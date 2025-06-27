Прохоров — Божьи посланники
Эта книга писалась на протяжении длительного времени, по мере обретения — иногда как будто случайного — материалов о старых, овеянных славой служителях Сибирского союза христиан-баптистов («Сиботдела»). И вот спустя много лет у нас наконец появилась возможность соединить все разрозненные записи под одной обложкой.
Понятие благовестник в христианской среде нередко истолковывается одновременно и в узком, и в широком смыслах. Данной традиции будем придерживаться и мы. Так, благовестник Сиботдела — это, прежде всего, проповедник и миссионер со многими полномочиями, утверждённый в своём служении на союзных братских съездах. Однако не все наши герои имели такой официальный статус, т. е. часть из них была благовестниками в широком смысле слова. Эти мужи и жёны однажды испытали таинственное побуждение к святому труду, возвещению Евангелия, непосредственно от Даятеля всех благ. Последующее же признание их духовных плодов евангельскими общинами подтвердило истинность и их небесного призвания. В каком-то смысле это можно сравнить со служением библейских пророков, апостолов Христа или даже святых юродивых на Руси — все они совершали свой подвиг как будто параллельно трудам обычного священства.
В Сибирском союзе христиан-баптистов, несомненно, имелось намного больше благословенных проповедников, чем это отражено в нашей книге. Да не огорчится никто из потомков! За давностью времени, к сожалению, далеко не обо всех лицах оказалось возможным собрать сведения, достаточные для полноценного жизнеописания. Может быть, наш труд продолжит кто-то другой…
Многие из описанных нами благовестников входили в ближайшее окружение Гавриила Ивановича Мазаева, именуемого порой «епископом сибирским» и ставшего для них духовным отцом. Обладавший большим и заслуженным авторитетом, Мазаев сумел сплотить этих Божьих людей для проповеди Евангелия на обширных сибирских просторах, ободрял ослабевших, делился своим достатком с нуждающимися, оказал на многие души доброе нравственное влияние. Впрочем, и самые простые христиане по-своему влияли на Мазаева, что было не менее вдохновляюще.
Наконец, наша книга — не только о благовестниках, но и о самом Боге, о том, как Его слава и Его святой образ отразились в обычных верующих людях. И это, пожалуй, самое главное.
Константин Прохоров — Божьи посланники — Исторические заметки о сибирских благовестниках
Омск — Штайнхаген: Samenkorn, 2025. — 349 с., ил.
ISBN 978-3-86203-365-2
Константин Прохоров — Божьи посланники — Содержание
Предисловие
Мазаев Гавриил Иванович
Евстратенко Андрей Леонтьевич
Горбачев Кирилл Гордеевич
Стоялов Алексей Андреевич
Рейнгардт Филипп Федорович
Евсюков Прокофий Евгеньевич
Прокудин Григорий Степанович
Попов Василий Трифонович
Братья Романтеевы
Братья Сеничкины
Волгин Александр Михайлович
Супруги Ананьины
Голубев Кузьма Петрович
Фетлер Роберт Андреевич
Осипов Иван Захарович
Братья Патковские
Чигалейчик Павел Игнатьевич
Скакунова Пелагея Яковлевна и Семиреч Александра Ивановна
Рябокляч Павел Иванович
Никулин Григорий Васильевич
Список основных источников
Список сокращений
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