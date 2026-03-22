Пропп - Исторические корни волшебной сказки

Пропп - Исторические корни волшебной сказки
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
Series Русская классика (2 books)

Книга Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки» является одним из наиболее значимых исследований в области фольклора и сравнительного литературоведения. В этой работе автор пытается объяснить происхождение сюжетов и образов волшебных сказок, связывая их с древними обрядами, мифологическими представлениями и социальными структурами первобытных обществ.

Пропп исследует такие мотивы, как испытания героя, запреты и их нарушение, волшебные помощники, путешествие в иной мир, похищение невесты, победа над чудовищем и возвращение героя. Он показывает, что многие элементы сказочного повествования имеют корни в древних инициационных обрядах, ритуалах перехода и религиозных представлениях.

Книга является продолжением и развитием идей, изложенных автором в его знаменитой работе «Морфология сказки». В отличие от структурного анализа, здесь внимание сосредоточено на историческом происхождении сказочных мотивов и их связи с культурой древних народов.

Исследование будет интересно филологам, культурологам, историкам, антропологам и всем читателям, интересующимся происхождением мифов и сказок, а также глубинными структурами народной культуры.

Пропп Владимир Яковлевич - Исторические корни волшебной сказки

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 544 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-144923-0

Пропп Владимир Яковлевич - Исторические корни волшебной сказки – Содержание

Предисловие к первому изданию

  • Глава I. ПРЕДПОСЫЛКИ

  • Глава II. ЗАВЯЗКА

  • Глава III. ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС

  • Глава IV. БОЛЬШОЙ ДОМ

  • Глава V. ВОЛШЕБНЫЕ ДАРЫ

  • Глава VI. ПЕРЕПРАВА

  • Глава VII. У ОГНЕННОЙ РЕКИ

  • Глава VIII. ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

  • Глава IX. НЕВЕСТА

  • Глава X. СКАЗКА КАК ЦЕЛОЕ

Сокращения

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
