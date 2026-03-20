Прохоров - Встречи
Книга Алексея Прохорова «Встречи. Вспоминая пережитое» представляет собой сборник воспоминаний и духовно-жизненных размышлений автора о людях и событиях, оказавших влияние на его жизненный путь. В центре повествования — реальные встречи, переживания и наблюдения, через которые раскрываются характеры людей, их вера, внутренние поиски и духовные испытания.
Автор делится личным опытом, рассказывает о судьбах разных людей, о значимых моментах жизни и о том, как встречи с ними помогали осмысливать важные духовные истины. Воспоминания сопровождаются размышлениями о вере, нравственном выборе, человеческих отношениях и действии Божьего промысла в жизни человека.
Книга написана живым и искренним языком и обращена к широкому кругу читателей, интересующихся духовной литературой, свидетельствами веры и жизненными историями, побуждающими к размышлению о смысле жизни и пути человека перед Богом.
Алексей Прохоров – Встречи – Вспоминая пережитое
Москва, 2016. – 176 с.
ISBN5-91139-015-9
Алексей Прохоров – Встречи – Содержание
Встречи
ЧАСТЬ I Встреча с Эрло Штегеном – KWA SIZABANTU
Глава 1 Миссионерская станция
Глава 2 Люди станции
Глава 3 В ЮАР неспокойно
Глава 4 В гостях у Барни
Глава 5 Дети станции
Глава 6 Влияние Ква Сизабанту на жизнь ЮАР
Глава 7 Обычаи и особенности народа зулу
Глава 8 Госпиталь без врачей
Глава 9 Домой
Глава 10 Новые встречи
ЧАСТЬ II
Глава 1 Встречи застойных времен
Глава 2 Встреча с Южной Кореей
Глава 3 Подборка своеобразных встреч
Глава 4 Нальчикские встречи
Глава 5 Дай Бог здоровья младенцу демократии
Глава 6 Израильские встречи
Глава 7 Духовные дебри
Глава 8 Что же происходит с Россией
Глава 9 Встречи со смертью
Филипинские встречи
