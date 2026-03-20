Прохоров - Юность - пора прекрасная и опасная

Книга А. П. Прохорова «Юность — пора прекрасная и опасная» посвящена особенностям духовного и нравственного становления человека в период юности. Автор размышляет о том, с какими внутренними и внешними вызовами сталкивается молодой человек, какие искушения и трудности сопровождают этот возраст и какие решения могут определить дальнейший жизненный путь.

В книге рассматриваются вопросы выбора жизненных ориентиров, формирования характера, отношения к вере, дружбе, любви, ответственности и личной свободы. Автор обращает внимание на важность духовных ценностей и нравственных принципов, которые помогают молодому человеку сохранить внутреннюю целостность и избежать ошибок, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Издание адресовано прежде всего молодежи, а также родителям, педагогам и наставникам, заинтересованным в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения. Книга может служить полезным пособием для размышления о смысле жизни, ответственности за свои поступки и поиске правильного жизненного пути.

Прохоров А.П. - Юность - пора прекрасная и опасная

М ., «Благовестник», 2013 - 128 с.

ISBN 5-98388 -020 -9

Прохоров А.П. - Юность - пора прекрасная и опасная – Содержание

Предисловие

Глава 1. О юности в общем

Для чего даётся юность?

«Будучи в зрелом возрасте»

Не спешите 9

Глава 2. Прекрасная и опасная пора

Глава 3. Приближаясь к браку

О браке вообще. С Ним или без Него

Так когда же жениться?

Но как выбрать?

Улыбнёмся вместе

Закройте за собою дверь

Глава 4. Враги и друзья брака

Внутренние враги

Плохо прожитая юность

Ещё один бич семьи

Глава 5. Брак — не конец искушениям

Прямые и косвенные виновники

Подведём итоги

Глава 6. Искусство мирить

Первые 2-3 года

Виновника - на свет

Серое и белое

По образу и подобию

Не забывайте о главном

Не придавайте большого значения

Не затягивайте конфликт

Прямой и окольный пути

Недопонимание

Утешайтесь и утешайте

Останься с нами

Живите в любви

Не теряйте привлекательности

Глава 7. О детях

«Величайшая в истории война» (стихотв.)

Кто зреет в наших семьях?

«Мои они»

Сильные и бессильные

Совместное дело

Совместная борьба

Будь твёрд и мужествен

Дети в доме Божием

«При начале пути»

Недодали мальчишек

«Стрелы в колчане» и плата за страх

Лет мало, детей уже много

Поговорим о наказании

Маяк и сын

Глава 8. Духовная генетика

Храните древо рода своего

Древо рода Адама

Династия Авраама

«До самого Давида»

Поздние слёзы Давида

А можно ли это прервать?

Милости до тысячи родов

Глава 9. Библейские портреты настоящих мужчин и женщин

Библейские мужчины

Каким стоит быть

Библейские женщины

«Что происходит с нашими жёнами?»

Глава 10. Перед тем как попрощаться...

«С улыбкой - за черту» (стихотв.)

Приложение