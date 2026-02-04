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Прокопенко - Любишь ли ты?

Прокопенко - Любишь ли ты?
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational

Каким неуклюжим и слабым порой ощущаешь себя, слышпа Божий призыв любить. И как много глупостей и грехов уже совершено. Но Христос дал возможность исправиться, а в Его Писании есть все необходимые наставления. Книга Алексея Прокопенко помогает их понять, принять и применить к своейжизни. Она раскрывает суть библейского учения, показывает пример Христа, последовательно объясняет действие любви в семье и церкви. Не спешите отмахиваться, думая: я столько уже слышал об этом. Данное изложение пленяет своей ясностью и практичностью. Его стоит прочитать всем, кто не готов довольствоваться полулюбовью. К тому же аккуратный анализ Писания, вдохновляющие и порой трогательные примеры из жизни тех, кто действительно любил, толика доброго юмора и искренность автора приносят настоящее удовольствие при чтении этой книги.

Павел Тогобицкий, пастор церкви ЕХБ г, Бердска, проректор Новосибирской библейской богословской семинарии

Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13

Самара: Благая Весть, 2024. - 272 с.

ISBN 978-5-7454-1843-3

Также прежнее издание книги:

Тверь: ТПК, 2018. - 335 с.

ISBN 978-5-9909786-2-1

Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13 - Содержание

Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13

  • Предисловие

  • Абсолютная необходимость любви

  • Великодушие любви (долготерпит)

  • Дела любви (милосердствует)

  • Непритязательность любви (не завидует)

  • Смирение любви (не превозносится, не гордится)

  • Тактичность любви (не бесчинствует)

  • Самоотверженность любви (не ищет своего)

  • Мягкость любви (не раздражается)

  • Незлопамятность любви (не мыслит зла)

  • Принципиальность любви (не радуется неправедности, но сорадуется истине)

  • Снисходительность любви (все покрывает)

  • Доверие любви (всему верит)

  • Оптимизм любви (всего надеется)

  • Терпение любви (все переносит)

  • Вечность любви (никогда не перестает)

  • Заключение

  • Библиография

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Added 04.02.2026
Author SamuelAKim
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