиваем любовь - 22 Февраля. «Не давайте места диаволу» - 23 Февраля. Берегите свою юность - 24 Февраля. «Ныне ближе к нам спасение» - 25 Февраля. Учимся признавать свою вину. - 26 Февраля. Сосуды в большом доме - 27 Февраля. «Влечёт меня то и другое» - 28 Февраля. Что дало нам двухмесячное вникание в себя?

БОГОПОЗНАНИЕ в течение 2-х месяцев

Март

1 Марта. «Будем стремиться познать Господа» - 2 Марта. «Богу поклонись» - 3 Марта. Библия — источник знаний о Боге - 4 Марта. Как представить себе Бога в масштабе? - 5 Марта. Бог — законодатель - 6 Марта. Бог и воля человека - 7 Марта. Бог и наши страхи - 8 Марта. Бог и церковные порядки - 9 Марта. Божий замысел семьи - 10 Марта. Условия прочного брака - 11 Марта. Бог и общество - 12 Марта. Бог и наука (знания человеческие) - 13 Марта. Бог и наука (знания свыше) - 14 Марта. Бог и тёмный мир - 15 Марта. Явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола - 16 Марта. «Нас не безызвестны его умыслы» - 17 Марта. Бог и человек - 18 Марта. Условия общения человека с Богом - 19 Марта. Бог и взаимоотношения людей - 20 Марта. Закон и лучший Завет - 21 Марта. Труд Бога через людей - 22 Марта. Божье отношение ко греху - 23 Марта. Преодоление греха - 24 Марта. Библейский портрет Бога и искажения - 25 Марта. Ещё о пародиях - 26 Марта. Почему Бог так ценит веру человека? - 27 Марта. Бог и оккультизм - 28 Марта. Бог и ревность - 29 Марта. Бог и суды - 30 Марта. «Судебные разборки» - 31 Марта. Бог и богатство

Апрель

1 Апреля. Бог и вопрос власти - 2 Апреля. Ещё о власти - 3 Апреля. Благость и строгость Божия - 4 Апреля. Благость и строгость. Продолжение - 5 Апреля. Бог и наше сонное состояние - 6 Апреля. Как Бог выращивает Своих тружеников - 7 Апреля. Неужели Бог не может обойтись без человека? - 8 Апреля. Какие люди нравятся Богу, а какие — нет? - 9 Апреля. Зачем Богу наши молитвы? - 10 Апреля. Бог, наши ошибки и падения - 11 Апреля. Как работает Бог, спасая людей - 12 Апреля. Бог и наши скорби - 13 Апреля. Познание воли Божией - 14 Апреля. «Воля Божия — освящение наше» - 15 Апреля. Бог и жизнь - 16 Апреля. Бог и смерть - 17 Апреля. Ад. Для кого он? - 18 Апреля. Ещё об аде - 19 Апреля. Как разговаривает Бог с человеком? - 20 Апреля. Бог воплотился. Как и зачем? - 21 Апреля. Бог и наша разговорчивость ... - 22 Апреля. Бог творит оригиналы - 23 Апреля. Бог и взаимоотношения в Церкви - 24 Апреля. Бог и наши возможности - 25 Апреля. Бог и наши обстоятельства - 26 Апреля. Бог и время нашей жизни - 27 Апреля. Бог и богослужения - 28 Апреля. Богопознание личным опытом - 29 Апреля. Продолжение — личным опытом - 30 Апреля. Итог Богопознания за 60 дней

МИРОПОЗНАНИЕ в течение 2-х месяцев

Май

1 Мая. Бог — Творец видимого мира - 2 Мая. Бог — Творец невидимого мира - 3 Мая. Для чего Бог создал этот мир? - 4 Мая. Для чего Бог создал человека? - 5 Мая. «Я дивно устроен» - 6 Мая. Борьба двух миров в человеке - 7 Мая. Что такое время? Ускоряет ли оно бег? - 8 Мая. Времени уже не будет - 9 Мая. Спектр жизни - 10 Мая. На ступень выше микромира. Насекомые - 11 Мая. Следующая форма жизни. Птицы, рыбы, насекомые - 12 Мая. Бог имеет дело с ними. Продолжение - 13 Мая. Как Бог использует животных. Кто сколько живёт? - 14 Мая. «КТебе прибегает всякая плоть». Молитвы «меньших братьев?» - 15 Мая. Растительный мир - 16 Мая. «Хитрости» растений - 17 Мая. «Да приносим Богу плод» - 18 Мая. Прощальный разговор о растительном мире - 19 Мая. Листья древа жизни для исцеления народов - 20 Мая. Что скрывается в толще воды? Подводный мир - 21 Мая. Земля, на которой мы живём - 22 Мая. Продолжаем осмотр Земли - 23 Мая. Земля с трудом терпит наше хозяйствование - 24 Мая. Никак не попрощаемся с Землёй - 25 Мая. Эйнштейн и другие о науке и о Боге - 26 Мая. Бог и наши познания о космосе - 27 Мая. Современные учёные о Творце и творении - 28 Мая. Ещё об учёных. Маркс, Энгельс Гаряев, Аленко и др - 29 Мая. Лжепророчества о судьбе Земли 7.... - 30 Мая. Библия и все книги мира - 31 Мая. «Не преувеличил ли Апостол

Июнь

1 Июня. Муки рождения Библии - 2 Июня. Библия говорит и действует - 3 Июня. Библия в жизни отдельных людей и всего мира - 4 Июня. Демографический взрыв человечества - 5 Июня. Перессорившийся мир - 6 Июня. Ожидаемые события - 7 Июня. «Пришёл великий день гнева Его» - 8 Июня. Ещё о тёмном мире - 9 Июня. «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» - 10 Июня. На каждого Голиафа найдётся свой Давид - 11 Июня. Искусство распознания духов - 12 Июня. Божьи победы, скрытые под видом поражения - 13 Июня. Врата ада не одолеют Церкви - 14 Июня. Церковь — невеста Христа - 15 Июня. Противостояние церкви и мира - 16 Июня. Внутренняя жизнь церкви - 17 Июня. Жизнь церкви в мире - 18 Июня. Защита чистоты церкви - 19 Июня. Покушения на церковь - 20 Июня. Не простые отношения церкви и общества - 21 Июня. Внутренние враги церкви - 22 Июня. Враги не объявляют войну - 23 Июня. Как не утонуть в море книг - 24 Июня. Больше всего написали философия и религия - 25 Июня. Разнотравье религий - 26 Июня. Многоликое христианство .... - 27 Июня. Выбираем самую живую веру - 28 Июня. Непрочность нашего бытия - 29 Июня. Непрочность. Продолжение - 30 Июня. Уставшая планета, уставшая церковь

СЕРИЯ ТЕМ: БОГАТСТВА ВО ХРИСТЕ

Июль

1 Июля. «Неисследимое богатство Христово для язычников» - 2 Июля. Образ мыслей праведника - 3 Июля. Господь — Пастырь мой - 4 Июля. Бог — Отец наш - 5 Июля. Христос живёт в нас - 6 Июля. «Вселиться Христу в сердца ваши» - 7 Июля. Мы избавлены Христом от суда - 8 Июля. Приобрести весь мир, а душе повредить - 9 Июля. Богатство вечной жизни - 10 Июля. Небо сумеет встретить героев - 11 Июля. Христос учит не бросаться словами - 12 Июля. Христос дарит нам формулу семейного счастья - 13 Июля. Формула верных взаимоотношений в обществе - 14 Июля. Не завидуйте, не судите - 15 Июля. Суды, пересуды, осуждения - 16 Июля. Учимся у Христа видеть душу человека - 17 Июля. Учимся прощать и не мстить - 18 Июля. Нам бы характер Христа - 19 Июля. Ещё о характере. «Я кроток и смирён» - 20 Июля. «И найдёте покой душам вашим» - 21 Июля. Ещё о покое. Преступный покой - 22 Июля. Через Христа мы имеем доступ к Отцу - 23 Июля. Чего мы хотим от Бога? - 24 Июля. Христос меняет людей и народы - 25 Июля. Друзья по вере — богатство - 26 Июля. Не забываю наставников юности - 27 Июля. Не Моя, но Твоя воля да будет. Божьи коррективы - 28 Июля. Божье вмешательство и поддержка - 29 Июля. «Во Мне не имеет ничего» - 30 Июля. «Научитесь от Меня» отношению к людям - 31 Июля. Исследуйте Писания. Итог размышлений

СЕРИЯ ТЕМ: О ВЕРУЮЩИХ В МЕНЯ ПО СЛОВУ ИХ

Август (Апостол ПЁТР)

1 Августа. Кто такие «они» ? Начнём с Петра - 2 Августа. «Земля и дела на ней сгорят - 3 Августа. Симон Пётр. О преисподних местах земли - 4 Августа. Рыкающий лев. Сыны лукавого ; - 5 Августа. Противостаньте. Рыбак и рыбка - 6 Августа. Пастыри. Множество пастухов. Пингвины в Антарктиде - 7 Августа. «Паси овец и агнцев Моих» - 8 Августа. Почему пустеют церкви - 9 Августа. Забота Петра о духовных младенцах - 10 Августа. Принцип мишени и радуги - 11 Августа. «Жёны, повинуйтесь своим мужьям» - 12 Августа. «Мужья, любите своих жён»

(Апостол ПАВЕЛ)

