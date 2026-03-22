Проміння – Збірка християнських поезій
Проміння – Збірка християнських поезій
Зібрав Володимир Остапчук. – Частина перша. – Торонто – Вінніпег: Накладом християнського видавництва «Дорога Правди», 1954. – 252 с.
Проміння – Зміст
Передмова
ДО МОЛОДІ
НЕ ЗАБУДЬ ЮНИХ ДНІВ - ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОЛОДІ - ДО МОЛОДІ - ДО МОЛОДІ ПРО МОЛОДЬ - ЮНАЦЬКА ВЕСНА - ПАМ’ЯТАЙ - ПІСНЯ ПРО МОЛОДІСТЬ - ВЕСНА МОЛОДІ – ЩАСТЯ - ДУША МОЯ СЬОГОДНІ РОЗЦВІТАЄ - МЕНІ ЖАЛЬ... - ЛІТА МОЛОДІЇ - ЕМІГРАЦІЙНА ВЕСНА – ЖУРАВЛІ – ВЕСНА - МИ ЖИВЕМО ОДИН РАЗ – УТЕЧА
ЗАКЛИК ДО ПРАЦІ
БОРИСЯ! - ЗМАГАЙСЯ, МІЙ БРАТЕ! – ЗАКЛИК - МИ ЙДЕМО ЗМАГАТИСЬ - ЛІТА МИНАЮТЬ - Я ЧУВ — ІДИ!... - ЯК БИ ТИ ЗНАВ – ПРАЦЮЙ - ІДИ ДО ВСІХ - ”ІДИ СЛІДОМ ЗА МНОЮ” - ХРИСТОС НА ХВИЛЯХ БУРІ – ХРИСТИЯНИНОВІ - БРАТАМ МОЇМ — ХРИСТИЯНАМ - СПІВАЙ! - ВПЕРЕД, БРАТИ! - БОРИСЬ! - ХРИСТОС І ТИ - Я ЙДУ В ТОЙ КРАЙ - ХРИСТОС І ЮНАК - Я ЗНАЮ КРАЙ – БУРЕВІЙ - НІЧ ЯКА ТЕМНА… - УСЬОМУ СВОЯ ПОРА – ЧЕКАЙМО – СЬОГОДНІ - ПРИЙДІТЬ! - ДЛЯ ТЕБЕ, МІЙ БОЖЕ... - О, ЗМУЧЕНИЙ! - ПІД ХРЕСТОМ – ДРУГОВІ - МОЯ МЕТА - ДОРОГОЮ ПРАВДИ – КАЯТТЯ - О, СОННИЙ МІЙ ДРУЖЕ, ПРОСНИСЯ! – ВІДПАВШОМУ - КОЛИ ІСУСА Я НЕ ЗНАВ – КОЛИСЬ - ЗАКЛИК ДО ЧИНУ - ПРИЙДІТЬ! - ШАНУЙ СЕРЦЕ БЛИЖНЬОГО - МІЙ ІДЕАЛ - ВІН ЖДЕ ТЕБЕ - НЕ ЗАБУДЬ
БЛАЖЕНСТВО
НАГІРНА ПРОПОВІДЬ – БЛАЖЕН – БЛАЖЕННІ - БЛАЖЕН, ХТО ГОРДОЩІВ НЕ МАЄ – ЩАСТЯ – СЛОВО - БЛАЖЕН МУЖ – БЛИЖНІЙ - СИНЯ ГОЛУБІНЬ
ЛЮБОВ
ЛЮБИ! - НЕ ВСЕ МИНАЄ - ХРИСТОВА ЛЮБОВ - ТОДІ, ЯК СЕРЦЕ БАЧИТЬ БОГА... - Я ЛЮБЛЮ ЛІТО - ВІН ЛЮБИТЬ - ЛЮБЛЮ... - ВЕРНИ, О, БОЖЕ, ПЕРШУ НАМ ЛЮБОВ - ЛЮБЛЮ ТВОЄ, ГОСПОДИ, СЛОВО - ТЕПЕР В МАЮ
