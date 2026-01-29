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Прокопенко - Книга Екклесиаста

Прокопенко - Книга Екклесиаста
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational

Новый перевод Книги Екклесиаста cодержит большое количество примечаний, направленных на прояснение грамматических и смысловых нюансов древнееврейского текста. Перевод стремится к буквальности для насколько возможно более точной передачи смысла и стиля оригинала. Предназначается для личного чтения и углубленного изучения Библии.

Алексей Прокопенко - Библия для изучения - Книга Екклесиаста - Аннотированный перевод Прокопенко

Можайск: МПК, 2017. —76 с.

ISBN 978-5-9909786-1-4

Алексей Прокопенко - Библия для изучения - Книга Екклесиаста - Аннотированный перевод Прокопенко - Оглавление

  • Благодарность

  • Список сокращений

Предисловие

  • О проекте перевода Библии

  • Об особенностях данного перевода

  • О формате издания

  • О принципах перевода

  • О примечаниях

  • О переводчике

Введение в Книгу Екклесиаста

  • Авторство Книги Екклесиаста

  • Влияние арамейского языка

  • Время написания

  • Покаяние Соломона

  • Евангелизационная направленность

  • Способ рассуждения

  • Структура и содержание

  • Название книги

  • Суета, тщета или пар?

  • Погоня за ветром или томление духа?

Аннотированный перевод

Библиография

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Added 29.01.2026
Author SamuelAKim
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