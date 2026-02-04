Книга посвящена одной из ключевых тем, занимавших богословов на протяжении многих веков христианской истории, — теме о взаимоотношении человеческой воли и Божьего промысла. Автор подробно рассматривает историю вопроса, систематизирует основные положения библейского учения о Божьей воле и провидении, дает обзор ветхозаветных и новозаветных терминов, описывающих Божью волю, а также анализирует некоторые наиболее яркие примеры Божьего провидения в Ветхом и Новом Завете.

Алексей Прокопенко - Замысел Вседержителя - Библейское учение о Божьей воле и провидении

Изд. 3-е., переработанное. — Самара: Благая Весть, 2020. — 512 с.

ISBN: 978-59909786-6-9

Алексей Прокопенко - Замысел Вседержителя - Библейское учение о Божьей воле и провидении - Содержание

Список библиографических сокращений

Список сокращений библейских книг

Глоссарий

Введение

Глава 1 История вопроса

Доавгустиновская эпоха

Средневековье

Период реформации

Послереформационный период

Глава 2 Божья воля и провидение

Глава 3 Вечность и предопределение

Глава 4 Предопределение и предузнание: анализ Римлянам 8:29-30

Глава 5 Ветхозаветные термины, обозначающие Божью волю

Глава 6 Провидение Божье в Ветхом Завете: исход из Египта

Глава 7 Новозаветные термины, обозначающие Божью волю

Глава 8 Провидение Божье в Новом Завете: жизнь апостола Павла

Заключение

Библиография