РІЗНІ
ВІРЮ! - ЯК ЛЮБО З ЇСУСОМ! - З ВІРОЮ - ЛИШ ТИ ОДИН - НІЧНА МОЛИТВА - ЗО МНОЮ БУДЬ - ІЗ ВІРОЮ В СЕРЦІ - НЕ ПРИЗИВАЙТЕ ВСУЄ БОГА - БОГ СЛАВИ - БІЛЯ ХРЕСТА – МОЛИТВА - О, МІСТО ВЕЛИКИХ ПРОРОКІВ - НА САМОТІ З БОГОМ - Я ЗНАЮ... - ВІРА В БОГА - З НЕБА ЗОРІ СВІТЯТЬ ЯСНО - МІЙ ГОСПОДИ... - НЕ МОЖУ Я ТЕПЕР МОВЧАТИ - В ДОЛИНІ СМЕРТИ - НЕ ТУТ - МОЯ МОЛИТВА - ЧИ ТИ ПІШЛЕШ ЩЕ ВОЛЮ? - РІДНИЙ КРАЙ МІЙ ТАМ ВИСОКО - ДОПОБАЧЕННЯ, УКРАЇНО! - МОЇ ДУМКИ - СОН НА ЧУЖИНІ – ЧУЖИНА - НАШІ ДНІ – ЕГОЇЗМ - ЗЕМНА ДОРОГА – ВАЛТАСАР – ГРОШІ - ПІЗНАЄТЕ, ТА БУДЕ ПІЗНО - КОЛИСЬ І ТЕПЕР - ДАРМА ВОЮЄТЕ ВИ З БОГОМ - КОЛИ В ЖИТТІ ТЯЖКІ ГОДИНИ - КОЛИ ВІТРИ У ЦЬОМУ СВІТІ ВІЮТЬ - НЕ ДУМАЙТЕ - ДЕ НЕМАЄ ХРИСТИЯН? – УЧНІ - ОСТАННІЙ ЧАС – ДВОЄДУШНИМ - КІНЕЦЬ СВІТУ - ВІКИ Й ЛЮДИ
ДЕНЬ МАТЕРІ
МАТЕРІ - ВЕСНЯНИЙ ПРИВІТ - ТІНЬ МАТЕРІ - БУДУ В НЕБЕСАХ - РІДНА МАТИ - ПРИГАДУЮ ХВИЛІ, ЯК БУВ Я МАЛЕНЬКИМ – ЗОРІ - ДУМКИ МОЇ ДО ТЕБЕ ЛИНУТЬ - МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ – СИРІТКА - НАЙБІЛЬШЕ ХТО В ЖИТТІ ПРАЦЮЄ - НАЇНСЬКА ВДОВА – ПІСНІ - ЛИСТ З ЧУЖОГО КРАЮ - МОЯ МАМО
ПІОНЕРИ
СМЕРТЬ АПОСТОЛА – ПІОНЕР - ПАМ’ЯТІ В. ПЕРЕТЯТКА – ВИДІННЯ - СКАЖИ МЕНІ... - ХРИСТИЯНКА ПЕРПЕТУЯ - БОРЦЯМ ЗА ВІРУ - МИ ГОЛОСИЛИ ПРАВДУ - МИ ЖДАЛИ – СПОГАДИ - ДО СЕБЕ КЛИЧУ ВАС - В СТЕПАХ ХЕРСОНЩИНИ – ПІОНЕРИ - ЗАЖУРИЛОСЯ ПОЛЕ БЕЗКРАЄ
ОСІННЄ
ПОКЛИК - ІДИ, ІДИ, ЧЕКАЄ НИВА – ЖНИВА - ДО ПРАЦІ – ЖНИВА - БЛАГОСЛОВЕННА МУДРІСТЬ - РАДІСТЬ ДУШІ - ЯК ХОЧЕТЬСЯ ДЯКУВАТИ... - СПІВАЙ, ДУШЕ МОЯ! - ВДЯЧНИМ БУДЬ - СЕРДЕЧНИЙ СПІВ - ПІШЛИ ВЖЕ ЖУРАВЛІ КЛЮЧАМИ... – ОСІНЬ - ОСІННЬОГО ВЕЧОРА - ЧАС ЖНИВ
ВЕЛИКДЕНЬ
