Книга Алексея Прохорова «Встречи. Вспоминая пережитое» представляет собой сборник воспоминаний и духовно-жизненных размышлений автора о людях и событиях, оказавших влияние на его жизненный путь. В центре повествования — реальные встречи, переживания и наблюдения, через которые раскрываются характеры людей, их вера, внутренние поиски и духовные испытания.

Автор делится личным опытом, рассказывает о судьбах разных людей, о значимых моментах жизни и о том, как встречи с ними помогали осмысливать важные духовные истины. Воспоминания сопровождаются размышлениями о вере, нравственном выборе, человеческих отношениях и действии Божьего промысла в жизни человека.

Книга написана живым и искренним языком и обращена к широкому кругу читателей, интересующихся духовной литературой, свидетельствами веры и жизненными историями, побуждающими к размышлению о смысле жизни и пути человека перед Богом.

Алексей Прохоров – Встречи – Вспоминая пережитое

Москва, 2016. – 176 с.

ISBN5-91139-015-9

Алексей Прохоров – Встречи – Содержание

Встречи

ЧАСТЬ I Встреча с Эрло Штегеном – KWA SIZABANTU

Глава 1 Миссионерская станция

Глава 2 Люди станции

Глава 3 В ЮАР неспокойно

Глава 4 В гостях у Барни

Глава 5 Дети станции

Глава 6 Влияние Ква Сизабанту на жизнь ЮАР

Глава 7 Обычаи и особенности народа зулу

Глава 8 Госпиталь без врачей

Глава 9 Домой

Глава 10 Новые встречи

ЧАСТЬ II

Глава 1 Встречи застойных времен

Глава 2 Встреча с Южной Кореей

Глава 3 Подборка своеобразных встреч

Глава 4 Нальчикские встречи

Глава 5 Дай Бог здоровья младенцу демократии

Глава 6 Израильские встречи

Глава 7 Духовные дебри

Глава 8 Что же происходит с Россией

Глава 9 Встречи со смертью

Филипинские встречи