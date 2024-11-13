Пророчества о падении и возрождении Иерусалима

Книги великих еврейских пророков ярко и достоверно воссоздают эпоху гибели Первого Храма, изгнания и возвращения евреев на родину. Специалисты, изучающие историю культуры, отмечают, что с точки зрения литературных достоинств эти произведения «входят в число самых прекрасных достижений литературы на иврите». В нашем курсе вы найдете и разбор особенностей стиля пророческих книг, и анализ исторической подоплеки описанных в них событий. Однако, при всей их важности, не вопросы истории и литературы будут в центре нашего внимания. Для нас Танах - не просто литература или историческое свидетельство, но нечто значительно большее. Анализ исторических событий и риторические приемы служили пророкам лишь средством для достижения цели: помочь современникам и потомкам выбрать путь, соответствующий традиционным еврейским ценностям и законам, и оградить их от ошибок и проступков, а если ошибка все же допущена, - помочь ее исправить. В соответствии с этим, мы видим нашу главную задачу в том, чтобы помочь вам прочитать и понять пророческую книгу как часть Торы, как важнейший элемент еврейской традиции.

Особенностью курса является прямое, непосредственное обращение к источникам. Поэтому центральное место в пособии занимает раздел «Слово пророка», содержащий фрагменты из книг пророков Ирмеягу, Йехезкеля, Хагая и Зхарьи. Эти фрагменты приведены как на языке оригинала - иврите, так и в переводе на русский язык и сопровождаются комментариями. Анализ пророческого текста - увлекательное, но очень сложное занятие. Чтобы успешно справиться с проблемами, которые встанут перед вами в ходе учебы, следует овладеть традиционными подходами к изучению Танаха. В разделе «Пути учения» мы ознакомим вас с некоторыми из них. Вы узнаете о подходах великих еврейских комментаторов к толкованию Торы, об особенностях описания пророческих озарений, о «говорящих» именах героев Танаха, о том, как найти в тексте ключевые слова. В подразделе «Стиль и литературная форма» на примерах из изучаемых фрагментов рассматриваются стилевые особенности пророческой литературы. В приложениях вы найдете сведения о комментаторах, чьи толкования приводятся в пособии, и хронологические таблицы.

Пророчества о падении и возрождении Иерусалима

Учебное пособие

Составитель Йона Шнайдер

Ин-т изучения иудаизма в СНГ, 2007г. 224 с.

ISBN 978-5-901905-14-2

Пророчества о падении и возрождении Иерусалима - Содержание

Введение

Тема I. «Пророк народов» (из пророчеств Ирмеягу)

1. Слово пророка

2. Пути учения

Тема II. «Это Храм Г-спода» (из пророчеств Ирмеягу)

1. Вступление

2. Слово пророка

3. Пути учения

Тема III. «Дом царя Иудеи» (из пророчеств Ирмеягу)

1. Вступление

2. Слово пророка

3. Пути учения

Тема IV. «Когда исполнится семьдесят лет» (из пророчеств Ирмеягу)

1. Слово пророка

2. Пути учения

Тема V. «И сжег он Дом Г-спода...» (из пророчеств Ирмеягу)

1. Вступление

2. Слово пророка

3. Пути учения

Тема VI. «Скитается Йегуда»

1. Вступление

2. Слово пророка

3. Пути учения

Тема VII. «И стройте Дом...» (из пророчеств Хагая)

1. Вступление

2. Слово пророка

3. Пути учения

Тема VIII. «Вот дела, которые сделаете...» (из пророчеств Зхарьи)

1. Вступление

2. Слово пророка

3. Пути учения

Заключение

Вопросы и задания

Ответы на вопросы

Приложения