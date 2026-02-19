Протоиерей Свешников - Мировоззрение

В этой работе отец Владислав Свешников ставит перед читателем вопрос: является ли наше мировоззрение случайным набором взглядов или стройной системой, определяющей нашу вечность? Автор исследует онтологические корни человеческих убеждений, проводя границу между религиозным и светским типами сознания.

Книга рассматривает мировоззрение не как абстрактную теорию, а как живой процесс, в котором участвуют разум, воля и сердце. Свешников детально анализирует влияние православной традиции на формирование личности, подчеркивая, что подлинное мировоззрение всегда ведет к преображению жизни.

1. Введение. Общие понятия

1.1. Мировоззрение и его источники - 1.2. Признаки «хорошего» и «плохого» мировоззрения - 1.3. «Плохие» последствия «плохого» мировоззрения

2. Цель жизни

2.1. Понятие о цели - 2.2. Цель и человек - 2.3. Цель и сердце. Интуиция - 2.4. Цель и разум - 2.5. Цель и чувства - 2.6. Цель и жизненные вопросы - 2.7. Цель и цели - 2.8. Энтелехия - 2.9. Цель и действие - 2.10. Задание Бога и цель - 2.11. Реальность исполнения - 2.12. Цель и жизнь

3. О знании

3.1. Что такое знание? - 3.2. Знание чего и о чем - 3.3. Знание умное и сердечное - 3.4. Ложь и другие грехи ума - 3.5. Об интерпретациях - 3.6. Источники знания - 3.7. Божественное Откровение - 3.8. Знание естественно-научное и оккультное - 3.9. Знание и человечество - 3.10. Опыт принятия верной системы

4. О мире

4.1. Содержание мира - 4.2. Возникновение мира - 4.3. Мир тварный - 4.4. Энтропия и смерть - 4.5. Красота и падение - 4.6. Простота и сложность мира

5. Человек: содерж ание и назначение

5.1. Происхождение человека - 5.2. Образ и подобие Бога - 5.3. Если не образ Божий — то что? - 5.4. Животность - 5.5. Душ евность - 5.6. Духовность - 5.7. Личность: дух, душа и тело - 5.8. Содержание жизни человека - 5.9. История: время и пространство - 5.10. Жизнь и судьба - 5.11. Призвание - 5.12. Исполнение и неисполнение

6. Самосознание

6.1. Человек — существо личное, т. е. сознательное - 6.2. Личностное самосознание - 6.3. Ошибки в самосознании - 6.4. Самосознание и авторитеты - 6.5. Миры и мифы психологии - 6.6. Самосознание народное - 6.7. Национализм подлинный и мнимый - 6.8. Самосознание общечеловеческое - 6.9. Самосознание: связь современности с историей

7. Деятельность

7.1. Человеческие творения - 7.2. Миражи - 7.3. Личность и деятельность - 7.4. Ценностная мотивация деятельности «самой по себе» - 7.5. Деятельность по земным (плотским) основаниям - 7.6. Отказ от деятельности - 7.7. Рабство деятельности - 7.8. Подлинные мотивы деятельности - 7.9. Деятельность как служение - 7.10. Деятельность и общество - 7.11. Служение Богу

8. Нравственный мир

8.1. Благо и блаженство - 8.2. Нравственные ошибки личности - 8.3. Добродетель и грех - 8.4. Покаяние. Возрождение - 8.5. Личная этика и аскетика - 8.6. Этика и откровение - 8.7. Конкретность евангельской нравственности - 8.8. Святость. Нравственность. Чистота - 8.9. О любви - 8.10. Иерархия нравственных ценностей - 8.11. Общественная этика - 8.12. Нерелигиозные этические системы

9. Боги человек

9.1. Бог — Кто? - 9.2. Бог — Творец - 9.3. Бог — Промыслитель - 9.4. Религиозное знание о творении человека - 9.5. Иисус Христос и Евангелие Царствия - 9.6. Святой Дух и духовность - 9.7. Святой Дух и Церковь

10. Христианская религия

10.1. Вероучение и его значение - 10.2. Православие, католицизм, протестантство - 10.3. Догматика и нравственность - 10.4. Христианство и опыт - 10.5. Христианство и наука

11. Православие в России