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Прокофьев — И Земля становится Солнцем

Сергей О. Прокофьев — И Земля становится Солнцем
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Данная публикация является непосредственным продолжением вышедшей в 2008 году книги «Мистерия Воскресения в свете Антропософии». В ходе работы с ее содержанием, ввиду сложности и разнообразия различных аспектов рассматривавшихся там тем, многие вопросы должны были остаться открытыми — а также возникли новые. В этом смысле некоторые друзья побудили меня снова подхватить нить содержания уже опубликованной книги. Само собой разумеется, что всякий ответ с известной необходимостью порождает дополнительные вопросы, ответы на которые тогда снова приходится откладывать для более поздних исследовательских замыслов. Кроме того, эта тема сама по себе вообще является одной из самых центральных и самых важных тем духовной науки и уже поэтому никогда не может быть разработана исчерпывающим образом.

Так чувствуешь, как поднимаются в воспоминании следующие слова Рудольфа Штайнера, выразившегося однажды, после изложения одного особенно трудного христологического вопроса, следующим образом: «И если некто имеет чувство, что то, что сейчас было сказано, трудно понять, то это нужно охарактеризовать как нечто правомерное; потому что, само собой разумеется, то, что может привести человеческую душу к полному пониманию величайшего, высочайшего, важнейшего, что произошло на Земле, принадлежит к самым сложным вещам» (ПСС 139, 21.09.1912).

В этом смысле в трудах Рудольфа Штайнера мы все снова и снова можем находить вопросы, ответы на которые он сам намечает или указывает направление для их разрешения, побуждая таким образом к дальнейшим исследованиям. При этом может возникнуть чувство, что он надеялся или даже ожидал того, что его ученики ухватятся за эти импульсы и разовьют их дальше, к чему он их все снова и снова воодушевлял. Если же теперь занимаешься такими вопросами — а в обеих книгах была сделана и делается попытка решить некоторые из них в области антропософской христологии или, по крайней мере, приблизиться к их решению — тогда вскоре обнаруживаешь, что то, что, возможно, в течение многих лет стояло перед тобой как неразрешимая проблема или даже как «противоречие», внезапно получает разрешение и открывает совершенно новые, поразительные перспективы. Нечто из этого читатель также найдет в данной публикации. Так возникла она, а также предшествовавшая ей книга, из чего проистекает их внутренняя взаимосвязь.

Сергей О. Прокофьев — И Земля становится Солнцем

О Мистерии Воскресения. — Одесса: Центр антропософских инициатив «КИТЕЖ», 2014. — 538 с.

Сергей О. Прокофьев — И Земля становится Солнцем — Содержание

  • Предисловие
  • 1. Божественное и человеческое в Христе Иисусе
    • Сын Божий и Сын Человеческий
    • Земная и небесная трапеза
    • Пять Агапе-органов Тела Воскресения
    • Три ступени восприятия Тела Воскресения - у Иоанна, Павла и других учеников
  • 2. Солнечная тайна Тайной Вечери
    • Тайная Вечеря и грядущие мистерии человечества
    • Тайна течения эбионитов
    • Тайная Вечеря и три ступени Мистерии Голгофы
    • Тайная Вечеря по чину Мельхиседека (языковедческое рассмотрение)
  • 3. Кровь Грааля и ее эзотерическое значение
    • Путь к Телу Воскресения
  • 4. Крест на Голгофе и Мировое древо
    • Воскрешение Лазаря
  • 5. Явление умерших в Евангелии от Матфея
  • 6. Мировая судьба зла
    • Вечное добро и объективные границы зла
    • Вторая Мистерия Голгофы и познание зла
    • Четверичное зло и пути его преодоления у Павла, Иоанна и Рудольфа Штайнера
  • 7. Пятое Евангелие и современное познание Христа
    • Рудольф Штайнер и деятельность Натановой души
  • Приложение
    • Ответы на вопросы к книге «Мистерия Воскресения в свете Антропософии»
    • Примечания
    • Литература
Views 304
Rating 4.5 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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