13 Августа. Павел. Кто этот гигант? Борьба плоти и духа - 14 Августа. Про должение борьбы - 15 Августа. Ещё об этой борьбе - 16 Августа. Жизнь по плоти. Кто на троне? - 17 Августа. Человек душевный - 18 Августа. «Духовный судит о всём» - 19 Августа. Кто познал ум Господень? - 20 Августа. Опасности подъёмов и спусков - 21 Августа. Гулянье по склонам духовных высот - 22 Августа. «Преобразуйтесь обновлением ума» - 23 Августа. «Обновится духом ума вашего»

С 24 августа и до 10 сентября — программа «КЛЮЧ»

11 Сентября. Мы соработники у Бога - 12 Сентября. Сотрудничество человека с Богом - 13 Сентября. Духовный рост. От чего он зависит? - 14 Сентября. Возрастание в благодати - 15 Сентября. Поспешим к совершенству. Корневая система - 16 Сентября. Почему растём по-разному в одних условиях? - 17 Сентября. Виноградная лоза и ветви - 18 Сентября. Для чего мы ходим в Дома Молитвы? - 19 Сентября. Встань спящий и воскресни из мёртвых - 20 Сентября. «Долготою дней насыщу его» - 21 Сентября. Подсказки к долголетию - 22 Сентября — «Вникая в себя» (Стих) - 23 Сентября — «Вникая в себя» (Стих) - 24 Сентября — «Вникая в себя» (Стих) - 25 Сентября. «Будьте мудры» - 26 Сентября. «Будьте просты» - 27 Сентября. «Мудрость, сходящая свыше» - 28 Сентября. Правила воспитанных, мудрых людей - 29 Сентября. Павел — мудрый строитель - 30 Сентября. Приближается утро. Всё борьба и борьба

СЕРИЯ БЕСЕД НА ТЕМУ «ПОМНИ»

Октябрь

1 Октября. «Помни Господа Иисуса Христа - 2 Октября. «Поминайте наставников ваших - 3 Октября. «Помни, что и ты был рабом» - 4 Октября. «Дом мой». Когда дух злой приватизировал его? - 5 Октября. Два часа перед страшной реальностью - 6 Октября. «Помни Создателя в юности» - 7 Октября. «Помни дела Его». Маршрут исхода - 8 Октября. «Не забывай исшествия твоего». Памятная книга - 9 Октября. Помни, защиту, которую являл тебе Бог - 10 Октября. Памятная книга. Что значит быть членом хорошей семьи ... - 11 Октября. Помни заповеди. Почитай отца и мать. «Отцы, не раздражайте детей» - 12 Октября. «Отцы, не раздражайте детей своих - 13 Октября. Всё обнажено пред ним. Он всё видит. Восклоните головы - 14 Октября. От очей Его ничто не сокрыто - 15 Октября. Умею жить - 16 Октября. В скудости - 17 Октября. В изобилии - 18 Октября. В изобилии материальном и духовном

ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО. (Серия бесед)

19 Октября. Покаяние - 20 Октября. Покаяние - 21 Октября. Покаяние - 22 Октября. Крещение. Водное, Духом Святым и огнём - 23 Октября. Вечеря Господня : - 24 Октября. Помыслить о Претерпевшем. Запинающий грех - 25 Октября. Исповедание - 26 Октября. Церковная дисциплина - 27 Октября. Искушения, испытанная вера - 28 Октября. Как поступать в Доме Божием? - 29 Октября. Церковные праздники - 30 Октября РОЖДЕСТВО (поэзия) - 31 Октября РОЖДЕСТВО (поэзия)

Ноябрь

1 Ноября. РОЖДЕСТВО и ПАСХА (Поэзия) - 2 Ноября. РОЖДЕСТВО и ПАСХА (Поэзия) - 3 Ноября. Узкий путь, или широкий - 4 Ноября. Ещё об узком пути - 5 Ноября. Узкий путь церкви в прошлом - 6 Ноября. Расширяют узкий путь. «Дорожные работы» - 7 Ноября. «Не делай себе никакого зла» - 8 Ноября. «Не делай себе никакого зла» - 9 Ноября. Тревога о завтрашнем дне. Страх - 10 Ноября. Злопамятство, непрощенне - 11 Ноября. Бездумье, безделье, праздность - 12 Ноября. «Берегите дух ваш» - 13 Ноября. Из рабства вина на свободу - 14 Ноября. «О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте» - 15 Ноября. Сердце увлечённое Христом - 16 Ноября. «Не ссорьтесь на дороге» - 17 Ноября. Ищем пути к примирению - 18 Ноября. «Держи, что имеешь» - 19 Ноября. Как усваиваем уроки жизни? - 20 Ноября. Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо - 21 Ноября. Что делать с остывающим христианством? - 22 Ноября. Вера или знание? - 23 Ноября. Можно ли ожидать пробуждения в России? - 24 Ноября. Методы евангелизации - 25 Ноября. Методы евангелизации - 26 Ноября. Методы евангелизации - 27 Ноября. О добродетели - 28 Ноября. Посев и жатва - 29 Ноября. Об откровениях - 30 Ноября. Об откровениях

Декабрь