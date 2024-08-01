Жила-была пара пожилых супругов. Муж был сострадательным и жалостливым по отношению к животным, спокойным и всегда всем довольным. А жена его была полная ему противоположность: жадная, всегда недовольная и мстительная. Однажды пожилой мужчина нашел в саду воробушка с поврежденным крылом, из-за которого тот не мог летать. Старику жаль стало бедное созданьице, поэтому он подобрал его с земли и принес к себе домой. Он стал лечить больное крыло воробушка и поместил птичку в клетку, в которую для мягкости постелил хлопок. Благодаря лечению и заботе старика крыло воробушка быстро зажило, и очень скоро маленькое пернатое создание снова обрело способность летать.

Через несколько дней мужчина отправился рано утром в ближайший лес, чтобы собрать листву и сухие ветки для растопки. Обычно он делал так каждый день, но, пока ухаживал за воробушком, забыл об этом. А теперь, когда птичка чувствовала себя лучше, мужчина вышел из дома, чтобы собрать дров, но не приготовил для воробья никакой еды, потому что думал, что вернется быстро. Воробей был голоден и выпрыгнул из клетки в поисках пищи. Стал летать он по дому, где жена старика только что приготовила плотное тесто. Воробей увидел тесто и начал есть его, чтобы утолить голод. Старуха разозлилась, бегом взяла ножницы и, схватив воробья, отрезала ему язычок. Птица вылетела.

— Я тебе покажу, как чужую еду есть! — прокричала женщина. Птица быстро летела прочь и скоро скрылась в ближайшем лесу. Когда муж вернулся домой с дровами, жена была все еще вне себя от злости. Она рассказала ему, как воробей стал есть тесто и как в наказание она отрезала ему язычок. Старик был очень расстроен. Он бросил собранные дрова и пошел искать бедную птичку. Долго бродил он, ходил из одной в деревни в другую и везде спрашивал: «Не видели вы воробья с отрезанным язычком?» Но никто его не видал, и никто не мог ему помочь.

Проклятые души - Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи

худож. Loputyn ;

пер. с ит. А. Бибиковой ; науч. ред. С. Дмитриев

Москва : МИФ, 2024, 224 с. : ил.

Серия "Сказки подлунного мира"

ISBN 978-5-00214-520-1

Проклятые души - Проклятые души - Легенды из Японии, Китая и Кореи - Содержание

ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ О ПРИЗРАКАХ И ДУХАХ

Цветы душистого османтуса

Говорящий футон

Телега-призрак

Гладкое как яйцо

ПРОКЛЯТЫЕ ДУШИ

Проклятие Оивы

Длинные черные волосы

Статуя Дзидзо и служанка Омацу

Проклятие Окику

ПРОСЬБЫ ПРИЗРАКОВ

Закрытая шкатулка

Девушка из лавки, где торгуют маслом

Женщина, которая просила о чтении сутры

«Еще половинку»

Призрак, который кормил ребенка

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЗБЕЖАЛИ БЕДЫ

Снежная женщина

ДЕМОНЫ И ВОЛКИ

Демон Расёмон

Женщина-волк из Саки-но Ура

Старушка, потерявшая гёдза

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Кутисакэ-онна

Окику, живая кукла

Тэкэ-тэкэ

Ханако-сан: страшная история о призраке, появляющемся в школьных туалетах

Годзу, или Коровья голова

Сукима-онна

Кунэ-кунэ: легенда, появившаяся в интернете

Смертельная игра «Коккури-сан»

ИСТОРИИ О ЧУДЕСАХ

Урасима Таро

Волшебная вуаль

Источник юности

Луна и Звезда

Три брата

Заколдованные гэта

Брат и сестра

История Химэ

Хорай

Желания каменотеса

Девушка у Великой стены

Девушки, превращенные в пионы

Зависть приносит страдание

Воробей с отрезанным язычком

Угнетенный краб

Хитрый заяц

Хуан и дух грома

Великий Иссумбоси

Странное приключение Лю

Ханако Большая Шляпа

Тин-тин Кобакама

Справочная литература

Комментарии научного редактора