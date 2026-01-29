Прокопенко - Книга Екклесиаста
Новый перевод Книги Екклесиаста cодержит большое количество примечаний, направленных на прояснение грамматических и смысловых нюансов древнееврейского текста. Перевод стремится к буквальности для насколько возможно более точной передачи смысла и стиля оригинала. Предназначается для личного чтения и углубленного изучения Библии.
Алексей Прокопенко - Библия для изучения - Книга Екклесиаста - Аннотированный перевод Прокопенко
Можайск: МПК, 2017. —76 с.
ISBN 978-5-9909786-1-4
Алексей Прокопенко - Библия для изучения - Книга Екклесиаста - Аннотированный перевод Прокопенко - Оглавление
Благодарность
Список сокращений
Предисловие
О проекте перевода Библии
Об особенностях данного перевода
О формате издания
О принципах перевода
О примечаниях
О переводчике
Введение в Книгу Екклесиаста
Авторство Книги Екклесиаста
Влияние арамейского языка
Время написания
Покаяние Соломона
Евангелизационная направленность
Способ рассуждения
Структура и содержание
Название книги
Суета, тщета или пар?
Погоня за ветром или томление духа?
Аннотированный перевод
Библиография
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