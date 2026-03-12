Протоієрей Слобідський - Закон Божий
Книга Серафим Слободской «Закон Божий» является одним из самых известных и популярных учебников по основам православной веры. Она предназначена для детей, подростков и взрослых, которые хотят познакомиться с христианским учением и жизнью Церкви.
В книге последовательно излагаются основные темы православного вероучения: история Ветхого и Нового Завета, жизнь Иисус Христос, учение о спасении, церковные таинства, молитва, заповеди и основы христианской нравственности. Материал изложен простым и понятным языком, что делает книгу доступной для широкого круга читателей.
Особое место занимает описание богослужения, церковных праздников, молитв и традиций православной жизни. Автор стремится показать не только содержание веры, но и практическую сторону христианской жизни, помогая читателю понять смысл церковных обрядов и духовных практик.
Книга стала классическим пособием по катехизации и многие годы используется в церковных школах и приходах как введение в православную веру, Священное Писание и духовную жизнь Церкви.
Протоієрей Серафим Слобідський – Закон Божий
Підручник для сім’ї та школи. - Видання третє. – Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2003. – 720 с.
ISBN 966-7567-11-7
Протоієрей Серафим Слобідський – Закон Божий – Зміст
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ЗАКОН БОЖИЙ - У КОЖНУ РОДИНУ ТА ШКОЛУ
ПЕРЕДМОВА ДО УКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ
ЧАСТИНА ПЕРША. ПОПЕРЕДНІ ПОНЯТТЯ
ПРО ВСЕСВІТ - ПРО БОГА - ВЛАСТИВОСТІ БОЖІ - ПРО МОЛИТВУ - ПРО ГРІХ - ПРО ХРЕСНЕ ЗНАМЕННЯ - ПРО ПОКЛОНИ - ЯКІ БУВАЮТЬ МОЛИТВИ - КОЛИ БОГ ЧУЄ НАШУ МОЛИТВУ? - ДЕ І КОЛИ МОЖНА МОЛИТИСЯ БОГУ? - ПРО ХРАМ - БЛАГОСЛОВЕННЯ СВЯЩЕНИКА - ПРО СВЯТІ ІКОНИ - ЯК ЗОБРАЖУЄТЬСЯ БОГ НА СВЯТИХ ІКОНАХ - КОГО, КРІМ БОГА, ЗОБРАЖУЄМО - НА СВЯТИХ ІКОНАХ (ОБРАЗАХ)? - ПРО СВЯТИХ АНГЕЛІВ - ПРО СВЯТИХ ЛЮДЕЙ - ПРО НІМБИ НА ІКОНАХ - ЧОМУ МИ НАЗИВАЄМОСЯ ПРАВОСЛАВНИМИ ХРИСТИЯНАМИ?
ЧАСТИНА ДРУГА. МОЛИТВИ
КОРОТКІ МОЛИТВИ - ПОХВАЛЬНА МОЛИТВА ГОСПОДУ БОГУ - МОЛИТВА МИТАРЯ - МОЛИТВА ГОСПОДУ ІСУСУ - МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ - АНГЕЛЬСЬКА ПІСНЯ ПРЕСВЯТІЙ ТРОЙЦІ, АБО “ТРИСВЯТЕ” - СЛАВОСЛІВ’Я ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ - МОЛИТВА ПРЕСВЯТІЙ ТРОЙЦІ - МОЛИТВА ГОСПОДНЯ - АНГЕЛЬСЬКЕ ВІТАННЯ БОЖІЙ МАТЕРІ - ХВАЛЕБНА ПІСНЯ БОГОРОДИЦІ - НАЙКОРОТША МОЛИТВА ДО БОЖОЇ МАТЕРІ - МОЛИТВА ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ - МОЛИТВА АНГЕЛУ-ОХОРОНИТЕЛЮ - МОЛИТВА СВЯТОМУ - МОЛИТВА ЗА ЖИВИХ - МОЛИТВА ЗА ПОМЕРЛИХ - МОЛИТВА ПЕРЕД НАВЧАННЯМ - МОЛИТВА ПІСЛЯ НАВЧАННЯ - МОЛИТВА ПЕРЕД ПРИЙНЯТТЯМ ЇЖІ - МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЇЖІ - РАНКОВА МОЛИТВА - ВЕЧІРНЯ МОЛИТВА
