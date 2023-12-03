Прокопчук Андрей - Библейская герменевтика

Нет другой такой книги, как Библия, которая печатается миллионами экземпляров и на всех современных языках мира. Нет другой такой книги, как Библия, которая распространяется по всему миру и читается людьми, проживающими во всех странах мира. Нет другой такой книги, как Библия, которая приводит людей к вере в Бога, читая которую, люди становятся на правильный путь жизни; бывшие развратники становятся праведниками; грешники становятся святыми; несчастные становятся счастливыми. И все это делает Дух Святой в жизни человека, читающего и верующего в Слово Божие — Библию. Несмотря на огромную пользу, которую человек получает от чтения Библии, в ней, в Библии, есть очень много трудного для понимания. Ведь Библия писалась 2—3 тысячи и больше лет тому назад. В то время обычаи людей и условия жизни были далеко не такие, как в наши дни, поэтому и встречаются в Библии выражения, нелегкие для нашего понимания. В Библии встречаются и ошибки, допущенные переписчиками.

Некоторые люди, читая Библию, споткнулись на местах, трудных для понимания, и немало из них стали основателями религиозных организаций неправильного учения. Вот почему так много мнений в христианстве. Были в прошлом, есть и в настоящее время люди, посвятившие себя на то, чтобы правильно интерпретировать учение Библии — их называют богословами или докторами теологии. В защиту библейской истины они написали книги-толкования текста Библии. Слово “герменевтика" греческого происхождения, означающее толкование, объяснение — теория и искусство истолкования текста древних литературных произведений. Так что доктора теологии сделали кропотливый литературный труд в защиту истинного, правильного учения Слова Божия — Библии. Данный труд, который вы держите в руках, есть только капля того литературного труда, написанного в защиту правильного учения Библии, в особенности на языках английском и немецком.

Эта книга “Библейская герменевтика” предназначена не для широкого круга читателей, а для любителей изучать Библию, для тех, кто хочет знать сущность истинного библейского учения, именно того, какое учение содержит Библия, а не то учение, которое человеку хочется найти в Библии для поддержки своего личного мнения об учении, изложенном а Библии. Те люди, которые изучают Библию с желанием, чтобы ее учение поддержало их личное учение, находятся в сильном заблуждении. Советую вам не только прочесть эту книгу, а пользоваться ею во свете учения Слова Божия—Библии. Предвзятость и предубеждение к Библии — это абсурд, вымысел диавола, чтобы человек не узнал истинного Бога и Его любви к человеку; чтобы человек не узнал, в чем заключается полноценная жизнь человека. Да будет же Библия нашим путеводителем к правде Божией, и да будет реальностью Божье благословение на каждом из нас, изучающих глубину библейской истины, и да поможет нам Бог жить согласно этому учению по воле нашего Бога.

Прокопчук Андрей - Библейская герменевтика

Брест: ОАО «Брестская типография», 2000. 128 с.

ISBN 985-6413-64-8

Прокопчук Андрей - Библейская герменевтика - Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Основные сведения о Библейской герменевтике

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Основные законы Библейской герменевтики

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Библейские места, трудные для понимания

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