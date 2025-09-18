Я еще не старец. Пока не старец, ибо чуть более года назад, я уже перешагнул полувековой жизненный рубеж. А значит, что до этого важного звания осталось не так уж и много времени. С другой стороны, поскольку теперь меня никто не сможет упрекнуть в том, что мне еще нет пятидесяти лет, дерзаю высказать свое мнение о только что прочитанной рукописи «Старцы и старицы». После прочтения я вновь пережил чувства, испытанные лет пятнадцать назад. Тогда я нес пасторское служение в Лисичанской церкви ЕХБ, совмещая его с гражданской работой в качестве механика угледобывающего участка на шахте. Бог удивительным образом давал мне силы и для пасторства (церковь насчитывала более двухсот членов) и для непростой работы (лава нашего участка давала более тысячи тонн угля в сутки). И вот однажды после работы, с опозданием, ужасно уставший, я буквально приплелся на вечернее собрание нашей церкви. Из-за работы же не смог быть на утреннем богослужении. Зашел в дом молитвы через общий вход, сел на самом заднем ряду и с умилением наблюдал, как шло собрание под руководством молодых братьев-проповедников. И удивительная благодать разлилась не только в душе, но и по телу: дело Божье продолжается уже более молодым поколением служителей.

Пастор Елисей Пронин является одногодком моего старшего сына. В этом году ему выпало стать ответственным служителем самой большой церкви в областном объединении церквей ЕХБ Луганской области. И я вновь переживаю благодать, - Бог доверяет молодости (чего, к сожалению, часто не делаем мы). Предлагаемая Елисеем книга свидетельствует не только о становлении служителя, но и о его духовной зрелости. Читая рукопись, я поймал себя на мысли: - а ведь не так много встретишь служителей, готовых сказать пожилому контингенту верующих в поместных церквях: - мы с вами еще повоюем. Наверное, чаще можно встретить тех, кто считает эту группу балластом или даже бременем общин. Или тех, кто проникся комплексом неполноценности из-за доминирующей старости в домах молитвы и давно сложил руки в бессилии и бездействии.

Приятно также отметить, что, прежде чем «вести на войну», пастор старается оснастить и надлежащим образом экипировать свое «войско». А надлежащим ресурсом в этом деле использован авторитет Слова, а не мнения экспертов.

И, хотя данная книга, как проба пера, может вызывать претензии литературных критиков, идеи, рассматривающиеся в ней, требуют самого внимательного прочтения и осмысления.

От всего сердца благодарен Господу и за «старцев и стариц» и за «Елисеев» и благословляю именем Иисуса всех нас «с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса...»

Елисей Пронин - Старцы и Старицы

Церковь "Возрождение", 2008. - 96 с.

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