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. СВЯЩЕННА ІСТОРІЯ СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАВІТУ
ВСТУП У СВЯЩЕННУ ІСТОРІЮ СТАРОГО Й НОВОГО ЗАВІТУ - СТАРИЙ ЗАВІТ - СТВОРЕННЯ НЕБА - НЕВИДИМОГО СВІТУ - СТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ - ВИДИМОГО СВІТУ - БЕСІДА ПРО ПЕРШИЙ ДЕНЬ ТВОРЕННЯ - БЕСІДА ПРО ДРУГИЙ ДЕНЬ ТВОРЕННЯ - БЕСІДА ПРО ТРЕТІЙ ДЕНЬ ТВОРЕННЯ - БЕСІДА ПРО ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ ТВОРЕННЯ - БЕСІДА ПРО П’ЯТИЙ ДЕНЬ ТВОРЕННЯ - БЕСІДА ПРО ШОСТИЙ ДЕНЬ ТВОРЕННЯ . - ЯК БОГ СТВОРИВ ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ - ЖИТТЯ ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ У РАЮ - БЕСІДА ПРО ЛЮДИНУ - ГРІХОПАДІННЯ - НАСЛІДКИ ГРІХОПАДІННЯ Й ЗАВІТ СПАСИТЕЛЯ - БЕСІДА ПРО ГРІХОПАДІННЯ - ЧОМУ ГОСПОДЬ ДОПУСТИВ ГРІХОПАДІННЯ ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ? . . - ПРО ОБРАЗ І ПОДОБУ БОЖУ В ЛЮДИНІ - КАЇН ТА АВЕЛЬ - ПОТОП - БЕСІДА ПРО ПОТОП - ЖИТТЯ НОЯ І ЙОГО ДІТЕЙ ПІСЛЯ ПОТОПУ - ВАВИЛОНСЬКЕ СТОВПОТВОРІННЯ І РОЗСІЯННЯ ЛЮДЕЙ - ПОЯВА ІДОЛОПОКЛОНСТВА - АВРААМ - ЯВЛЕННЯ БОГА АВРААМОВІ У ВИГЛЯДІ ТРЬОХ ПОДОРОЖНІХ . . - ЗАГИБЕЛЬ СОДОМА Й ГОМОРРИ - ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ АВРААМА - ОДРУЖЕННЯ ІСААКА - ІСАВ І ЯКІВ - ВИДІННЯ ЯКОВОМ ТАЄМНИЧОЇ ЛІСТВИЦІ (СХОДІВ) - ЙОСИФ - ЙОСИФ У ЄГИПТІ - ПОБАЧЕННЯ ЙОСИФА З БРАТАМИ І ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЯКОВА З РОДИНОЮ ДО ЄГИПТУ - БЕСІДА: ІСТОРІЯ ЙОСИФА, ЗАПИСАНА МОВОЮ ДЕРЕВ - ІСТОРІЯ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНОГО ІОВА - ЄГИПЕТСЬКЕ РАБСТВО - МОЙСЕЙ - ПАСХА І ВИХІД ЄВРЕЇВ З ЄГИПТУ - ПЕРЕХІД ЄВРЕЇВ ЧЕРЕЗ ЧЕРВОНЕ МОРЕ ТА ІНШІ ЧУДЕСА - СИНАЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО - СКИНІЯ - СОРОКАЛІТНІ ПОДОРОЖУВАННЯ ЄВРЕЇВ.МІДНИЙ ЗМІЙ - ВСТУП ЄВРЕЇВ У ЗЕМЛЮ ОБІТОВАНУ - БЕСІДА ПРО ЧУДО ІСУСА НАВИНА - СУДДІ - ГЕДЕОН - САМСОН - САМУЇЛ - ІСТОРІЯ РУФІ - САУЛ, ПЕРШИЙ ЦАР ЄВРЕЙСЬКИЙ - ПЕРЕМОГА ДАВИДА НАД ГОЛІАФОМ - ЦАР ДАВИД - ЦАР СОЛОМОН - ПОДІЛ ЦАРСТВА ЄВРЕЙСЬКОГО НА ДВА: - ЮДЕЙСЬКЕ Й ІЗРАЇЛЬСЬКЕ - ПРОРОКИ - ПРОРОК ІЛЛЯ - ПРОРОК ЄЛИСЕЙ - ПРОРОК ІОНА - БЕСІДА ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ПРОРОКА ЮНИУ ЧЕРЕВІ КИТА - ПАДІННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО ЦАРСТВА - ЮДЕЙСЬКЕ ЦАРСТВО - ПРОРОК ІСАЯ - ПАДІННЯ ЮДЕЙСЬКОГО ЦАРСТВА. ПРОРОК ЄРЕМІЯ - ВАВИЛОНСЬКИЙ ПОЛОН - ПРОРОК ЄЗЕКИЇЛЬ - ПРОРОК ДАНИЇЛ - ДРУЗІ ПРОРОКА ДАНИЇЛА - АНАНІЯ, АЗАРІЯ І МИСАЇЛ - У ПЕЧІ ВАВИЛОНСЬКІЙ - ПАДІННЯ ВАВИЛОНСЬКОГО ЦАРСТВА - МІДІЙСЬКО-ПЕРСЬКЕ ПАНУВАННЯ. ПРОРОК ДАНИЇЛ У ЛЕВ’ЯЧОМУ РОВІ - ПОВЕРНЕННЯ ЮДЕЇВ З ВАВІЛОНСЬКОГО ПОЛОНУ І БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ХРАМУ - ГРЕЦЬКЕ ПАНУВАННЯ. ПЕРЕКЛАД КНИГ СВЯТОГО ПИСЬМА ГРЕЦЬКОЮ МОВОЮ - МУЧЕНИКИ ЗА ВІРУ. МАККАВЕЇ - РИМСЬКЕ ПАНУВАННЯ. ВСЕЗАГАЛЬНЕ ОЧІКУВАННЯ СПАСИТЕЛЯ - ПАЛЕСТИНА - НОВИЙ ЗАВІТ - НАРОДЖЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ - ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ - ПРЕСВЯТА ДІВА МАРІЯ В ЙОСИФА - СПОВІЩЕННЯ АНГЕЛА ПРО НАРОДЖЕННЯ ПРЕДТЕЧІ - БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ - ПРЕСВЯТА ДІВА МАРІЯ ВІДВІДУЄ ПРАВЕДНУ ЄЛИЗАВЕТУ - НАРОДЖЕННЯ ІОАНА ПРЕДТЕЧІ - НАРОДЖЕННЯ ХРИСТА - ПОКЛОНІННЯ ВОЛХВІВ - СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ - ВТЕЧА В ЄГИПЕТ І ПОБИТТЯ НЕМОВЛЯТ. ПОВЕРНЕННЯ В НАЗАРЕТ - ОТРОК ІСУС У ХРАМІ - ПРОПОВІДЬ ІОАНА ПРЕДТЕЧІ - ХРЕЩЕННЯ ІСУСА ХРИСТА' - ІСУС ХРИСТОС У ПУСТЕЛІ. І СПОКУШЕННЯ ЙОГО ДИЯВОЛОМ - ЯВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА НАРОДОВІ І ЙОГО ПЕРШІ УЧЕНИКИ - ПЕРШЕ ЧУДО ІСУСА ХРИСТА - ВИГНАННЯ ТОРГОВЦІВ ІЗ ХРАМУ - БЕСІДА ІСУСА ХРИСТА З НИКОДИМОМ - БЕСІДА ІСУСА ХРИСТА ІЗ САМАРЯНКОЮ - ЗЦІЛЕННЯ СИНА ЦАРЕДВОРЦЯ - ЗЦІЛЕННЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО БІЛЯ ОВЕЧОЇ КУПАЛЬНІ - ЗЦІЛЕННЯ СУХОРУКОГО - ОБРАННЯ АПОСТОЛІВ - НАГІРНА ПРОПОВІДЬ - ЗАПОВІДІ БЛАЖЕНСТВА - ПРОВИДІННЯ БОЖЕ - ПРО НЕОСУДЖЕННЯ БЛИЖНЬОГО - ПРО ПРОЩЕННЯ БЛИЖНЬОГО - ПРО ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО - ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО ПОВОДЖЕННЯ З БЛИЖНІМИ - ПРО СИЛУ МОЛИТВИ - ПРО МИЛОСТИНЮ - ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОБРИХ СПРАВ - СИЛА ВІРИ І МОЛИТВИ ЗА ІНШИХ - ЗЦІЛЕННЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО В КАПЕРНАУМІ - ВОСКРЕШЕННЯ СИНА НАЇНСЬКОЇ ВДОВИ - ПРИТЧА ПРО СІВАЧА - ПРИТЧА ПРО ЗЕРНО ГІРЧИЧНЕ - ПРИТЧА ПРО ЗАКОНИ - ПРО ПШЕНИЦЮ І ПЛЕВЕЛИ (КУКІЛЬ) - ПРО ПРИШЕСТЯ ЦАРСТВА БОЖОГО НА ЗЕМЛЮ - ПРИБОРКАННЯ БУРІ - ВОСКРЕШЕННЯ ДОЧКИ ІАІРА - УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ ІОАНА ПРЕДТЕЧІ - ЧУДЕСНЕ НАГОДУВАННЯ НАРОДУ П’ЯТЬМА ХЛІБАМИ - ХОДІННЯ ІСУСА ХРИСТА ПО ВОДАХ - ЗЦІЛЕННЯ ДОЧКИ ХАНАНЕЯНКИ - СПОВІДАННЯ ПЕТРА. ІСУС ХРИСТОС СПОВІЩАЄ ПРО СВОЇ СТРАЖДАННЯ, СМЕРТЬ І ВОСКРЕСІННЯ - ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ - ГОЛОВНА ЗАПОВІДЬ ІСУСА ХРИСТА - - ЛЮБОВ ДО БОГА І БЛИЖНЬОГО - ПРИТЧА ПРО МИЛОСЕРДНОГО САМАРЯНИНА - ІСУС ХРИСТОС У МАРФИ Й МАРІЇ - ВИКРИТТЯ СПАСИТЕЛЕМ ФАРИСЕЇВ У ГРІХУ ХУЛИ НА ДУХА СВЯТОГО І ПРОСЛАВЛЕННЯ НИМ БОЖОЇ МАТЕРІ . . . . - ХТО НАЗИВАЄТЬСЯ В ЄВАНГЕЛІЇ БРАТАМИ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА - ЗЦІЛЕННЯ СЛІПОНАРОДЖЕНОГО - ПРИТЧА ПРО НЕРОЗУМНОГО БАГАЧА - ІСУС ДАРУЄ МОЛИТВУ УЧЕНИКАМ - ПРО ПРОЩЕННЯ ОБРАЗ. ПРИТЧА ПРО МИЛОСЕРДНОГО ЦАРЯ І НЕМИЛОСЕРДНОГО ПОЗИКОДАВЦЯ - ЗЦІЛЕННЯ ДЕСЯТЬОХ ПРОКАЖЕНИХ - ПРИТЧА ПРО БАГАЧА І ЛАЗАРЯ - ПРИТЧА ПРО МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ - БЛАГОСЛОВЕННЯ ДІТЕЙ - ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - ПРОРОЦТВО ІСУСА ХРИСТА ПРО КІНЕЦЬ СВІТУ І ДРУГЕ ЙОГО ПРИШЕСТЯ - ПРИТЧА ПРО ДЕСЯТЬОХ ДІВ - ПРИТЧА ПРО ТАЛАНТИ - ПРО СТРАШНИЙ СУД - ВОСКРЕШЕННЯ ЛАЗАРЯ - УРОЧИСТИЙ ВХІД ГОСПОДА В ЄРУСАЛИМ - ПРИТЧА ПРО ЗЛИХ ВИНОГРАДАРІВ - ПРО ПОДАТОК КЕСАРЕВІ - ПРО ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИХ - ПРО БОЖЕСТВЕННЕ ДОСТОЇНСТВО МЕСІЇ ХРИСТА - ЛЕПТА ВДОВИ - ІУДИНА ЗРАДА - ТАЙНА ВЕЧЕРЯ - МОЛИТВА ІСУСА ХРИСТА В САДУ ГЕФСИМАНСЬКОМУ І ВЗЯТТЯ ЙОГО ПІД ВАРТУ - СУД НАД ІСУСОМ ХРИСТОМ У ПЕРВОСВЯЩЕНИКІВ - ЗРЕЧЕННЯ АПОСТОЛА ПЕТРА - ПОГИБЕЛЬ ІУДИ - ІСУС ХРИСТОС НА СУДІ У ПИЛАТА - ІСУС ХРИСТОС НА СУДІ У ЦАРЯ ІРОДАЗОЇ - ОСТАННІЙ СУД НАД ІСУСОМ ХРИСТОМ У ПИЛАТА ЗОЇ - ХРЕСНИЙ ШЛЯХ ІСУСА ХРИСТА НА ГОЛГОФУ - РОЗІП’ЯТТЯ І СМЕРТЬ ІСУСА ХРИСТА - ЗНЯТТЯ З ХРЕСТА І ПОХОВАННЯ СПАСИТЕЛЯ - ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА - ЯВЛЕННЯ ВОСКРЕСЛОГО ІСУСА ХРИСТА ДВОМ УЧЕНИКАМ НА ДОРОЗІ В ЕММАУС - ЯВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА ВСІМ АПОСТОЛАМ ТА ІНШИМ УЧЕНИКАМ, КРІМ АПОСТОЛА ФОМИ - ЯВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА АПОСТОЛОВІ ФОМІ ТА ІНШИМ АПОСТОЛАМ - ЯВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА БІЛЯ МОРЯ ТИВЕРІАДСЬКОГО І ВІДНОВЛЕННЯ В АПОСТОЛЬСТВІ ПЕТРА, ЯКИЙ ЗРІКСЯ - ЯВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА АПОСТОЛАМ І ПОНАД П’ЯТИСТАМ УЧЕНИКАМ - ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ - ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛІВ - ЖИТТЯ ПЕРШИХ ХРИСТИЯН - ГОНІННЯ ЮДЕЇВ НА ХРИСТИЯН. - СВЯТИЙ ПЕРВОМУЧЕНИК СТЕФАН - НАВЕРНЕННЯ САВЛА - УСПІННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ - АПОСТОЛЬСЬКИЙ СОБОР У ЄРУСАЛИМІ - ПРОПОВІДНИЦЬКІ ТРУДИ АПОСТОЛІВ - КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОПОВІДІ ТА ДОЛЮ СВ. АПОСТОЛІВ - ПОВСЮДНІ ГОНІННЯ НА ХРИСТИЯН. ЗРУЙНУВАННЯ ЄРУСАЛИМА - ПРИПИНЕННЯ ГОНІНЬ. ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО - НОВІ ВОРОГИ ХРИСТИЯНСТВА - ВСЕЛЕНСЬКІ СОБОРИ - ВІДОКРЕМЛЕННЯ РИМСЬКОЇ ЦЕРКВИ. ПРОСВІЧЕННЯ СЛОВ’ЯН
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
СВЯТИЙ АПОСТОЛ АНДРІЙ НА КИЇВСЬКИХ ГОРАХ - МІСІОНЕРСЬКІ ТРУДИ СВЯТИХ РІВНОАПОСТОЛЬНИХ - КИРИЛА І МЕФОДІЯ - ХРЕЩЕННЯ РУСИ ЗА КНЯЗЯ АСКОЛЬДА - ХРИСТИЯНИ В РУСІ ЗА КНЯЗЯ ІГОРЯ - ХРЕЩЕННЯ КНЯГИНІ ОЛЬГИ - ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ. ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ - ПРОПОВІДЬ ХРИСТИЯНСТВА ПО ВСІЙ КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ І НА ПІВНІЧ ВІД НЕЇ - БРАТОВБИВЧА БОРОТЬБА ПІСЛЯ СМЕРТІ ВОЛОДИМИРА - ЦЕРКВА ЗА КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА І РОЗВИТОК ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - ЦЕРКОВНЕ УПРАВЛІННЯ В РУСІ-УКРАЇНІ. МОРАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЦЕРКВИ НА ДЕРЖАВНЕ Й СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ - ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ЧЕРНЕЦТВА В РУСІ-УКРАЇНІ. СВЯТІ АНТОНІЙ І ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКІ - ОСВІТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТОВОЇ ВІРИ. ВПЛИВ ЦЕРКВИ НА НАЦІОНАЛЬНУ КУЛЬТУРУ - ОСТАННЄ СТОЛІТТЯ КИЇВСЬКОЇ РУСИ - МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА. МУЧЕНИКИ ЗА ВІРУ ХРИСТОВУ. СВЯТИЙ КНЯЗЬ МИХАЇЛ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ З БОЯРИНОМ ФЕДОРОМ - ЦЕРКВА У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ - ПОЧАТОК НОВОЇ МИТРОПОЛІЇ НА ПІВНОЧІ - ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ - ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА У ЛИТОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ - ПОЧАТОК ПОЛЬСЬКО-КАТОЛИЦЬКОГО НАСТУПУ - СПРОБА НАБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНСТАНТИНОПОЛЯ . . - ФЛОРЕНТІЙСЬКА УНІЯ - ВІДОКРЕМЛЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ І ПОДІЛ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ - УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА У КАТОЛИЦЬКІЙ ПОЛЬЩІ - ЦЕРКОВНІ ПРАВОСЛАВНІ БРАТСТВА ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ. КНЯЗЬ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ ОСТРОЗЬКИЙ - БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ - БОРОТЬБА УКРАЇНЦІВ ЗА СВОБОДУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТРО МОГИЛА - ПРЕПОДОБНИЙ ЮВ, ІГУМЕН І ЧУДОТВОРЕЦЬ ПОЧАЇВСЬКИЙ. ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК АФАНАСІЙ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ - ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ - ПІДПОРЯДКУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ МОСКОВСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ - ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ОСВІТИНА МОСКОВЩИНУ - СВЯТИЙ ДИМИТРІЙ, МИТРОПОЛИТ РОСТОВСЬКИЙ - СВЯТИЙ ІНОКЕНТІЙ, ЄПИСКОП ІРКУТСЬКИЙ - СВЯТИЙ ФЕОДОСІЙ, ЄПИСКОП ЧЕРНІГІВСЬКИЙ - СВЯТИЙ ІОАСАФ, ЄПИСКОП БІЛГОРОДСЬКИЙ - СВЯТИЙ ЮАН, МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСЬКИЙ - ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ) У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І РЕЛІГІЯ. ПЕРЕКЛАД СВЯТОГО ПИСЬМА - УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ПІД ПОЛЬЩЕЮ (XVIII СТ.) - ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ - УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА - ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВАНА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ПОЛЬЩЕЮ - УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ПІСЛЯ ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ І ЗАХІДНОЇ БІЛОРУСІ ДО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ - УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ - ТРЕТЄ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА У СКЛАДІ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ - УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
