Ця книга присвячена питанням, пов’язаним із правомірністю хрещення немовлят - обряду, який практикується в реформатських церквах. Мета книги полягає в наступному: показати на основі Писання законність хрещення немовлят в Церкві Ісуса Христа. Це таїнство не лише приносить велику втіху, але й вимагає особистої віри і покаяння. Хрещення немовлят не завжди сприймається із належним розумінням. Особливо багато питань виникає у молоді, яка може бути спантеличена запереченнями про існування біблійних підстав для цього обряду. Проте й літні люди, які самі були хрещені немовлятами і охрестили власних дітей, так само можуть не до кінця розуміти або навіть сумніватися в чинності та важливості даного таїнства. Я палко прагну та молюся про те, щоб з Божим благословенням, ця книга могла забезпечити біблійне та практичне керівництво з цього питання.

Я вельми вдячний консисторії Вільної реформатської церкви Гамільтона, яка першою звернулася до мене із проханням щось написати на цю тему. Їхня постійна підтримка та пропозиції дійсно надихали мене. Також висловлюю вдячність превелебному Карлу Шоулзу, який залюбки погодився перечитати чорновий варіант книги. Він заохочував мене корисними богословськими та практичними порадами, хоча зрозуміло, що я особисто несу повну відповідальність за зміст свого твору. Щиро дякую Джеку Таммінзі з компанії «НТ Productions», який запропонував допомогу в підготовці рукопису до публікації. Також маю висловити вдячність Коннору Кюнінгу, пресвітеру Вільної реформатської церкви Гамільтона, який охоче надав заключну рецензію. Результатом його ретельної та ґрунтовної оцінки стало багато корисних зауважень, які значно полегшили сприйняття книги.

Джеральд Просі - Святе хрещення: біблійні передумови, значення та наповнення обряду хрещення немовлят

Українське Товариство Реформації, 2020 р. - 279 с.

Джеральд Просі - Святе хрещення: біблійні передумови, значення та наповнення обряду хрещення немовлят - Зміст

Передмова до першого видання

Передмова до другого видання

Вступ

Розділ 1 «Багатство поняття завіту Божого»

Розділ 2 «Святе хрещення як таїнство»

Розділ З «Хрещення Господа Ісуса Христа»

Розділ 4 «Хрещення немовлят»

Розділ 5 «Заперечення щодо баптистського погляду на хрещення дітей»

Розділ 6 «Анабаптистські корені баптистського богослів’я»

Розділ 7 «Спосіб здійснення хрещення»

Розділ 8 «Відродження хрещенням»

Розділ 9 «Отримання обіцяної благодаті хрещення»

Розділ 10 «Хрещення Святим Духом»

Розділ 11 «Батьки і їх охрещені діти»

Розділ 12 «Питання щодо смерті дітей завіту»

Розділ 13 «Літургійна форма хрещення немовлят»

Підсумки

Джеральд Просі - Святе хрещення: біблійні передумови, значення та наповнення обряду хрещення немовлят - Передмова до другого видання

Маю честь представити друге видання цієї книги. Перше було опубліковане у 1998 році під назвою «Святе хрещення: біблійні передумови, значення та наповнення обряду хрещення немовлят» (Holy Baptism: The Scriptural Setting, Significance and Scope of Infant Baptism). Оскільки через декілька років після виходу книги до мене почали надходити запити щодо її перевидання в Північній Америці та Великобританії, я зрештою вирішив задовольнити ці прохання. Друге видання стало друку. Також висловлюю подяку превелебному Корнеліусу Пронку, який надав ряд дуже корисних порад. Також я вдячний доктору Джеральду Байлксу, професору Реформатської богословської семінарії в Гранд-Репідс, штат Мічиган, який надихнув мене на повторне видання цієї праці. Особливого слова подяки заслуговує Джек Таммінга за розробку чудової обкладинки для книги. Багато в чому я зобов’язаний своїй рідній консисторії Вільної реформатської церкви Гамільтона, провінція Онтаріо, яка ініціювала даний проект і надала мені достатньо часу для його завершення.

Це друге видання є скороченою версією більш об’ємної дисертації, поданої на розгляд Міжнародної реформатської богословської семінарії в Феллсмірі, штат Флорида (www.reformation.edu), за яку у жовтні 2010 року я отримав вчену ступінь доктора філософії. Відтак окрему подяку маю висловити голові докторської комісії цієї семінарії, доктору Стівену Весткотту з Північного Сомерсету, Великобританія, який вніс у проект ґрунтовні та проникливі пропозиції. Також я вдячний усім членам докторської комісії, кожний з яких надав корисні критичні зауваження щодо дисертації: докторам Джеффрі Боеру, Уесу Бреденхофу та Річарду Кноделу, а також превелебному Джеффрі Доннану. Я щиро вдячний Маргарет Вандервельде, бібліотекарю Богословського коледжу канадських реформатських церков в Гамільтоні, за величезну допомогу у пошуку книг, необхідних для цієї роботи. І остання, але не менш значуща подяка призначена моїй дружині, Етті. Впродовж усього мого служіння вона незмінно перебувала поруч, оточуючи мене любов'ю та неабияк підтримуючи у важкій праці. Поява цієї книги стала можливою лише завдяки її постійній підтримці. Нехай Господь надасть Своє непорушне благословення цій книзі. Сподіваюся, що читач зможе отримати повніше уявлення і глибше розуміння багатства та сутності таїнства святого хрещення. В такому разі наша праця не виявиться марною.

Джеральд Р. Просі,, Анкастер, Онтаріо, січень 2011 року