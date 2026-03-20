Прохоров - Самая длинная линия фронта
Книга А. П. Прохорова «Самая длинная линия фронта» посвящена духовной борьбе, которую человек ведёт в своей повседневной жизни. Автор показывает, что главная линия фронта проходит не только на полях сражений, но прежде всего в сердце человека — в его мыслях, решениях, нравственном выборе и отношении к Богу и людям.
В книге рассматриваются вопросы духовной стойкости, верности убеждениям, борьбы со злом, искушениями и внутренними слабостями. Через размышления, жизненные примеры и обращение к библейским принципам автор показывает, что каждый человек ежедневно участвует в этой невидимой борьбе, где важны вера, мужество, честность и духовная ответственность.
Издание обращено к широкому кругу читателей и побуждает задуматься о нравственных основаниях жизни, о цене духовной свободы и о том, какую роль играет личный выбор человека в противостоянии добру и злу. Книга может быть полезна как для личного чтения, так и для обсуждения в христианских общинах и образовательной среде.
Прохоров А. П. - Самая длинная линия фронта
М .: «Благовестник», 201. - 282 с.
ISBN 5-98388 -020 -9
Прохоров А. П. - Самая длинная линия фронта – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ВИДИМЫЙ МИР. ВРЕМЕНА И ПРЕДЕЛЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ ВЕКА И ДО ВЕКА
НЕ ПРАЗДНЫЙ ВОПРОС
ГЛАВА 1. НА КРАЮ БЕЗДНЫ ПРЕМУДРОСТИ
ЗОНА КАРАНТИНА
РАЗМИНКА ПЕРЕД ШТУРМОМ... ТЕМЫ
ОБРАТИМОСТЬ ВРЕМЕНИ
ГЛАВА 2. МЕЖДУ ЭДЕМОМ И ВИФЛЕЕМОМ
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ВОКРУГ НИТИ
ГЛАВА 3. НЕЗРИМЫЙ ПОЕДИНОК
ГОРА ИСКУШЕНИЯ
ГЕФСИМАНИЯ
ГОЛГОФА
В ПРЕИСПОДНИХ МЕСТАХ ЗЕМЛИ
ЕСЛ И БЫ ЭТОГО ОТКРОВЕНИЯ НЕ БЫЛО?
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
ПРИГОВОР ПОДПИСАН
МЕХАНИЗМ ИСКУПЛЕНИЯ
ГЛАВА 4. МЕЖДУ ВОСКРЕСЕНИЕМ И ВТОРВЫМ ПРИШЕСТВИЕМ
АДСКИЕ ЛЕГИОНЫ
ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ
ХИТРОЕ ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ
ГЛАВА 5. ОНИ И МЫ
ГЛАВА 6. КТО ЖЕ ПРАВИТ МИРОМ СЕГОДНЯ?
ГЛАВА 7. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ НАС?
МЕЖДУ ВОСХИЩЕНИЕМ И ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ
ПОСЛЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
КОНЕЦ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ВИДИМОЕ ВРЕМЕННО
НЕИЗБЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
КОГДА ЖЕ БУДЕТ ОТДЫХ?
ГЛАВА 8. ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО
ГЛАВА 1. НАЧАЛЬНИК - БОЖИЙ СЛУГА
МИР ПОДЕЛЁН НА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
ГЛАВА 2. «И ЗА ВСЕХ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ»
НАУКА
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
ГЛАВА 3. КУЛ ЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ
СЕКСУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДИАНЕТИКА И САЕНТОЛОГИЯ
«ЗАЩИЩАЯ» ДЕТЕЙ
КАРМА ПО-АМЕРИКАНСКИ
КРАСОТА И БЕЗОБРАЗИЕ В ЖИВОПИСИ И В МУЗЫКЕ
КОГО И КАК УПОТРЕБЛЯЕТ БОГ?
РАЗДЕЛ 3. МИКРОМИР И МЫ
Я ДИВНО УСТРОЕН (ПС. 138:1 4)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
НЕМНОГО ЦИФР ИЗ ИНТЕРНЕТА
ЭТОТ ХИТРЫЙ МИР
ВРАГИ, ВРАГИ ... КТО ЖЕ ЗА НАС?
