Прокопенко - Бытие
Бытие — это первая книга, с которой сталкивается человек, начинающий читать Библию. Это первая книга закона Моисеева, которая задает исторический и богословский контекст для остальных книг Пятикнижия. Это фундамент, на котором зиждутся все книги Ветхого Завета. И это одна из книг, наиболее часто цитируемых новозаветными авторами. Таким образом, без хорошего знания книги Бытие невозможно глубоко и правильно понимать ни Закон, ни другие ветхозаветные книги, ни Новый Завет. В книге Бытие полагается начало отношениям Бога с человеком и человека с Богом. Она показывает начало греха и проклятия, а также начало прощения и искупления. В этой книге мы находим описание первых заветов Бога с людьми. В связи с этим книгу Бытие можно без преувеличения назвать началом и основанием священной истории - истории искупления.
Неудивительно, что данная книга во все времена привлекала внимание толкователей Писания, пасторов и богословов. С древнейших времен появлялись толкования на всю книгу или отдельные ее части. На одном только английском языке в настоящее время имеются многие десятки толкований Бытия как в составе комментариев на все книги Библии, так и в виде отдельных книг. Однако, к сожалению, на русском языке ресурсов для изучения Бытия не так уж много. Поэтому появление еще одного русскоязычного комментария, несомненно, не будет лишним.
Прокопенко Алексей – Бытие – Комментарий
Издание 3-е, переработанное и дополненное
Самара: Благая весть, 2023. — 736 с.
ISBN: 978-5-7454-1759-7
Прокопенко Алексей – Бытие – Комментарий - Оглавление
Список библиографических сокращений
Список сокращений англоязычных переводов Библии
Список сокращений библейских книг
Предисловие
Бытие: введение
Пролог: Бог Творец, дни творения, теории происхождения земли - Бытие 1
Пролог: сотворение человека - Бытие 1:26-31
Пролог: день покоя - Бытие 2:1-3
Толедот неба и земли - Бытие 2:4-25
Грехопадение - Бытие 3
От плохого к худшему - Бытие 4
Толедот Адама - Бытие 5
Когда люди умножились - Бытие 6:1-8
Толедот Ноя - Бытие 6:9-9:29
Толедот сынов Ноевых: список народов - Бытие 10
Великое рассеяние - Бытие 11:1-9
Толедот Сима. Происхождение избранного народа Божьего - Бытие 11:10-26
Толедот Фарры. Благословение Божьих обещаний - Бытие 11:27-12:9
Благословение защиты - Бытие 12:10-13:4
Благословение богатства - Бытие 13
Благословение победы - Бытие 14
Благословение завета - Бытие 15
Благословение милосердия - Бытие 16
Благословение завета с потомками - Бытие 17
Благословение пророчества - Бытие 18
Благословение спасения родственника - Бытие 19
Благословение обличения - Бытие 20
Благословение исполнения обетований - Бытие 21
Благословение искупления Исаака - Бытие 22
Благословение в скорби - Бытие 23
Благословение женитьбы сына и благословение смерти - Бытие 24:1-25:11
Толедот Измаила - Бытие 25:12-18
Толедот Исаака. Продажа первородства - Бытие 25:19-34
Повторение старой истории - Бытие 26:1-33
Благословение путём обмана - Бытие 26:34-28:9
Путь в Харран - Бытие 28:10-29:14
Иаков в Месопотамии - Бытие 29:15-30:43
Примирение с Лаваном - Бытие 31
Правильный путь к благословению - Бытие 32:1-33:17
Опасная медлительность - Бытие 33:18-34:31
Исполнение обета - Бытие 35
Толедот Исава - Бытие 36
Семейные трагедии - Бытие 37-38
Страдания Иосифа - Бытие 39-40
Возвышение Иосифа - Бытие 41:1-45:24
Израиль в Египте - Бытие 45:25-47:27
Завещание Иакова - Бытие 47:28-49:33
Удивительное провидение - Бытие 50
Библиография
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