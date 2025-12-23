Прокофьев — И Земля становится Солнцем

Данная публикация является непосредственным продолжением вышедшей в 2008 году книги «Мистерия Воскресения в свете Антропософии». В ходе работы с ее содержанием, ввиду сложности и разнообразия различных аспектов рассматривавшихся там тем, многие вопросы должны были остаться открытыми — а также возникли новые. В этом смысле некоторые друзья побудили меня снова подхватить нить содержания уже опубликованной книги. Само собой разумеется, что всякий ответ с известной необходимостью порождает дополнительные вопросы, ответы на которые тогда снова приходится откладывать для более поздних исследовательских замыслов. Кроме того, эта тема сама по себе вообще является одной из самых центральных и самых важных тем духовной науки и уже поэтому никогда не может быть разработана исчерпывающим образом.

Так чувствуешь, как поднимаются в воспоминании следующие слова Рудольфа Штайнера, выразившегося однажды, после изложения одного особенно трудного христологического вопроса, следующим образом: «И если некто имеет чувство, что то, что сейчас было сказано, трудно понять, то это нужно охарактеризовать как нечто правомерное; потому что, само собой разумеется, то, что может привести человеческую душу к полному пониманию величайшего, высочайшего, важнейшего, что произошло на Земле, принадлежит к самым сложным вещам» (ПСС 139, 21.09.1912).

В этом смысле в трудах Рудольфа Штайнера мы все снова и снова можем находить вопросы, ответы на которые он сам намечает или указывает направление для их разрешения, побуждая таким образом к дальнейшим исследованиям. При этом может возникнуть чувство, что он надеялся или даже ожидал того, что его ученики ухватятся за эти импульсы и разовьют их дальше, к чему он их все снова и снова воодушевлял. Если же теперь занимаешься такими вопросами — а в обеих книгах была сделана и делается попытка решить некоторые из них в области антропософской христологии или, по крайней мере, приблизиться к их решению — тогда вскоре обнаруживаешь, что то, что, возможно, в течение многих лет стояло перед тобой как неразрешимая проблема или даже как «противоречие», внезапно получает разрешение и открывает совершенно новые, поразительные перспективы. Нечто из этого читатель также найдет в данной публикации. Так возникла она, а также предшествовавшая ей книга, из чего проистекает их внутренняя взаимосвязь.

Сергей О. Прокофьев — И Земля становится Солнцем

О Мистерии Воскресения. — Одесса: Центр антропософских инициатив «КИТЕЖ», 2014. — 538 с.

Сергей О. Прокофьев — И Земля становится Солнцем — Содержание