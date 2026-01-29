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Прокопенко - Книга Притчей

Прокопенко - Книга Притчей. Аннотированный перевод
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational

Книга Притчей. Аннотированный перевод А. В. Прокопенко

(Библия для изучения)

Самара, 2020. — 240 с.

ISBN 978-5-9909786-7-6

Книга Притчей. Аннотированный перевод А. В. Прокопенко - Содержание

  • Список сокращений

  • Предисловие

  • О проекте перевода Библии

  • Об особенностях данного перевода

  • О формате издания

  • О принципах перевода

  • О примечаниях

  • Перевод имен собственных

  • Произношение и перевод священного имени יהוה

  • О переводчике

  • Введение в Книгу притчей

  • Название книги

  • Авторство и датировка

  • Исторический и культурный фон

  • Жанр

  • Структура Книги притчей

  • Богословские темы

  • Персонификация мудрости и глупости в главах 1-9

  • Связь с Новым Заветом

  • Книга Притчей. Аннотированный перевод

Библиография

Views 251
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Added 29.01.2026
Author SamuelAKim
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