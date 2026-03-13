Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пронин - Записки пастора

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **History of GDL and Slavs, Sociology Political Science

Книга Елисея Пронина «Записки пастора» представляет собой искренний и глубокий сборник автобиографических очерков, в которых автор делится многолетним опытом духовного служения в современных условиях. Пронин ставит задачу приоткрыть завесу над внутренней жизнью священнослужителя, показывая пастырство не как набор формальных обязанностей, а как живой, порой болезненный и драматичный процесс сопереживания человеческим судьбам. Основная идея произведения заключается в том, что за официальным статусом служителя всегда стоит живой человек, проходящий через собственные сомнения, кризисы и радости, но неизменно стремящийся явить любовь Божью в повседневных делах.

Содержательная часть книги состоит из коротких историй, заметок и размышлений, основанных на реальных встречах и событиях. Автор с большой долей самоиронии и честности пишет о трудностях приходской жизни, о сложностях консультирования людей в тяжелых жизненных ситуациях и о поиске баланса между церковным служением и личной жизнью. Пронин не боится поднимать острые вопросы, касающиеся церковной среды, выгорания и человеческого несовершенства. Каждая глава — это попытка осмыслить богословские истины через призму практического опыта, превращая сухие доктрины в живые уроки сострадания и веры.

Текст написан в доверительном, почти дневниковом стиле, что создает атмосферу личной беседы с автором. Елисей Пронин избегает менторского тона, предпочитая делиться не готовыми ответами, а процессом их поиска, что делает книгу близкой и понятной самому широкому кругу читателей — от священнослужителей до тех, кто только присматривается к жизни церкви. Работа служит прекрасным примером современной христианской публицистики, в которой духовная глубина сочетается с предельной искренностью и жизненной правдой. Это чтение помогает увидеть в пастырском труде высокое искусство человечности и напоминает о том, что настоящая вера всегда проявляется в конкретных поступках и отношениях.

Елисей Пронин – Записки пастора

Одесса: Аспект, 2018. - 144 с.

ISBN 978-5-8404-0268-9

Елисей Пронин – Записки пастора – Содержание

Передмова

  • Господи, дай мне терпения

  • Приходите к нам на собрание

  • Деньги и вера

  • Один палец. Проекция

  • Что делать, когда немощные сосуды берут власть в свои руки?

  • Борьба с клеветой

  • На кладбище

  • Маленькая лавочка

  • Забытые камешки

  • Фундамент и мотовило

  • Ягоды возле церкви

  • Праздник общества добрых муравьев (Притча)

  • Харизмат

  • «Святой»

  • Христианская честность

  • Подслушанный разговор

  • Поставить елку

  • Чудо

  • Рождественская меланхолия

  • Занудная песня

  • Говоря о патриотизме

  • Все будет хорошо! (Из жизни ребцентра)

  • Сила веры

  • Слышь, а ты верующий?

  • Важнее золота

  • О том, как нужно не бояться собак

  • Шутка

  • Баба-Кукушка

  • Короткое размышление о кризисе

  • Как стать успешным оратором (Краткое гомилетическое пособие)

  • Февдино здоровье (Притча)

  • В поисках своего места

  • Никодим

  • Собакам

  • Лагерь «Веселый» (Лагерные истории)

  • Как служитель Василич ребеночка вез

  • Правило пастора Дэна

  • Урок от отца-пастора

  • Молиться лежа

  • О наставничестве

  • Константин XXI века

  • Находчивый Мирослав

  • Детская мечта

Views 57
Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

