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Пронин — Повесть о подвиге Елеомая

Пронин, Елисей — Повесть о подвиге Елеомая
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature

Началась эта история очень давно. Человек по имени Курио сотворил новый мир. Надо сказать, Курио был необычным человеком. Необычность его заключалась в том, что имел он непревзойденную способность и желание творить, и творил всегда и везде. Курио жил в огромном доме с прозрачными светящимися стенами. Такими же необычными, как и он сам, были в том доме окна. Каждое из них, словно живописная картина, открывало удивительно прекрасные виды. Посмотришь в одно окно — увидишь звездное небо, посмотришь в другое — увидишь сияние комет или лазурную безбрежную водную гладь, или неприступные горы, верхушки которых покрыты ослепительно белыми шапками снега, а еще — благоухающие ароматами цветущие сады, пестрые поляны цветов, мощь водопадов и бесконечные закаты огромных огненных шаров. Зрелище — восхитительное! Но самым удивительным было то, что за каждым окном открывался новый мир, совершенно не похожий на мир в соседнем окне. О том, что происходило в каждом из миров, знали лишь великий и мудрый творец Курио и его любимый сын Елеомай.

Елеомай очень любил своего отца. Он восхищался его мудростью, знаниями и силой. А Курио в свою очередь всякий раз, задумав совершить что-то чудесное и необычное, звал сына и рассказывал ему о своих мечтах. И они вместе начинали творить. Звезды и солнца, горы и океаны, запахи и цвета — все это было таким увлекательным и интересным. Надо заметить, Елеомай был очень способным учеником, и не было ни одного случая, когда бы его старания не увенчались успехом. Прикосновение Елеомая и сила его мысли вскоре стали столь велики, что не существовало такой мечты, которую он не смог бы воплотить в форму и пространство.

Как-то, желая сделать своему отцу приятное, Елеомай собрал в сгустки излучение светящихся стен их чудесного дома и изваял из этих сгустков прекрасные огромные фигуры. Затем прикоснулся к каждой из них рукой, и они ожили и зашевелились. Так в доме Курио и Елеомая появились друзья, ученики и помощники.

Пронин, Елисей — Повесть о подвиге Елеомая

Черкассы: Смирна, 2017. — 112 с.
ISBN 978-617-698-050-6

Пронин, Елисей — Повесть о подвиге Елеомая — Содержание

  • Рождение Страны Счастья
  • Разделение в Светлом Доме
  • План мести
  • Обман злого Экка
  • Безумие поражает антров
  • Елеомай решает спасти творение своего отца
  • Елеомай в мире антров
  • Путь к роднику, источавшему безумие
  • Последняя ночь перед битвой
  • Смертельная битва во имя любви, свободы и счастья
  • Торжество победы
  • Исцеление Страны Счастья
  • Послесловие
Views 345
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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