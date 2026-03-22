Пропп - Русская сказка

Книга Владимира Яковлевича Проппа «Русская сказка» посвящена исследованию русских народных сказок, их происхождению, структуре и культурному значению. Автор рассматривает сказку как важную часть народной традиции, отражающую мировоззрение, ценности и жизненный опыт народа.

В книге анализируются основные типы русских сказок — волшебные, бытовые и сказки о животных. Пропп подробно исследует их сюжетные особенности, характерные образы и мотивы, а также связь сказочных сюжетов с древними мифологическими представлениями и обрядами.

Автор показывает, что народная сказка — это не просто развлекательный жанр, а важное культурное явление, в котором сохраняются элементы древних верований, социальных отношений и нравственных представлений.

Книга написана доступным языком и будет интересна как специалистам в области фольклористики и литературоведения, так и широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой, народным творчеством и происхождением сказочных сюжетов.

Москва: АСТ, 2022. — 480 с. — (Библиотека филолога).

ISBN 978-5-17-150948-4

Пропп Владимир Яковлевич - Русская сказка – Содержание

От издателя

Введение

Похвала сказке

Роль сказки в становлении европейской литературы

Сказка и современная культура

Обозначение понятия «сказка» на разных языках

Определение понятия «сказка»

Сказка и смежные жанры 1. Сказка и миф 2. Быль, быличка, бывальщина 3. Легенда 4. Сказание, предание 5. Народная книга 6. Сказы 7. Анекдот

Классификация сказок

Финская школа. Сюжеты

ГЛАВА I. История собирания

Пушкин

После Пушкина до Афанасьева включительно

От Худякова до современности

Современность

ГЛАВА II. История изучения сказки

Проблема жанра 1. Развитие представлений о сказке в XVIII и начале XIX века 2. 40–60-е годы XIX века 3. Веселовский 4. Формалистические работы 5. Изучение морфологии сказки

Проблема состава сказочного эпоса

Сказка как миф 1. Символическая школа 2. Буслаев 3. Кун, Шварц, Макc Мюллер 4. Русская мифологическая школа

Проблема исторических соответствий 1. Кризис мифологической школы и выдвижение новых методов 2. Пыпин и его предшественники на Западе 3. Бенфей 4. Последователи Бенфея в Западной Евpoпe и России 5. Веселовский 6. Отношение мифологов к миграционизму 7. Поздний бенфеизм в России 8. Бедье 9. Русские ориенталисты 10. Русские компаративисты 11. Историко-географическая, или финская, школа 12. Эпигоны и эклектики

Проблема всемирного единства 1. Антропологическая школа 2. Тэйлор 3. Лэнг 4. Фрэзер 5. Франция 6. Отклики в русской науке

Проблема стадиального развития 1. Постановка проблемы 2. Работы советских ученых и их предшественников 3. Н. П. Андреев об истории фольклора



Глава III. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Общая характеристика волшебных сказок 1. Стабильные и переменные элементы волшебной сказки 2. Завязка 3. Недостача 4. Типы героев 5. Дapиmeли 6. Волшебные помощники и волшебные предметы 7. Развязка 8. Осложнения 9. Трудная задача 10. Брак и воцарение героя 11. Единство композиции и многообразие сюжетов 12. Дpyгиe художественные средства волшебной сказки

Краткий обзор сюжетов

К вопросу о древнейшей основе волшебной сказки

ГЛАВА IV. Новеллистические сказки

Общая характеристика новеллистических сказок

Вопрос о происхождении и историческом развитии бытовой сказки

Сказки переходного характера

Краткий обзор сюжетов

ГЛАВА V. Кумулятивные сказки

Общая характеристика кумулятивных сказок

Композиция кумулятивных сказок

Стиль кумулятивных сказок

О происхождении кумулятивных сказок

ГЛABA VI. Cкaзки о животных

Жанровое многообразие сказок о животных

Условность сказок о животных

Общий характер сказок о животных. Животные и люди

Объем и состав русских сказок о животных

Источники современного животного эпоса

Композиция сказок о животных

О происхождении сказок о животных

ГЛАВА VII. Бытование сказки

Постановка проблемы

Формы бытования сказки

Вoпpoc о типах сказочников

Некоторые крупные мастера

Примечания