Как правильно покаяться? Этот вопрос в последнее время можно услышать все чаще и чаще. В связи с возрастающим интересом к религии многие люди, не имеющие достаточных знаний о духовных вопросах, хотят быть уверенными, что они делают все правильно. Тот же, кто уже не новичок в христианстве, если не задает этот вопрос вслух, часто про себя думает: «А что же в действительности нужно, чтобы получить Божье прощение? Помолиться, исповедать свой грех, совершить какое-то доброе дело, сопоставимое по значимости с совершенным грехом, или же так и страдать до конца жизни от неуверенности: "а помиловал ли Бог?"»

Грех — самое страшное, что может быть в жизни людей. Он разлучает человека с Богом, он причиняет сердечную боль, он является причиной многочисленных бед, ставя человека в положение преступника, над которым нависло неминуемое наказание. Все наши проблемы в той или иной степени связаны с человеческим грехом. Однажды восстав против Бога, люди поставили себя в положение постоянной конкуренции с Ним. Борясь за свое мнимое право быть хозяевами жизни, люди переполнили эту жизнь грехом и, соответственно, его печальными последствиями. Усиленно стараясь освободиться от горьких последствий греха, они погрязают в нем все больше и больше.

К счастью, Бог предусмотрел выход из этого цейтнота. Этим выходом является покаяние, истинное, настоящее покаяние. Благодаря Божьей милости, выразившейся в жертве Иисуса Христа на голгофском кресте, люди сегодня имеют эту удивительнейшую возможность — быть прощенными, очищенными и освобожденными от вины греха.

Книга Алексея Прокопенко рассказывает об этой возможности. Псалом 50, являющийся основой данной книги, рисует картину покаяния одного из величайших людей в истории человечества — библейского царя Давида. Бог позаботился о том, чтобы все, кто будут читать Его Слово на протяжении многих веков, имели яркий пример покаяния, пример, который поможет каяться им самим.

Алексей Прокопенко - Библейское покаяние - Псалом 50

Издание 2-е

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2012

Алексей Прокопенко - Библейское покаяние - Псалом 50 - Содержание

Предисловие

Глава 1: ВВЕДЕНИЕ

Псалом 50

Глава 2: СЕМЬ «НЕ» БИБЛЕЙСКОГО ПОКАЯНИЯ

Псалом 50:1-2

Глава 3: ЧЕТЫРЕ ПРОСЬБЫ КАЮЩЕГОСЯ ГРЕШНИКА

Псалом 50:3-4

Глава 4: СЕРЬЕЗНОСТЬ ГРЕХА.

Псалом 50:4-6

Глава 5: ОТНОШЕНИЕ К ГРЕХУ

Псалом 50:5-6

Глава 6: ГРЕХОВНАЯ ПРИРОДА

Псалом 50:7-8

Глава 7: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЯНИЯ

Псалом 50:9-11

Глава 8: БОЖЬЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОКАЯНИИ

Псалом 50:11-12

Глава 9: БОЖЬЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОКАЯНИИ

Псалом 50:13-14

Глава 10: СЛУЖЕНИЕ

Псалом 50:14-17

Глава 11: ЖЕРТВЫ

Псалом 50:18-21

Заключение

Библиография