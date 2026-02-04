Прокопенко - Растешь ли ты?
Алексей Прокопенко - Растешь ли ты? Богословие духовного роста и душепопечения
Самара: Благая Весть, 2021. - 464 с.
ISBN 978-5-6047068-1-7
Алексей Прокопенко - Растешь ли ты? Богословие духовного роста и душепопечения - Содержание
Глава 1 Надежда духовного роста - преображение в образ Христа (2 Петра 1:1 а)
Глава 2 Основание духовного роста - возрождающая вера (2 Петра 1:1 б)
Глава 3 Сила духовного роста - благодать и мир (2 Петра 1:2)
Глава 4 Инструмент духовного роста - Писание (2 Петра 1:2-4)
Глава 5 Правильное и неправильное использование инструмента (2 Петра 1:2-4)
Глава 6 Мотив духовного роста - слава Божья (2 Петра 1:3 б)
Глава 7 Механизм духовного роста - любование славой Божьей (2 Петра 1:3 б)
Глава 8 Почему мы не видим славу Божью (2 Петра 1:3 б)
Глава 9 Залог успеха духовного роста - новая природа христианина (2 Петра 1:4)
Глава 10 Условие духовного роста - старание (2 Петра 1:5 а)
Глава 11 Лестница духовного роста. Первая ступень - мотивы (2 Петра 1:5 б)
Глава 12 Опасности и ошибки в работе с мотивами (2 Петра 1:5 б)
Глава 13 Вторая ступень - знание (2 Петра 1:5 в)
Глава 14 Третья ступень - воздержание (2 Петра 1:6 а)
Глава 15 Четвертая ступень - терпение (2 Петра 1:6 б)
Глава 16 Пятая ступень - благочестие (2 Петра 1:6 в)
Глава 17 Шестая ступень - братолюбие (2 Петра 1:7 а)
Глава 18 Седьмая ступень - любовь (2 Петра 1:7 б)
Глава 19 Результат духовного роста - плодотворная христианская жизнь (2 Петра 1:8)
Глава 20 Препятствия духовного роста - слепота и забывчивость (2 Петра 1:9)
Глава 21 Награда духовного роста - земная и небесная (2 Петра 1:10-11)
Глава 22 Цель духовного роста - самостоятельность (2 Петра 1:12-15)
Глава 23 Вы можете опекать других! (2 Петра 1:1-15)
Глава 24 Библейский подход к душепопечению (2 Петра 1:1-15)
Приложение. Классификация взглядов на Римлянам 7
Библиография
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