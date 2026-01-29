Прокопенко - Книга Екклесиаста

Новый перевод Книги Екклесиаста cодержит большое количество примечаний, направленных на прояснение грамматических и смысловых нюансов древнееврейского текста. Перевод стремится к буквальности для насколько возможно более точной передачи смысла и стиля оригинала. Предназначается для личного чтения и углубленного изучения Библии.

Алексей Прокопенко - Библия для изучения - Книга Екклесиаста - Аннотированный перевод Прокопенко

Можайск: МПК, 2017. —76 с.

ISBN 978-5-9909786-1-4

Алексей Прокопенко - Библия для изучения - Книга Екклесиаста - Аннотированный перевод Прокопенко - Оглавление

Благодарность

Список сокращений

Предисловие

О проекте перевода Библии

Об особенностях данного перевода

О формате издания

О принципах перевода

О примечаниях

О переводчике

Введение в Книгу Екклесиаста

Авторство Книги Екклесиаста

Влияние арамейского языка

Время написания

Покаяние Соломона

Евангелизационная направленность

Способ рассуждения

Структура и содержание

Название книги

Суета, тщета или пар?

Погоня за ветром или томление духа?

Аннотированный перевод

Библиография