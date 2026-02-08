Прокопенко - Послание к римлянам - Том 1
Первый том фундаментального комментария Алексея Прокопенко «Послание к римлянам: Учение об оправдании» представляет собой глубокое экспозиционное исследование первых пяти глав самого важного богословского трактата апостола Павла. Автор, пастор и библеист, работающий с текстами на языке оригинала более двадцати лет, предлагает читателю не просто академический труд, а живое разъяснение Божьего Слова, выросшее из многолетней проповеднической практики и личного духовного поиска.
В центре внимания этого тома — великая доктрина оправдания по вере. Автор последовательно раскрывает темы универсальной греховности человечества, бессилия морализма и ритуальной религии, и, наконец, Божьего спасительного замысла, явленного во Христе. Опираясь на богатую евангельскую традицию и тщательную экзегезу, Прокопенко показывает, как ветхозаветные образы (в частности, пример Авраама) становятся ключом к пониманию надежды для неправедных и обретения истинного мира с Богом.
Книга сочетает в себе научную строгость и пасторскую заботу, делая сложные доктринальные истины доступными для современного читателя. Это издание станет прочным фундаментом для изучения Библии как в малых группах, так и для личного духовного роста. Автор убедительно доказывает, что внимательное и непредвзятое исследование текста способно преобразить жизнь верующего и заложить непоколебимое основание для церковной общины.
Прокопенко А. В. — Послание к римлянам. Том 1. Главы 1-5: Учение об оправдании
Самара: Благая Весть, 2025. — 432 с.
ISBN: 978-5-7454-1979-9
А. В. Прокопенко — Послание к римлянам. Том 1 — Содержание
Посвящение
Предисловие
Список сокращений
Введение в Послание к римлянам
1. Божий служитель / Римлянам 1:1
2. Божье Евангелие / Римлянам 1:2-3а
3. Божий Сын / Римлянам 1:3б-4
4. Божья Церковь / Римлянам 1:5-7
5. Жизнь Церкви (часть 1) / Римлянам 1:8-10а
6. Жизнь Церкви (часть 2) / Римлянам 1:10б-13
7. Централитет Евангелия / Римлянам 1:14-16
8. Суть Евангелия / Римлянам 1:17-18
9. Неправильное поклонение / Римлянам 1:19-23
10. Нравственное безумие / Римлянам 1:24-32
11. Бессилие морализма / Римлянам 2:1-11
12. Религия знания и религия незнания / Римлянам 2:12-16
13. Самообман служения / Римлянам 2:17-24
14. Нищета ритуальной религии / Римлянам 2:25-29
15. В чем твое преимущество? / Римлянам 3:1-8
16. Ну и кто теперь виноват? / Римлянам 3:9-20
17. Где твоя праведность? / Римлянам 3:21-23
18. Удивительное оправдание / Римлянам 3:24-26
19. Истинное Евангелие / Римлянам 3:27-31
20. Надежда для неправедных / Римлянам 4:1-5
21. Величайшее счастье / Римлянам 4:6-8
22. Авраам — отец верующих / Римлянам 4:9-16
23. Спасительная вера / Римлянам 4:17-22
24. Во что нужно верить, чтобы спастись / Римлянам 4:23-25
25. Мир с Богом / Римлянам 5:1
26. Теперь все новое / Римлянам 5:2
27. Радость в скорбях / Римлянам 5:3-5
28. Неподражаемая любовь / Римлянам 5:6-11
29. Дар Адама / Римлянам 5:12-14
30. Дар Христа / Римлянам 5:15-19
31. Божий спасительный замысел / Римлянам 5:20-21
Библиография для первого тома
