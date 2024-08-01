Проклятые души
Жила-была пара пожилых супругов. Муж был сострадательным и жалостливым по отношению к животным, спокойным и всегда всем довольным. А жена его была полная ему противоположность: жадная, всегда недовольная и мстительная. Однажды пожилой мужчина нашел в саду воробушка с поврежденным крылом, из-за которого тот не мог летать. Старику жаль стало бедное созданьице, поэтому он подобрал его с земли и принес к себе домой. Он стал лечить больное крыло воробушка и поместил птичку в клетку, в которую для мягкости постелил хлопок. Благодаря лечению и заботе старика крыло воробушка быстро зажило, и очень скоро маленькое пернатое создание снова обрело способность летать.
Через несколько дней мужчина отправился рано утром в ближайший лес, чтобы собрать листву и сухие ветки для растопки. Обычно он делал так каждый день, но, пока ухаживал за воробушком, забыл об этом. А теперь, когда птичка чувствовала себя лучше, мужчина вышел из дома, чтобы собрать дров, но не приготовил для воробья никакой еды, потому что думал, что вернется быстро. Воробей был голоден и выпрыгнул из клетки в поисках пищи. Стал летать он по дому, где жена старика только что приготовила плотное тесто. Воробей увидел тесто и начал есть его, чтобы утолить голод. Старуха разозлилась, бегом взяла ножницы и, схватив воробья, отрезала ему язычок. Птица вылетела.
— Я тебе покажу, как чужую еду есть! — прокричала женщина. Птица быстро летела прочь и скоро скрылась в ближайшем лесу. Когда муж вернулся домой с дровами, жена была все еще вне себя от злости. Она рассказала ему, как воробей стал есть тесто и как в наказание она отрезала ему язычок. Старик был очень расстроен. Он бросил собранные дрова и пошел искать бедную птичку. Долго бродил он, ходил из одной в деревни в другую и везде спрашивал: «Не видели вы воробья с отрезанным язычком?» Но никто его не видал, и никто не мог ему помочь.
Проклятые души - Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи
худож. Loputyn ;
пер. с ит. А. Бибиковой ; науч. ред. С. Дмитриев
Москва : МИФ, 2024, 224 с. : ил.
Серия "Сказки подлунного мира"
ISBN 978-5-00214-520-1
Проклятые души - Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи - Содержание
ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ О ПРИЗРАКАХ И ДУХАХ
- Цветы душистого османтуса
- Говорящий футон
- Телега-призрак
- Гладкое как яйцо
ПРОКЛЯТЫЕ ДУШИ
- Проклятие Оивы
- Длинные черные волосы
- Статуя Дзидзо и служанка Омацу
- Проклятие Окику
ПРОСЬБЫ ПРИЗРАКОВ
- Закрытая шкатулка
- Девушка из лавки, где торгуют маслом
- Женщина, которая просила о чтении сутры
- «Еще половинку»
- Призрак, который кормил ребенка
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЗБЕЖАЛИ БЕДЫ
- Снежная женщина
ДЕМОНЫ И ВОЛКИ
- Демон Расёмон
- Женщина-волк из Саки-но Ура
- Старушка, потерявшая гёдза
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
- Кутисакэ-онна
- Окику, живая кукла
- Тэкэ-тэкэ
- Ханако-сан: страшная история о призраке, появляющемся в школьных туалетах
- Годзу, или Коровья голова
- Сукима-онна
- Кунэ-кунэ: легенда, появившаяся в интернете
- Смертельная игра «Коккури-сан»
ИСТОРИИ О ЧУДЕСАХ
- Урасима Таро
- Волшебная вуаль
- Источник юности
- Луна и Звезда
- Три брата
- Заколдованные гэта
- Брат и сестра
- История Химэ
- Хорай
- Желания каменотеса
- Девушка у Великой стены
- Девушки, превращенные в пионы
- Зависть приносит страдание
- Воробей с отрезанным язычком
- Угнетенный краб
- Хитрый заяц
- Хуан и дух грома
- Великий Иссумбоси
- Странное приключение Лю
- Ханако Большая Шляпа
- Тин-тин Кобакама
Справочная литература
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