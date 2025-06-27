Эта книга писалась на протяжении длительного времени, по мере обретения — иногда как будто случайного — материалов о старых, овеянных славой служителях Сибирского союза христиан-баптистов («Сиботдела»). И вот спустя много лет у нас наконец появилась возможность соединить все разрозненные записи под одной обложкой.

Понятие благовестник в христианской среде нередко истолковывается одновременно и в узком, и в широком смыслах. Данной традиции будем придерживаться и мы. Так, благовестник Сиботдела — это, прежде всего, проповедник и миссионер со многими полномочиями, утверждённый в своём служении на союзных братских съездах. Однако не все наши герои имели такой официальный статус, т. е. часть из них была благовестниками в широком смысле слова. Эти мужи и жёны однажды испытали таинственное побуждение к святому труду, возвещению Евангелия, непосредственно от Даятеля всех благ. Последующее же признание их духовных плодов евангельскими общинами подтвердило истинность и их небесного призвания. В каком-то смысле это можно сравнить со служением библейских пророков, апостолов Христа или даже святых юродивых на Руси — все они совершали свой подвиг как будто параллельно трудам обычного священства.

В Сибирском союзе христиан-баптистов, несомненно, имелось намного больше благословенных проповедников, чем это отражено в нашей книге. Да не огорчится никто из потомков! За давностью времени, к сожалению, далеко не обо всех лицах оказалось возможным собрать сведения, достаточные для полноценного жизнеописания. Может быть, наш труд продолжит кто-то другой…

Многие из описанных нами благовестников входили в ближайшее окружение Гавриила Ивановича Мазаева, именуемого порой «епископом сибирским» и ставшего для них духовным отцом. Обладавший большим и заслуженным авторитетом, Мазаев сумел сплотить этих Божьих людей для проповеди Евангелия на обширных сибирских просторах, ободрял ослабевших, делился своим достатком с нуждающимися, оказал на многие души доброе нравственное влияние. Впрочем, и самые простые христиане по-своему влияли на Мазаева, что было не менее вдохновляюще.

Наконец, наша книга — не только о благовестниках, но и о самом Боге, о том, как Его слава и Его святой образ отразились в обычных верующих людях. И это, пожалуй, самое главное.

Константин Прохоров — Божьи посланники — Исторические заметки о сибирских благовестниках

Омск — Штайнхаген: Samenkorn, 2025. — 349 с., ил.

ISBN 978-3-86203-365-2

Константин Прохоров — Божьи посланники — Содержание