РАЗДЕЛ 4. ЛЕПТА СЕРЬЕЗНОГО ХРИСТИАНСТВА
ГЛАВА 1. О ВОПРОСАХ ИСЦЕЛЕНИЯ И ИЗГНАНИЯ
ПОКУШЕНИЕ НА СВОЙ ХРАМ
МЯТЕЖ ПРОТИВ ... СВОЕГО ТЕЛА
ИЗЛИШКИ В ЕДЕ
СТАРИЧКИ ВПРАВЕ ВОЗРАЗИТЬ
ИТОГ ГЛАВЫ
ГЛАВА 2. ХРАМ В ОСАДЕ
НАТИСК ИЗВНЕ
ЗАЩИТНИКИ ХРАМА
ПОГОВОРИМ О ЦЕЛИТЕЛЯХ
В ПОИСКАХ УШЕДШЕГО ЗДОРОВЬЯ
ОБЫЧНАЯ СХЕМА БОРЬБЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ
ГЛАВА 3. СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
ВЕРА В УСПЕХ. ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
ОТ ЗНАНИЯ К ПРАКТИКЕ
СВОБОДА ОТ ОККУЛЬТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
«В ЧЬЕМ ДУХЕ НЕТ ЛУКАВСТВА» (ПС. 31:2)
А ВОТ ДРУГОЙ ПРИМЕР
С ДЕТЬМИ УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ С ВЗРОСЛЫМИ
АТМОСФЕРА СЕМЬИ
ИСКРЕННЕЕ СОЧУВСТВИЕ БОЛ ЬНОМУ
НЕУДАЧА
ПОСЛУШАНИЕ ЕМУ
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА»
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ
ИСЦЕЛЕНИЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ
МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
НЕИЗБЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
ГЛАВА 4. НА ПОПРИЩЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДУШ
ОБ ОДЕРЖИМОСТИ ВООБЩЕ
ПРИМЕРЯЕМ ДОСПЕХИ
«ИМЕНЕМ МОИМ»
БЕССТРАШИЕ
ПРЕПОЯСАННОСТЬ
БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ
ОБУВЬ ГОТОВНОСТИ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МИР
ЩИТ ВЕРЫ («ПАЧЕ ВСЕГО ВОЗЬМИТЕ»)
ШЛЕМ СПАСЕНИЯ
МЕЧ ДУХОВНЫЙ
ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗГНАНИЕ
ПОДБЕРЁМ КОЛОСКИ ТЕМЫ
ГЛАВА 6. В КОПИЛКУ НРАВСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
ЦЕНА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ЖИЗНЬ ПО СОВЕСТИ
ЦЕЛОМУДРИЕ
СЕМЬЯ, ДЕТИ
ГЛАВА 7. МАСШТАБНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
ДУМАЙТЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЖИ
РАЗДЕЛ 5. АМБИЦИИ ИЗМАИЛА
САРРА ВНОСИТ ПОПРАВКИ
ЗЕМЛЯ ИЗМАИЛА
СПУСТЯ 1900 ЛЕТ ОТ НАЧАЛА НОВОЙ ЭРЫ
А ЧЕМ ЖЕ СЕГОДНЯ ЗАНЯТ ИЗМАИЛ?
КОРАН
РАСПРО СТРАНЕНИЕ ИСЛАМА
ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАН
ГЛЯДЯ НА КАРТУ ИСЛАМСКОГО МИРА
ТИХОЕ ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ
ПОКОРЕНИЕ АМЕРИКИ
А ЧТО ЖЕ У НАС С ИСЛАМОМ?
ПОХОЖЕ НА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
РАЗДЕЛ 6. ХРИСТИАНСТВО В РАЗДРАЕ
ГЛАВА 1. НЕ РАЗВРАЩАЙТЕ ЦЕРКОВЬ, НАЧАЛЬНИКИ
НА ЗАПАДЕ
А НА ВОСТОКЕ
ДРОБЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
НО НАСТУПИЛА ПОРА ПЕРЕСТРОЙКИ
«ЗАПАДНЫЕ» МИНУСЫ
ГЛАЗА, ЗАКЛЕЕННЫЕ БАНКНОТОЙ
ГЛАВА 2. «КАК ПРИЛИЧНО СВЯТЫМ»
НЕ МУЖСКАЯ ТЕМА
ТИПИЧНАЯ БЕСЕДА О ВНЕШНОСТИ
ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ
ОТКРОЕМ БИБЛИЮ
«ЗАБЫВАЕТ ЛИ ДЕВИЦА УКРАШЕНИЕ CBOЕ»? (ИЕР. 2 :32)
И BCЕ ЖЕ, КАК ПРИЛИЧНО СВЯТЫМ?
ГЛАВА 3. САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛА
ЦЕРКВИ НОВОГО ТИПА
ВМЕСТО ИТОГА
РАЗДЕЛ 7. «ПРИБЛИЖАЕТСЯ УТРО, НО ЕЩЕ НОЧЬ»
ОПРАВДАН ЛИ БОЖИЙ ПРИГОВОР ЗЕМЛЕ - СОЖЖЕНИЕ?
ЗАГЛЯНЕМ В СОБСТВЕННУЮ ДУШУ
ДУХОВНАЯ СЕЛЬ
ДО ВСТРЕЧИ НА ТРИУМФЕ!
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