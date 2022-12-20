Противостойте ему - О духовной брани

В предлагаемой брошюре помещен материал из нескольких духовных статей разных авторов, но написанных на одну тему. Этот материал очень необходим всем верующим в Иисуса Христа и особенно христианским работникам нашей страны, которые подвизаются на поприще служения людям. Здесь подняты вопросы, с которыми Церковь Христова сталкивалась на протяжении всей своей многовековой истории и с которыми особенно сталкивается в наши сумрачные дни на завершающем этапе своего существования.

Сегодня в нашей стране открылась широкая дверь для евангелизации, для обращения людей к Богу, источнику жизни. В Церковь стали приходить многие из тех, кто до своего покаяния и веры в Иисуса Христа обращался к различного рода «целителям» — экстрасенсам, магам, колдунам и гадателям. Иные участвовали в сеансах спиритизма, обращались к астрологам и многим другим видам Богом запрещенной оккультной практики (Вт. 18, 10-14). Через это демонические силы властей тьмы наложили свой губительный отпечаток на психику, здоровье и жизнь людей. При самом искреннем покаянии и обращении ко Христу они не получают полного освобождения от той или иной связанности, обремененности или одержимости. Эти люди нуждаются в действенной помощи тех служителей Божиих, которые имеют опыт в работе освобождения душ. Но человек может освободиться и сам при условии искренней живой веры, настойчивой молитвы, чистоты сердца, соблюдения Слова Божия и знания правил духовной борьбы.

Библия дает полный спет в этом очень важном вопросе. Христос Своим первым пришествием принес манифест освобождения от всех последствий пагубных действий диавола. Выходя на Своё общественное служение, Он провозгласил: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лук. 4, 18). Уверовавшим в Него Он говорит: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31-32). Это одно из фундаментальных мест Писания, которое цитируют все, кто ищет людям освобождения от тягостных сверхъестественных бремён. Господь Иисус Христос освобождает приходящих к Нему от греха, от вины греха и от последствий греха. Но освобождает, повторяю, при условии, что человек всерьез познает Его истину, настоящую Божественную истину, записанную в Библии, и применит ее на практике своей собственной жизни.

Ф.Ж.П. – Противостойте ему!

О брани духовной. - Нет выходных данных. – 77 с.

Ф.Ж.П. – Противостойте ему! - Содержание