ЧАСТИНА П’ЯТА. ПРО ВІРУ І ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ - ПРО ПРИРОДНЕ ОДКРОВЕННЯ - ПРО НАДПРИРОДНЕ БОЖЕСТВЕННЕ ОДКРОВЕННЯ. ПРО СВЯЩЕННЕ ПЕРЕДАННЯ І СВЯТЕ ПИСАННЯ - КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ВСЕЛЕНСЬКІ СОБОРИ - ПЕРШИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - ДРУГИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - ТРЕТІЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - П’ЯТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - ШОСТИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - СЬОМИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - ПРО ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ - СИМВОЛ ВІРИ - ПРО ПЕРШИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ПРО ДРУГИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - БЕСІДА ПРО ПРЕДВІЧНЕ НАРОДЖЕННЯ СИНА БОЖОГО - ПРО ТРЕТІЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - БЕСІДА ПРО ВТІЛЕННЯ СИНА БОЖОГО - БЕСІДА ПРО ЧУДЕСА БОЖІ - ПРО ЧЕТВЕРТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ . - БЕСІДА ПРО ХРЕСТ ХРИСТІВ - БЕСІДА ПРО ТРИ ПРОМИСЛИТЕЛЬНІ ДІЇ БОЖІ, ЯВЛЕНІ НАМ НА НАШІЙ ГРІШНІЙ ЗЕМЛІ - ПРО БЛАГОДАТНИЙ ВОГОНЬ НА ГРОБІ ГОСПОДНЬОМУ - БЛАГОДАТНИЙ ВОГОНЬ ВЕЛИКОЇ СУБОТИ - ПРО П’ЯТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - БЕСІДА ПРО ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ - ПРО ШОСТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ПРО СЬОМИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ПРО ВОСЬМИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ПРО ДЕВ’ЯТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ПРО ДЕСЯТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ТАЇНСТВО ХРЕЩЕННЯ - ТАЇНСТВО МИРОПОМАЗАННЯ - ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ - ТАЇНСТВО ПРИЧАСТЯ - ТАЇНСТВО ШЛЮБУ - ТАЇНСТВО СВЯЩЕНСТВА - ТАЇНСТВО ЄЛЕЄОСВЯЧЕННЯ - ПРО ОДИНАДЦЯТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - БЕСІДА ПРО ВСЕЗАГАЛЬНЕ ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИХ - ПРО ДВАНАДЦЯТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ - ПРО ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКЕ - ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ДРУГУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ТРЕТЮ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ЧЕТВЕРТУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО П’ЯТУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ШОСТУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО СЬОМУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ВОСЬМУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ДЕВ’ЯТУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ПРО ДЕСЯТУ ЗАПОВІДЬ ЗАКОНУ БОЖОГО - ДЕВ’ЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ДРУГУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ТРЕТЮ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ЧЕТВЕРТУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО П’ЯТУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ШОСТУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО СЬОМУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ВОСЬМУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - ПРО ДЕВ’ЯТУ ЗАПОВІДЬ БЛАЖЕНСТВА - БЕСІДА ПРО СЕНС ЗЛА - ВИСНОВКИ - ВЧЕНІ І ВІРА У БОГА
