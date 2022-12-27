Прохоров - Византийская литература в Древней Руси

Раскрытая читателем книга посвящена литературным произведениям, написанным в Византии в XIV в. и вскоре пополнившим—в славянском или русском переводах с греческого — литературу Московской Руси. Первое из них непосредственно связано с «исихастскими» спорами, волновавшими Византию около середины столетия, второе — со знаменитым участником этих споров, святителем Григорием Паламой, а остальные — с его учеником и почитателем патриархом Филофеем, особо любимым переводчиками. Но для лучшего понимания этих произведений и обстоятельств их появления сначала мы постараемся взглянуть на их эпоху как бы с птичьего полета, чтобы увидеть ее в исторической перспективе...

Разгром в начале XIII в. участниками Четвертого Крестового похода Ромейской Православной империи, Византии, привел к тому, что оплотом Православия стал уже не «вселенский» патриархат Константинополя, а монашество, обитающее на полуострове Афон. И по возвращении столицы в Царьград в 1261 г., восстановлении Империи и начале «реконкисты» ею у захватчиков-латинян своих земель авторитет хранителей верности Православию монахи сохранили. Они оказались победителями в противостоянии императору Михаилу Палеологу, старавшемуся (в политических целях) реализовать в стране Лионскую унию (1274 г.). И в дальнейшем, уже с конца XIII в. и в XIV в., они неуклонно увеличивали свое влияние в обществе, так что все больше молодых людей из хороших городских семей на Балканах увлекалось мечтами о преуспеянии не в мирских делах, а в духовных. Об этом свидетельствуют жития таких святых, как Савва Новый, Григорий Синаит, Григорий Палама. Они уходили из родныхдомов, как правило, не в уже существующие монастыри, а в лесистые горы, в поднебесные пещеры, на пустынные острова; потом, со временем, они оказывались опытными наставниками следующего поколения энтузиастов-подвижников в общежитиях-киновиях (как Савва Новый), в скитах (как Григорий Синаит) и на епископских кафедрах (как Григорий Палама).

Гелиан Михайлович Прохоров - «Так воссияют праведники...» Византийская литература XIV в. в Древней Руси

(Серии «Библиотека христианской мысли. Исследования», «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях». Отв. ред. серии Г. М. Прохоров)

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2009. — 272 с.

ISBN 978-5-903525-18-8

Гелиан Михайлович Прохоров - «Так воссияют праведники...» Византийская литература XIV в. в Древней Руси - Содержание

Вступление: Роль новых переводов византийских религиозных текстов в образовании культуры Московского государства

Сочинения Давида Дисипата в древнерусской литературе

Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская мудрствующих»

К истории литургической поэзии: гимны и молитвы патриарха Филофея Коккина

Филофей Коккин о пленении и освобождении гераклеотов

Гимны на ратные темы эпохи Куликовской битвы

Гимнографический триптих патриарха Филофея по греческим и древнерусским спискам с приложением современного его перевода

Канон-моление о дожде патриарха Филофея в греческом оригинале, в древнерусском переводе и в современном

Список сокращений