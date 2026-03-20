Прохоров - Юность - пора прекрасная и опасная

Прохоров - Юность - пора прекрасная и опасная
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга А. П. Прохорова «Юность — пора прекрасная и опасная» посвящена особенностям духовного и нравственного становления человека в период юности. Автор размышляет о том, с какими внутренними и внешними вызовами сталкивается молодой человек, какие искушения и трудности сопровождают этот возраст и какие решения могут определить дальнейший жизненный путь.

В книге рассматриваются вопросы выбора жизненных ориентиров, формирования характера, отношения к вере, дружбе, любви, ответственности и личной свободы. Автор обращает внимание на важность духовных ценностей и нравственных принципов, которые помогают молодому человеку сохранить внутреннюю целостность и избежать ошибок, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Издание адресовано прежде всего молодежи, а также родителям, педагогам и наставникам, заинтересованным в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения. Книга может служить полезным пособием для размышления о смысле жизни, ответственности за свои поступки и поиске правильного жизненного пути.

Прохоров А.П. - Юность - пора прекрасная и опасная

М ., «Благовестник», 2013 - 128 с.

ISBN 5-98388 -020 -9

Прохоров А.П. - Юность - пора прекрасная и опасная – Содержание

Предисловие

Глава 1. О юности в общем

  • Для чего даётся юность?

  • «Будучи в зрелом возрасте»

  • Не спешите 9

Глава 2. Прекрасная и опасная пора

Глава 3. Приближаясь к браку

  • О браке вообще. С Ним или без Него

  • Так когда же жениться?

  • Но как выбрать?

  • Улыбнёмся вместе

  • Закройте за собою дверь

Глава 4. Враги и друзья брака

  • Внутренние враги

  • Плохо прожитая юность

  • Ещё один бич семьи

Глава 5. Брак — не конец искушениям

  • Прямые и косвенные виновники

  • Подведём итоги

Глава 6. Искусство мирить

  • Первые 2-3 года

  • Виновника - на свет

  • Серое и белое

  • По образу и подобию

  • Не забывайте о главном

  • Не придавайте большого значения

  • Не затягивайте конфликт

  • Прямой и окольный пути

  • Недопонимание

  • Утешайтесь и утешайте

  • Останься с нами

  • Живите в любви

  • Не теряйте привлекательности

Глава 7. О детях

  • «Величайшая в истории война» (стихотв.)

  • Кто зреет в наших семьях?

  • «Мои они»

  • Сильные и бессильные

  • Совместное дело

  • Совместная борьба

  • Будь твёрд и мужествен

  • Дети в доме Божием

  • «При начале пути»

  • Недодали мальчишек

  • «Стрелы в колчане» и плата за страх

  • Лет мало, детей уже много

  • Поговорим о наказании

  • Маяк и сын

Глава 8. Духовная генетика

  • Храните древо рода своего

  • Древо рода Адама

  • Династия Авраама

  • «До самого Давида»

  • Поздние слёзы Давида

  • А можно ли это прервать?

  • Милости до тысячи родов

Глава 9. Библейские портреты настоящих мужчин и женщин

  • Библейские мужчины

  • Каким стоит быть

  • Библейские женщины

  • «Что происходит с нашими жёнами?»

Глава 10. Перед тем как попрощаться...

  • «С улыбкой - за черту» (стихотв.)

Приложение

