Прохоров - Встречи

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Алексея Прохорова «Встречи. Вспоминая пережитое» представляет собой сборник воспоминаний и духовно-жизненных размышлений автора о людях и событиях, оказавших влияние на его жизненный путь. В центре повествования — реальные встречи, переживания и наблюдения, через которые раскрываются характеры людей, их вера, внутренние поиски и духовные испытания.

Автор делится личным опытом, рассказывает о судьбах разных людей, о значимых моментах жизни и о том, как встречи с ними помогали осмысливать важные духовные истины. Воспоминания сопровождаются размышлениями о вере, нравственном выборе, человеческих отношениях и действии Божьего промысла в жизни человека.

Книга написана живым и искренним языком и обращена к широкому кругу читателей, интересующихся духовной литературой, свидетельствами веры и жизненными историями, побуждающими к размышлению о смысле жизни и пути человека перед Богом.

Алексей Прохоров – Встречи – Вспоминая пережитое

Москва, 2016. – 176 с.

ISBN5-91139-015-9

Алексей Прохоров – Встречи – Содержание

Встречи

ЧАСТЬ I Встреча с Эрло Штегеном – KWA SIZABANTU

  • Глава 1 Миссионерская станция

  • Глава 2 Люди станции

  • Глава 3 В ЮАР неспокойно

  • Глава 4 В гостях у Барни

  • Глава 5 Дети станции

  • Глава 6 Влияние Ква Сизабанту на жизнь ЮАР

  • Глава 7 Обычаи и особенности народа зулу

  • Глава 8 Госпиталь без врачей

  • Глава 9 Домой

  • Глава 10 Новые встречи

ЧАСТЬ II

  • Глава 1 Встречи застойных времен

  • Глава 2 Встреча с Южной Кореей

  • Глава 3 Подборка своеобразных встреч

  • Глава 4 Нальчикские встречи

  • Глава 5 Дай Бог здоровья младенцу демократии

  • Глава 6 Израильские встречи

  • Глава 7 Духовные дебри

  • Глава 8 Что же происходит с Россией

  • Глава 9 Встречи со смертью

Филипинские встречи

