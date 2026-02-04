Прокопенко - Замысел Вседержителя
Книга посвящена одной из ключевых тем, занимавших богословов на протяжении многих веков христианской истории, — теме о взаимоотношении человеческой воли и Божьего промысла. Автор подробно рассматривает историю вопроса, систематизирует основные положения библейского учения о Божьей воле и провидении, дает обзор ветхозаветных и новозаветных терминов, описывающих Божью волю, а также анализирует некоторые наиболее яркие примеры Божьего провидения в Ветхом и Новом Завете.
Алексей Прокопенко - Замысел Вседержителя - Библейское учение о Божьей воле и провидении
Изд. 3-е., переработанное. — Самара: Благая Весть, 2020. — 512 с.
ISBN: 978-59909786-6-9
Алексей Прокопенко - Замысел Вседержителя - Библейское учение о Божьей воле и провидении - Содержание
Список библиографических сокращений
Список сокращений библейских книг
Глоссарий
Введение
Глава 1 История вопроса
Доавгустиновская эпоха
Средневековье
Период реформации
Послереформационный период
Глава 2 Божья воля и провидение
Глава 3 Вечность и предопределение
Глава 4 Предопределение и предузнание: анализ Римлянам 8:29-30
Глава 5 Ветхозаветные термины, обозначающие Божью волю
Глава 6 Провидение Божье в Ветхом Завете: исход из Египта
Глава 7 Новозаветные термины, обозначающие Божью волю
Глава 8 Провидение Божье в Новом Завете: жизнь апостола Павла
Заключение
Библиография
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