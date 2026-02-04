Каким неуклюжим и слабым порой ощущаешь себя, слышпа Божий призыв любить. И как много глупостей и грехов уже совершено. Но Христос дал возможность исправиться, а в Его Писании есть все необходимые наставления. Книга Алексея Прокопенко помогает их понять, принять и применить к своейжизни. Она раскрывает суть библейского учения, показывает пример Христа, последовательно объясняет действие любви в семье и церкви. Не спешите отмахиваться, думая: я столько уже слышал об этом. Данное изложение пленяет своей ясностью и практичностью. Его стоит прочитать всем, кто не готов довольствоваться полулюбовью. К тому же аккуратный анализ Писания, вдохновляющие и порой трогательные примеры из жизни тех, кто действительно любил, толика доброго юмора и искренность автора приносят настоящее удовольствие при чтении этой книги.

Павел Тогобицкий, пастор церкви ЕХБ г, Бердска, проректор Новосибирской библейской богословской семинарии

Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13

Самара: Благая Весть, 2024. - 272 с.

ISBN 978-5-7454-1843-3

Также прежнее издание книги:

Тверь: ТПК, 2018. - 335 с.

ISBN 978-5-9909786-2-1

Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13 - Содержание