ВОСКРЕСНИЙ ДЗВІН - ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ – ВОСКРЕСІННЯ - ТИ ВМІВ НЕСТИ ВІНОК - ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ВЕЛИКОДНЄ - ВЕСНА ВОСКРЕСІННЯ - ВОСКРЕСНЕ ПРАВДА - ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ДЗВОНИ
ДЛЯ СЕСТЕР
ПОРАДА ВІДПАДАЮЧІЙ СЕСТРІ – САМАРЯНКА - СЕСТРО, ЧОМУ МОВЧИШ? - ДИТЯЧА МОЛИТВА - ПРО МИЛОСТІ ТВОЇ, О БОЖЕ
РІЗДВО
РІЗДВЯНЇ НОЧІ - РІЗДВО ТРИВОЖНЕ - ВИФЛЕЄМСЬКА ЗІРКА - ТЕМНА НІЧ - РІЗДВО В УКРАЇНІ - ЗУСТРІЧ У СНІ - В РІЗДВО - БАГАТО ЗІР - РІЗДВЯНИЙ ЛИСТ - РІЗДВЯНЕ РАДІО - СОНЕТ РІЗДВЯНИЙ - ТЕМНА НІЧ - В ТУ НІЧ - ЧЕКАЄ МАТИ... - СЛАВА, СЛАВА, НАШ МЕСІЄ! - РІЗДВЯНИЙ ЛИСТ З РІДНОГО КРАЮ - НЕ В ЦАРСЬКИХ ПАЛАТАХ - НАРОДИВСЯ В ВЕРТЕПІ УБОГІМ – РІЗДВЯНЕ - ЯК ТИ СВЯТКУЄШ РІЗДВО?
НОВИЙ РІК
З НОВИМ РОКОМ - З НОВИМ РОКОМ - НОВИЙ РІК - ПІД НОВИЙ РІК - НОВОРІЧНІЙ ЗАКЛИК - НОВИЙ РІК – НОВЕ - НОВИЙ РІК - НОВИЙ РІК
ДЛЯ ДІТЕЙ
РІДНА МОВА В РІДНІЙ ШКОЛІ - ЗАКЛИК ДО ДІТОК - ЛЮБИ, ДИТИНО! – ДО ШКОЛИ ХОДИЛИ - НУМО З БОГОМ! - ЛЮБІТЬ, ДІТИ! - МОЯ НЕДІЛЯ - МАЛЕНЬКИЙ ХЛОПЧИК - СХІД СОНЦЯ – ВЕСНА - Б’Є СОНЕЧКО... - ХРИСТОС ВОСКРЕС, МОЯ ДИТИНО! - СМЕРТЬ І ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА - СТАНЬ НА КОЛІНА й СКЛАДИ РУЧЕНЯТА - ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ЩАСЛИВИЙ ДІМ - ПРИВІТ НАШІЙ МАМІ - ДЛЯ МАМУСІ – МАМІ – ПІСЕНЬКА - СЕРЦЕ НАМ ЖИВІШЕ Б’ЄТЬСЯ - НАЙЛЮБІШЕ ІМ’Я - ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ХТО ВАС, ДІТИ, ЩИРО ЛЮБИТЬ – МОЯ МАМА - РІЗДВО — ДИТЯЧЕ СВЯТО - КОЛИ ХРИСТОС МАЛЕНЬКИМ БУВ - ПРО ЩО, ПТАШКО, СПІВАЄШ? – СОН
РОЗМОВИ - ДІЯЛОГИ
ЗУСТРІЧ ВІРИ, НАДІЇ й ЛЮБОВИ - НАВІЩО ТИ ПОСЛУХАВ ЗЛОГО? - “БЛУДНИЙ СИН” - НІЩО ВЖЕ НЕ МОЖЕ РОЗЛУЧИТИ НАС
Зміст
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