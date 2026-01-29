Прокопенко - Бытие

Бытие — это первая книга, с которой сталкивается человек, начинающий читать Библию. Это первая книга закона Моисеева, которая задает исторический и богословский контекст для остальных книг Пятикнижия. Это фундамент, на котором зиждутся все книги Ветхого Завета. И это одна из книг, наиболее часто цитируемых новозаветными авторами. Таким образом, без хорошего знания книги Бытие невозможно глубоко и правильно понимать ни Закон, ни другие ветхозаветные книги, ни Новый Завет. В книге Бытие полагается начало отношениям Бога с человеком и человека с Богом. Она показывает начало греха и проклятия, а также начало прощения и искупления. В этой книге мы находим описание первых заветов Бога с людьми. В связи с этим книгу Бытие можно без преувеличения назвать началом и основанием священной истории - истории искупления.

Неудивительно, что данная книга во все времена привлекала внимание толкователей Писания, пасторов и богословов. С древнейших времен появлялись толкования на всю книгу или отдельные ее части. На одном только английском языке в настоящее время имеются многие десятки толкований Бытия как в составе комментариев на все книги Библии, так и в виде отдельных книг. Однако, к сожалению, на русском языке ресурсов для изучения Бытия не так уж много. Поэтому появление еще одного русскоязычного комментария, несомненно, не будет лишним.

Прокопенко Алексей – Бытие – Комментарий

Издание 3-е, переработанное и дополненное

Самара: Благая весть, 2023. — 736 с.

ISBN: 978-5-7454-1759-7

Прокопенко Алексей – Бытие – Комментарий - Оглавление

Список библиографических сокращений

Список сокращений англоязычных переводов Библии

Список сокращений библейских книг

Предисловие

Бытие: введение

Пролог: Бог Творец, дни творения, теории происхождения земли - Бытие 1

Пролог: сотворение человека - Бытие 1:26-31

Пролог: день покоя - Бытие 2:1-3

Толедот неба и земли - Бытие 2:4-25

Грехопадение - Бытие 3

От плохого к худшему - Бытие 4

Толедот Адама - Бытие 5

Когда люди умножились - Бытие 6:1-8

Толедот Ноя - Бытие 6:9-9:29

Толедот сынов Ноевых: список народов - Бытие 10

Великое рассеяние - Бытие 11:1-9

Толедот Сима. Происхождение избранного народа Божьего - Бытие 11:10-26

Толедот Фарры. Благословение Божьих обещаний - Бытие 11:27-12:9

Благословение защиты - Бытие 12:10-13:4

Благословение богатства - Бытие 13

Благословение победы - Бытие 14

Благословение завета - Бытие 15

Благословение милосердия - Бытие 16

Благословение завета с потомками - Бытие 17

Благословение пророчества - Бытие 18

Благословение спасения родственника - Бытие 19

Благословение обличения - Бытие 20

Благословение исполнения обетований - Бытие 21

Благословение искупления Исаака - Бытие 22

Благословение в скорби - Бытие 23

Благословение женитьбы сына и благословение смерти - Бытие 24:1-25:11

Толедот Измаила - Бытие 25:12-18

Толедот Исаака. Продажа первородства - Бытие 25:19-34

Повторение старой истории - Бытие 26:1-33

Благословение путём обмана - Бытие 26:34-28:9

Путь в Харран - Бытие 28:10-29:14

Иаков в Месопотамии - Бытие 29:15-30:43

Примирение с Лаваном - Бытие 31

Правильный путь к благословению - Бытие 32:1-33:17

Опасная медлительность - Бытие 33:18-34:31

Исполнение обета - Бытие 35

Толедот Исава - Бытие 36

Семейные трагедии - Бытие 37-38

Страдания Иосифа - Бытие 39-40

Возвышение Иосифа - Бытие 41:1-45:24

Израиль в Египте - Бытие 45:25-47:27

Завещание Иакова - Бытие 47:28-49:33

Удивительное провидение - Бытие 50

Библиография