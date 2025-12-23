Представленная в этой книге читателю тема является частью более обширного произведения, которое хотя и было задумано тридцать лет назад, но так и не смогло получить своего завершения. Это обусловлено различными внешними и внутренними причинами. Вследствие этого недостатка нижеследующему тексту должно быть предпослано краткое предисловие.

Ещё при жизни Рудольфа Штайнера многие антропософы размышляли о предшествовавших земных жизнях Учителя. Он сам говорил о них членам Антропософского общества во время Рождественского собрания в сопровождавших это собрание лекциях. Этот цикл носит знаменательное название: «Мировая история в антропософском освещении как основание познания человеческого духа». Однако некоторые его мотивы были связаны с другим циклом, прочитанным Рудольфом Штайнером тринадцатью годами ранее в Штутгарте. Этот более ранний цикл много раз упоминался им, и не только в лекциях Рождественского собрания. Как мне лично сообщил Фридрих Хибель, эти лекции каждый вечер лежали на кафедре перед Рудольфом Штайнером в машинописной форме тех времён.

В череде из пяти воплощений, вытекающих из обоих упомянутых циклов и приводящих к инкарнации в лице Рудольфа Штайнера, мы, можно сказать, из первоисточника имеем не только надёжный ответ на упомянутый вопрос, но и ясно поставленную задачу поиска внутренней нити между шестью пунктами этого великого, охватывающего весь мир жизненного пути, с тем чтобы найти в этой последовательности не только внешние связи, но и более глубокий, более эзотерический поток, способный дать нам ключ к масштабу и уникальному значению этой индивидуальности.

Сергей О. Прокофьев — Рудольф Штайнер — фрагмент духовной биографии

Одесса: Центр антропософских инициатив «КИТЕЖ» и ООО «ПКФ «Хоббит Плюс», 2021. — 304 с.

ISBN 978-966-97433-8-1

Сергей О. Прокофьев — Рудольф Штайнер — фрагмент духовной биографии — Содержание