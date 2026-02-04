Прокопенко - Растешь ли ты? Богословие духовного роста и душепопечения

Глава 1 Надежда духовного роста - преображение в образ Христа (2 Петра 1:1 а)

Глава 3 Сила духовного роста - благодать и мир (2 Петра 1:2)

Глава 5 Правильное и неправильное использование инструмента (2 Петра 1:2-4)

Глава 8 Почему мы не видим славу Божью (2 Петра 1:3 б)