Пропп - Исторические корни волшебной сказки

Книга Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки» является одним из наиболее значимых исследований в области фольклора и сравнительного литературоведения. В этой работе автор пытается объяснить происхождение сюжетов и образов волшебных сказок, связывая их с древними обрядами, мифологическими представлениями и социальными структурами первобытных обществ.
Пропп исследует такие мотивы, как испытания героя, запреты и их нарушение, волшебные помощники, путешествие в иной мир, похищение невесты, победа над чудовищем и возвращение героя. Он показывает, что многие элементы сказочного повествования имеют корни в древних инициационных обрядах, ритуалах перехода и религиозных представлениях.
Книга является продолжением и развитием идей, изложенных автором в его знаменитой работе «Морфология сказки». В отличие от структурного анализа, здесь внимание сосредоточено на историческом происхождении сказочных мотивов и их связи с культурой древних народов.
Исследование будет интересно филологам, культурологам, историкам, антропологам и всем читателям, интересующимся происхождением мифов и сказок, а также глубинными структурами народной культуры.
Пропп Владимир Яковлевич - Исторические корни волшебной сказки
Москва : Издательство АСТ, 2021. — 544 с. — (Эксклюзив: Русская классика).
ISBN 978-5-17-144923-0
Пропп Владимир Яковлевич - Исторические корни волшебной сказки – Содержание
Предисловие к первому изданию
Глава I. ПРЕДПОСЫЛКИ
Глава II. ЗАВЯЗКА
Глава III. ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС
Глава IV. БОЛЬШОЙ ДОМ
Глава V. ВОЛШЕБНЫЕ ДАРЫ
Глава VI. ПЕРЕПРАВА
Глава VII. У ОГНЕННОЙ РЕКИ
Глава VIII. ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Глава IX. НЕВЕСТА
Глава X. СКАЗКА КАК ЦЕЛОЕ
Сокращения
