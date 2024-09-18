Прокопенко Иоланта- Сакральная геометрия - Большая книга сакральной геометрии

Потрясающая наука – геометрия. Консервативная, точная, четкая, и в то же время открывающая огромные просторы для фантазии и наблюдения. Охватывает собой все существующее на Земле и в то же время строится на знаниях, которые получает в школе каждый ребенок.

Сакральная геометрия – способ познания всех тайн, которые заключает в себе окружающая природа, тело человека, заключает в себе вся Вселенная.

Пифагор считал геометрию священной наукой, наукой, близкой к Богу. Все пропорции и соотношения в ней – матрица для мироздания и всех процессов жизни. Сущность красоты, таинства прекрасного, базирующегося на определенных геометрических параметрах, в Древней Греции сформировалось в отдельную научную ветвь – эстетику, тесно связанную с понятием космологии. Древние греки воспринимали окружающий мир как совокупность множества гармоничных элементов и оценивали Вселенную по законам геометрии.

Сакральная геометрия соединила в себе мистические духовные практики и четкие научные формулы. По сути, она стала точкой, в которой соединились две реки с противоположным течением, стала пактом перемирия давних врагов – религии и науки, духовного и материального.

Сакральная геометрия включает в себя как изучение древних храмов и предметов искусства, копирование древних символов в очертаниях скульптур, так и уникальную духовную связь человека с энергией геометрической первобытной символики. Сакральная геометрия – это способ подтвердить свою индивидуальность, способ познать Божественный дар и земной человеческий опыт.

Сакральная геометрия (лат. sacralis – священный, божественный) – совокупность представлений (религиозных и мифологических) о гармонии мира, его упорядоченности, о геометрических формах, которые лежат в основе жизни и всего бытия.

Сакральная геометрия – это своего рода мировоззрение, результат мистических переживаний человека. Поэтому сакральная геометрия широко используется в музыке, искусстве, архитектуре. Кто-то считает эту науку божественной пропорциональностью, кто-то – формой упорядочения Вселенной.

С помощью сакральной геометрии мудрецы древности оставили будущим поколениям важные послания, заключенные в гармонии изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театральных действий, литературы, хореографии. Найдя ключ к этим посланиям, заключенным в материальную оболочку, можно дешифровать многие тайны бытия.

Иоланта Прокопенко - Сакральная геометрия - Энергетические коды гармонии

«АСТ», 2013. – 270 с.

Иоланта Прокопенко - Сакральная геометрия – Содержание

Введение

Глава первая

Символика круга. Совершенная форма

Крест. Тридцать пять обличий

Виды крестов

1. Крест Т-образный «антониевский»

2. Крест «Египетский иероглиф Анкх»

3. Крест «буквенный»

4. Крест «якореобразный»

5. Крест монограммный «доконстантиновский»

6. Крест-монограмма «посох пастыря»

7. Крест «Бургундский» или «Андреевский»

8. Крест «монограмма Константина»

9. Крест монограммный «послеконстантиновский»

10. Крест монограммный «солнцеобразный»

11. Крест монограммный «трезубец»

12. Крест монограммный «константиновский»

13. Крест круглый «нахлебный»

14. Крест катакомбный или «знамение победы»

15. Крест «патриарший» или «лоренский»

16. Крест четырехконечный «immissa»

17. Крест «папский»

18. Крест шестиконечный «Русский православный»

19. Крест восьмиконечный православный

20. Крест семиконечный

21. Крест «терновый венец»

22. Крест «виселицеобразный»

23. Крест «виноградная лоза»

24. Крест «лепестковый»

25. Крест «Греческий», корсунчик

26. Крест «накупольный»

27. Крест «трилистниковый»

28. Крест «мальтийский» или «георгиевский»

29. Крест «просфорный-константиновский»

30. Крест старопечатный «плетеный»

31. Крест «криновидный»

32. Крест четвероконечный «каплевидный»

33. Крест «распятие»

34. Крест схимнический или «Голгофа»

