Прохоров - Юность - пора прекрасная и опасная
Книга А. П. Прохорова «Юность — пора прекрасная и опасная» посвящена особенностям духовного и нравственного становления человека в период юности. Автор размышляет о том, с какими внутренними и внешними вызовами сталкивается молодой человек, какие искушения и трудности сопровождают этот возраст и какие решения могут определить дальнейший жизненный путь.
В книге рассматриваются вопросы выбора жизненных ориентиров, формирования характера, отношения к вере, дружбе, любви, ответственности и личной свободы. Автор обращает внимание на важность духовных ценностей и нравственных принципов, которые помогают молодому человеку сохранить внутреннюю целостность и избежать ошибок, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь.
Издание адресовано прежде всего молодежи, а также родителям, педагогам и наставникам, заинтересованным в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения. Книга может служить полезным пособием для размышления о смысле жизни, ответственности за свои поступки и поиске правильного жизненного пути.
Прохоров А.П. - Юность - пора прекрасная и опасная
М ., «Благовестник», 2013 - 128 с.
ISBN 5-98388 -020 -9
Прохоров А.П. - Юность - пора прекрасная и опасная – Содержание
Предисловие
Глава 1. О юности в общем
Для чего даётся юность?
«Будучи в зрелом возрасте»
Не спешите 9
Глава 2. Прекрасная и опасная пора
Глава 3. Приближаясь к браку
О браке вообще. С Ним или без Него
Так когда же жениться?
Но как выбрать?
Улыбнёмся вместе
Закройте за собою дверь
Глава 4. Враги и друзья брака
Внутренние враги
Плохо прожитая юность
Ещё один бич семьи
Глава 5. Брак — не конец искушениям
Прямые и косвенные виновники
Подведём итоги
Глава 6. Искусство мирить
Первые 2-3 года
Виновника - на свет
Серое и белое
По образу и подобию
Не забывайте о главном
Не придавайте большого значения
Не затягивайте конфликт
Прямой и окольный пути
Недопонимание
Утешайтесь и утешайте
Останься с нами
Живите в любви
Не теряйте привлекательности
Глава 7. О детях
«Величайшая в истории война» (стихотв.)
Кто зреет в наших семьях?
«Мои они»
Сильные и бессильные
Совместное дело
Совместная борьба
Будь твёрд и мужествен
Дети в доме Божием
«При начале пути»
Недодали мальчишек
«Стрелы в колчане» и плата за страх
Лет мало, детей уже много
Поговорим о наказании
Маяк и сын
Глава 8. Духовная генетика
Храните древо рода своего
Древо рода Адама
Династия Авраама
«До самого Давида»
Поздние слёзы Давида
А можно ли это прервать?
Милости до тысячи родов
Глава 9. Библейские портреты настоящих мужчин и женщин
Библейские мужчины
Каким стоит быть
Библейские женщины
«Что происходит с нашими жёнами?»
Глава 10. Перед тем как попрощаться...
«С улыбкой - за черту» (стихотв.)
Приложение
