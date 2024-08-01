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Проклятые души

Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Жила-была пара пожилых супругов. Муж был сострадательным и жалостливым по отношению к животным, спокойным и всегда всем довольным. А жена его была полная ему противоположность: жадная, всегда недовольная и мстительная. Однажды пожилой мужчина нашел в саду воробушка с поврежденным крылом, из-за которого тот не мог летать. Старику жаль стало бедное созданьице, поэтому он подобрал его с земли и принес к себе домой. Он стал лечить больное крыло воробушка и поместил птичку в клетку, в которую для мягкости постелил хлопок. Благодаря лечению и заботе старика крыло воробушка быстро зажило, и очень скоро маленькое пернатое создание снова обрело способность летать.
Через несколько дней мужчина отправился рано утром в ближайший лес, чтобы собрать листву и сухие ветки для растопки. Обычно он делал так каждый день, но, пока ухаживал за воробушком, забыл об этом. А теперь, когда птичка чувствовала себя лучше, мужчина вышел из дома, чтобы собрать дров, но не приготовил для воробья никакой еды, потому что думал, что вернется быстро. Воробей был голоден и выпрыгнул из клетки в поисках пищи. Стал летать он по дому, где жена старика только что приготовила плотное тесто. Воробей увидел тесто и начал есть его, чтобы утолить голод. Старуха разозлилась, бегом взяла ножницы и, схватив воробья, отрезала ему язычок. Птица вылетела.
— Я тебе покажу, как чужую еду есть! — прокричала женщина. Птица быстро летела прочь и скоро скрылась в ближайшем лесу. Когда муж вернулся домой с дровами, жена была все еще вне себя от злости. Она рассказала ему, как воробей стал есть тесто и как в наказание она отрезала ему язычок. Старик был очень расстроен. Он бросил собранные дрова и пошел искать бедную птичку. Долго бродил он, ходил из одной в деревни в другую и везде спрашивал: «Не видели вы воробья с отрезанным язычком?» Но никто его не видал, и никто не мог ему помочь.

Проклятые души - Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи

худож. Loputyn ;
пер. с ит. А. Бибиковой ; науч. ред. С. Дмитриев
Москва : МИФ, 2024, 224 с. : ил.
Серия "Сказки подлунного мира"
ISBN 978-5-00214-520-1

Проклятые души - Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи - Содержание

ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ О ПРИЗРАКАХ И ДУХАХ
  • Цветы душистого османтуса
  • Говорящий футон
  • Телега-призрак
  • Гладкое как яйцо
ПРОКЛЯТЫЕ ДУШИ
  • Проклятие Оивы
  • Длинные черные волосы
  • Статуя Дзидзо и служанка Омацу
  • Проклятие Окику
ПРОСЬБЫ ПРИЗРАКОВ
  • Закрытая шкатулка
  • Девушка из лавки, где торгуют маслом
  • Женщина, которая просила о чтении сутры
  • «Еще половинку»
  • Призрак, который кормил ребенка
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЗБЕЖАЛИ БЕДЫ
  • Снежная женщина
ДЕМОНЫ И ВОЛКИ
  • Демон Расёмон
  • Женщина-волк из Саки-но Ура
  • Старушка, потерявшая гёдза
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
  • Кутисакэ-онна
  • Окику, живая кукла
  • Тэкэ-тэкэ
  • Ханако-сан: страшная история о призраке, появляющемся в школьных туалетах
  • Годзу, или Коровья голова
  • Сукима-онна
  • Кунэ-кунэ: легенда, появившаяся в интернете
  • Смертельная игра «Коккури-сан»
ИСТОРИИ О ЧУДЕСАХ
  • Урасима Таро
  • Волшебная вуаль
  • Источник юности
  • Луна и Звезда
  • Три брата
  • Заколдованные гэта
  • Брат и сестра
  • История Химэ
  • Хорай
  • Желания каменотеса
  • Девушка у Великой стены
  • Девушки, превращенные в пионы
  • Зависть приносит страдание
  • Воробей с отрезанным язычком
  • Угнетенный краб
  • Хитрый заяц
  • Хуан и дух грома
  • Великий Иссумбоси
  • Странное приключение Лю
  • Ханако Большая Шляпа
  • Тин-тин Кобакама
Справочная литература
Комментарии научного редактора
Views 267
Rating 4.5 / 5
Added 01.08.2024
Author brat Andron
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4.5/5 (2)

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