ЧАСТИНА ШОСТА. ПРО БОГОСЛУЖІННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
ПОНЯТТЯ ПРО БОГОСЛУЖІННЯ - ХРАМ І ЙОГО ВЛАШТУВАННЯ - СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ ТА ЇХНІ СВЯЩЕННІ ОДЕЖІ (ОБЛАЧЕННЯ) - ПРО ПОРЯДОК ЦЕРКОВНИХ БОГОСЛУЖІНЬ - ДОБОВЕ КОЛО БОГОСЛУЖІНЬ - НАОЧНА СХЕМА ДОБОВОГО КОЛА БОГОСЛУЖІНЬ - ТИЖНЕВЕ КОЛО БОГОСЛУЖІНЬ - РІЧНЕ КОЛО БОГОСЛУЖІНЬ - ПРО БОГОСЛУЖБОВІ КНИГИ - ЄКТЕНІЇ - ВСЕНІЧНЕ БДІННЯ - ВЕЧІРНЯ - РАННЯ - БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ - І. ПРОСКОМИДІЯ - ПРОВЕДЕННЯ ПРОСКОМИДІЇ - II. ЛІТУРГІЯ ОГОЛОШЕНИХ - III. ЛІТУРГІЯ ВІРНИХ - . ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ ДАРІВ З ЖЕРТОВНИКА НА ПРЕСТІЛ - . ПРИГОТУВАННЯ ВІРУЮЧИХ ДО ОСВЯЧЕННЯ ЧЕСНИХ ДАРІВ - . ОСВЯЧЕННЯ ДАРІВ - . ПРИГОТУВАННЯ ВІРУЮЧИХ ДО ПРИЧАСТЯ - . ПРИЧАСТЯ - . ПОДЯКА ЗА ПРИЧАСТЯ І ВІДПУСТ - МОЛИТВА НА ЛІТУРГІЇ ПЕРЕД СВ. ПРИЧАСТЯМ - ПРО ЛІТУРГІЮ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО - ЛІТУРГІЯ РАНІШОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ - НАЙВАЖЛИВІШІ ДІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАЇНСТВ - ХРЕЩЕННЯ І МИРОПОМАЗАННЯ - ПОКАЯННЯ І ПРИЧАСТЯ - СВЯЩЕНСТВО - ШЛЮБ - ЄЛЕЄОСВЯЧЕННЯ - ПРО МОЛЕБНІ - ПРО ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ - КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБЛИВОСТІ БОГОСЛУЖІНЬ РІЧНОГО КОЛА (ЦИКЛУ) - ВЕЛИКИЙ ПІСТ - ТИЖНІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ - СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ - ВЕЛИКИЙ (ЧИСТИЙ) ЧЕТВЕР - ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ - ВЕЛИКА СУБОТА - СВЯТО ПАСХИ - СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ - СВЯТО П’ЯТДЕСЯТНИЦІ - ДЕНЬ СВ. ТРОЙЦІ - СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО - СВЯТО ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО - СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО - СВЯТО ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО - ПРО ЧЕРНЕЦТВО І МОНАСТИРІ - ПРО ПАЛОМНИЦТВО - ПРО ЮРОДСТВО РАДИ ХРИСТА - ПРО ДЗВОНИ І ПРАВОСЛАВНЕ ДЗВОНІННЯ - ВИДИ ДЗВОНІННЯ ТА ЇХ НАЗВИ - . БЛАГОВІСТ - . ДЗВОНІННЯ - ВИКОРИСТАННЯ ДЗВОНУ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ - ДЗВІН НА ВСЕНІЧНІЙ - ДЗВІН НА ЛІТУРГІЇ - ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДЗВОНУ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ - ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕБОРУ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
ПІСЛЯМОВА
No comments yet. Be the first!