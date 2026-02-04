Прокопенко - Любишь ли ты?
Каким неуклюжим и слабым порой ощущаешь себя, слышпа Божий призыв любить. И как много глупостей и грехов уже совершено. Но Христос дал возможность исправиться, а в Его Писании есть все необходимые наставления. Книга Алексея Прокопенко помогает их понять, принять и применить к своейжизни. Она раскрывает суть библейского учения, показывает пример Христа, последовательно объясняет действие любви в семье и церкви. Не спешите отмахиваться, думая: я столько уже слышал об этом. Данное изложение пленяет своей ясностью и практичностью. Его стоит прочитать всем, кто не готов довольствоваться полулюбовью. К тому же аккуратный анализ Писания, вдохновляющие и порой трогательные примеры из жизни тех, кто действительно любил, толика доброго юмора и искренность автора приносят настоящее удовольствие при чтении этой книги.
Павел Тогобицкий, пастор церкви ЕХБ г, Бердска, проректор Новосибирской библейской богословской семинарии
Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13
Самара: Благая Весть, 2024. - 272 с.
ISBN 978-5-7454-1843-3
Также прежнее издание книги:
Тверь: ТПК, 2018. - 335 с.
ISBN 978-5-9909786-2-1
Алексей Прокопенко - Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13 - Содержание
Предисловие
Абсолютная необходимость любви
Великодушие любви (долготерпит)
Дела любви (милосердствует)
Непритязательность любви (не завидует)
Смирение любви (не превозносится, не гордится)
Тактичность любви (не бесчинствует)
Самоотверженность любви (не ищет своего)
Мягкость любви (не раздражается)
Незлопамятность любви (не мыслит зла)
Принципиальность любви (не радуется неправедности, но сорадуется истине)
Снисходительность любви (все покрывает)
Доверие любви (всему верит)
Оптимизм любви (всего надеется)
Терпение любви (все переносит)
Вечность любви (никогда не перестает)
Заключение
Библиография
Другие книги данного автора
No comments yet. Be the first!