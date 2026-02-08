Прокопенко - Послание к римлянам - Том 1

Первый том фундаментального комментария Алексея Прокопенко «Послание к римлянам: Учение об оправдании» представляет собой глубокое экспозиционное исследование первых пяти глав самого важного богословского трактата апостола Павла. Автор, пастор и библеист, работающий с текстами на языке оригинала более двадцати лет, предлагает читателю не просто академический труд, а живое разъяснение Божьего Слова, выросшее из многолетней проповеднической практики и личного духовного поиска.

В центре внимания этого тома — великая доктрина оправдания по вере. Автор последовательно раскрывает темы универсальной греховности человечества, бессилия морализма и ритуальной религии, и, наконец, Божьего спасительного замысла, явленного во Христе. Опираясь на богатую евангельскую традицию и тщательную экзегезу, Прокопенко показывает, как ветхозаветные образы (в частности, пример Авраама) становятся ключом к пониманию надежды для неправедных и обретения истинного мира с Богом.

Книга сочетает в себе научную строгость и пасторскую заботу, делая сложные доктринальные истины доступными для современного читателя. Это издание станет прочным фундаментом для изучения Библии как в малых группах, так и для личного духовного роста. Автор убедительно доказывает, что внимательное и непредвзятое исследование текста способно преобразить жизнь верующего и заложить непоколебимое основание для церковной общины.

Прокопенко А. В. — Послание к римлянам. Том 1. Главы 1-5: Учение об оправдании

Самара: Благая Весть, 2025. — 432 с.

ISBN: 978-5-7454-1979-9

