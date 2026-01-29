Прокопенко - Книга Притчей. Аннотированный перевод

Прокопенко - Книга Притчей
Книга Притчей. Аннотированный перевод А. В. Прокопенко
(Библия для изучения)
Самара, 2020. — 240 с.
ISBN 978-5-9909786-7-6
Книга Притчей. Аннотированный перевод А. В. Прокопенко - Содержание
Список сокращений
Предисловие
О проекте перевода Библии
Об особенностях данного перевода
О формате издания
О принципах перевода
О примечаниях
Перевод имен собственных
Произношение и перевод священного имени יהוה
О переводчике
Введение в Книгу притчей
Название книги
Авторство и датировка
Исторический и культурный фон
Жанр
Структура Книги притчей
Богословские темы
Персонификация мудрости и глупости в главах 1-9
Связь с Новым Заветом
Книга Притчей. Аннотированный перевод
Библиография
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