35. Крест «гамматический», на Западе «crux gammata», он же свастика

История символа

Казнь на кресте

Сакральная геометрия креста

Треугольник. Божественная триада

Равносторонний треугольник, направленный вверх

Равносторонний треугольник, направленный вниз

Треугольник в религиозном и научном толковании

Символика тетрагона. Мировая ось

Квадратная земля народа майя

Четырехгранное деление общества

Магический квадрат

Пентагон и пентаграмма. Сакральность и оккультные учения

Пентаграмма в религии

Пентаграмма в оккультных практиках

Пентаграмма и золотое сечение

Пентаграмма и человек

Перевернутая пентаграмма

Гексаграмма. Союз противоположных начал

Печать царя Соломона

Гексаграмма как оккультный и алхимический символ

Семиконечная звезда. Исторические циклы септенера

Толкование деканического календаря

Девятиконечная звезда. Торжество гармонии

Девятиконечная христианская звезда

Спираль. Виток материи жизни

Сфера. Образ Вселенной

Глава вторая

Принципы и сакральность чисел

Мистические геометрические соотношения. Краеугольный камень гармонии

Число π (пи) = 3,1416…

Число «фи» = 1,618

Квадратный корень из двух = 1,414…

Квадратный корень из пяти = 2,236

Vesica Piscis

Последовательность Фибоначчи и спираль Архимеда

Золотое сечение. Божественная пропорция

Витрувианский человек

Золотое сечение и создания природы

Цветок жизни. Синтез математических формул

Платоновы тела. Образец строгой красоты

Числовые характеристики Платоновых тел

Платоновы тела и золотая пропорция

Тайна Египетского календаря

Спираль Архимеда и закон октав

Построение спирали Архимеда

Фрактальная геометрия Вселенной

Глава третья

Свастика. Нацистский символ или божественная эмблема?

Откуда появилась свастика?

Значение свастики в различных религиях и верованиях

Свастика и коловрат

Анкх – египетское бессмертие и современные шаблоны

Карточные масти и номиналы. Символика игры

Карточные номиналы. История происхождения и смысл

Карточные масти. Сакральный смысл

Начало и конец. Уроборос – формула замкнутости Вселенной

Уроборос в древности

Уроборос в религии и алхимии

Уроборос в новейшем времени

Трезубец, пси, знак мира. Многообразие символа

Трезубец и наука. Связующее звено

Черное и белое. Перемена мест сакрального смысла

Циркуль и наугольник. Масонская символика

Предметы голубого масонства

Предметы красного масонства

Предметы розово-золотого (высшего) масонства

Масонская символика сегодня

Око Ра. Жертвенный дар богов

Око Гора

Число зверя. Суеверия и правда о трех шестерках

«Число зверя» сегодня

Несчастливое число 13

Другие «дьявольские числа»

Всевидящее око в религиях и культурах

Циркумпункт. Древняя солярная символика

Глава четвертая

Пирамиды. Невероятные тайны

Геометрические сакральные особенности пирамиды Хеопса

Кааба. Центр мусульманского мира

Стоунхендж

Лувр. Тайная история и сакральная гармония

Храм Соломона. Тайны убежища тамплиеров

Архитектура Храма Соломона

Храм Соломона и тамплиеры

Храм Соломона и масоны

Заключительное слово

Иоланта Прокопенко - Большая книга сакральной геометрии - Глубинная символика знаков и геометрических форм

ООО «Издательство АСТ», 2024. – 224 с.

Иоланта Прокопенко - Большая книга сакральной геометрии - Содержание

Иоланта Прокопенко. Большая книга сакральной геометрии. Глубинная символика знаков и геометрических форм

Введение

Часть 1. Простейшие символы сакральной геометрии

Точка

Линия

Горизонтальная линия

Вертикальная линия

Кривая линия

Дуга

Прямое положение

Перевернутое положение

Вертикальное положение

Спираль

Круг

Овал

Овал и символика яйца

Треугольник

Равносторонний треугольник, обращенный вершиной вверх

Равносторонний треугольник, обращенный вершиной вниз

Символический смысл различных треугольников

Треугольник и аномальные зоны

Квадрат

Часть 2. Всевидящее око, уроборос и другие

Всевидящее око

Уроборос

Трезубец

Часть 3. Многоликий крест

Древние кресты

Анкх

Тау-крест, или крест святого Антония

Раннехристианские кресты

Якорный крест

Нахлебный крест

Андреевский или бургундский диагональный крест

Катакомбный крест

Кресты латинской группы

Латинский крест

Православный шестиконечный крест

Православный восьмиконечный крест

Фигурные кресты

Лепестковый крест

Накупольный крест

Крест «виноградная лоза»

Кавалерские кресты

Мальтийский крест

Тевтонский крест

Георгиевский крест

Часть 4. Сакральные символы в оккультизме

Пентаграмма

Гексаграмма

Септенер – звезда магов

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Планетарные часы

Циклы мировой истории

Нонаграмма – девятиконечная звезда

Звезда Инглии

Звезда бахаи

Девятиконечная звезда в христианстве

Часть 5. Объемные символы сакральной геометрии

Сфера как прообраз мироздания

Платоновы тела

Тетраэдр

Куб

Октаэдр

Додекаэдр

Икосаэдр

Часть 6. Золотое сечение – пропорции божественной гармонии

Витрувианский человек

Золотое сечение в природе

Золотое сечение в культуре

Поэзия

Музыка

Кино

Часть 7. Сакральная геометрия в архитектуре

Тайны пирамид

Кааба – святыня мусульманского мира

Стоунхендж – символ древности

Храм Соломона

Легенда

Первый храм

Второй храм

Храм Соломона, тамплиеры и масоны

Часть 8. Практики сакральной геометрии

Практическое действие принципов сакральной геометрии

Балансировка чакры

Кристаллы

Медитация

Заключение

Сноски