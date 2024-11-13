Пророчества о падении и возрождении Иерусалима
Книги великих еврейских пророков ярко и достоверно воссоздают эпоху гибели Первого Храма, изгнания и возвращения евреев на родину. Специалисты, изучающие историю культуры, отмечают, что с точки зрения литературных достоинств эти произведения «входят в число самых прекрасных достижений литературы на иврите». В нашем курсе вы найдете и разбор особенностей стиля пророческих книг, и анализ исторической подоплеки описанных в них событий. Однако, при всей их важности, не вопросы истории и литературы будут в центре нашего внимания. Для нас Танах - не просто литература или историческое свидетельство, но нечто значительно большее. Анализ исторических событий и риторические приемы служили пророкам лишь средством для достижения цели: помочь современникам и потомкам выбрать путь, соответствующий традиционным еврейским ценностям и законам, и оградить их от ошибок и проступков, а если ошибка все же допущена, - помочь ее исправить. В соответствии с этим, мы видим нашу главную задачу в том, чтобы помочь вам прочитать и понять пророческую книгу как часть Торы, как важнейший элемент еврейской традиции.
Особенностью курса является прямое, непосредственное обращение к источникам. Поэтому центральное место в пособии занимает раздел «Слово пророка», содержащий фрагменты из книг пророков Ирмеягу, Йехезкеля, Хагая и Зхарьи. Эти фрагменты приведены как на языке оригинала - иврите, так и в переводе на русский язык и сопровождаются комментариями. Анализ пророческого текста - увлекательное, но очень сложное занятие. Чтобы успешно справиться с проблемами, которые встанут перед вами в ходе учебы, следует овладеть традиционными подходами к изучению Танаха. В разделе «Пути учения» мы ознакомим вас с некоторыми из них. Вы узнаете о подходах великих еврейских комментаторов к толкованию Торы, об особенностях описания пророческих озарений, о «говорящих» именах героев Танаха, о том, как найти в тексте ключевые слова. В подразделе «Стиль и литературная форма» на примерах из изучаемых фрагментов рассматриваются стилевые особенности пророческой литературы. В приложениях вы найдете сведения о комментаторах, чьи толкования приводятся в пособии, и хронологические таблицы.
Пророчества о падении и возрождении Иерусалима
Учебное пособие
Составитель Йона Шнайдер
Ин-т изучения иудаизма в СНГ, 2007г. 224 с.
ISBN 978-5-901905-14-2
Пророчества о падении и возрождении Иерусалима - Содержание
Введение
Тема I. «Пророк народов» (из пророчеств Ирмеягу)
- 1. Слово пророка
- 2. Пути учения
Тема II. «Это Храм Г-спода» (из пророчеств Ирмеягу)
- 1. Вступление
- 2. Слово пророка
- 3. Пути учения
Тема III. «Дом царя Иудеи» (из пророчеств Ирмеягу)
- 1. Вступление
- 2. Слово пророка
- 3. Пути учения
Тема IV. «Когда исполнится семьдесят лет» (из пророчеств Ирмеягу)
- 1. Слово пророка
- 2. Пути учения
Тема V. «И сжег он Дом Г-спода...» (из пророчеств Ирмеягу)
- 1. Вступление
- 2. Слово пророка
- 3. Пути учения
Тема VI. «Скитается Йегуда»
- 1. Вступление
- 2. Слово пророка
- 3. Пути учения
Тема VII. «И стройте Дом...» (из пророчеств Хагая)
- 1. Вступление
- 2. Слово пророка
- 3. Пути учения
Тема VIII. «Вот дела, которые сделаете...» (из пророчеств Зхарьи)
- 1. Вступление
- 2. Слово пророка
- 3. Пути учения
Заключение
Вопросы и задания
Ответы на вопросы
Приложения
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