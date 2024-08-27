Страницы этой книги я хочу посвятить воспоминаниям моего раннего детства и описать первые годы моей христианской жизни, а также жизни моих родителей. Прежде всего, я посвящаю эту книгу своим детям. Это моя цель. Хотелось, чтобы эта книга стала достоянием простого читателя.

Дети наши выросли, живут сегодня в «другом» мире и в другое время,- время свободы и достатка. Но того времени, которое пережило христианство в дни нашего детства, - не стоит забывать! Оно-то и явилось твердым основанием для строительства Церкви Божией! Наши дети должны знать,- какой ценой досталась свобода. Воспоминания о прошлом нужны, так как они оставили глубокий след в сердце и раны, может быть, на всю жизнь!

Мои родители не имели особых подвигов и ярких даров, но они любили и знали своего Бога! Они не раз Его испытали в повседневной жизни! Были они самыми обычными христианами и пронесли живую веру в Бога через

всю свою жизнь, насыщенную гонениями и испытаниями, изнурительным тяжким физическим трудом. Я родилась в большой христианской семье десятым ребенком! Из рожденных до меня детей остались в живых

двое!

Только с приходом определенного возраста начинаешь многое понимать, услышав знакомую давних лет мелодию, увидишь старое платье, из которого давно вырос! Все это уносит в прошлое и возвращает приятные воспоминания. Вспоминается ветхий домик, старые потускневшие вещи не уходят из жизни, вызывая светлую память. Может оттого, что в них живут воспоминания и жизни близких и, от того, что несут с собой историю и часть души. Вспоминаешь прожитые дни и друзей, прошедших одною долиной, которых с каждым годом становится все меньше и меньше...

Многое пережитое и услышанное забывается и, поэтому мне захотелось, чтобы кто-нибудь записал в память для наших детей рассказ моей мамы и мои личные воспоминания! Воспоминания детства как-то сразу нахлынули ярко и отчетливо! Передо мной стали проплывать одна за другой картины. И я решилась написать сама. Оглядываясь назад, вспоминаются былые радости и горести. Историей моей жизни и моих родителей я хочу поделиться

не потому, что она так уникальна, но хочу поведать об обыденной христианской жизни в сочетании с духовными истинами, которые применялись на деле не всегда, может быть, идеально! Зачастую, не хватало сил и терпения!