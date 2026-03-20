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Прохоров - Самая длинная линия фронта

Прохоров - Самая длинная линия фронта
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга А. П. Прохорова «Самая длинная линия фронта» посвящена духовной борьбе, которую человек ведёт в своей повседневной жизни. Автор показывает, что главная линия фронта проходит не только на полях сражений, но прежде всего в сердце человека — в его мыслях, решениях, нравственном выборе и отношении к Богу и людям.

В книге рассматриваются вопросы духовной стойкости, верности убеждениям, борьбы со злом, искушениями и внутренними слабостями. Через размышления, жизненные примеры и обращение к библейским принципам автор показывает, что каждый человек ежедневно участвует в этой невидимой борьбе, где важны вера, мужество, честность и духовная ответственность.

Издание обращено к широкому кругу читателей и побуждает задуматься о нравственных основаниях жизни, о цене духовной свободы и о том, какую роль играет личный выбор человека в противостоянии добру и злу. Книга может быть полезна как для личного чтения, так и для обсуждения в христианских общинах и образовательной среде.

Прохоров А. П. - Самая длинная линия фронта

М .: «Благовестник», 201. - 282 с.

ISBN 5-98388 -020 -9

Прохоров А. П. - Самая длинная линия фронта – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВИДИМЫЙ МИР. ВРЕМЕНА И ПРЕДЕЛЫ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

    • ОТ ВЕКА И ДО ВЕКА

    • НЕ ПРАЗДНЫЙ ВОПРОС

  • ГЛАВА 1. НА КРАЮ БЕЗДНЫ ПРЕМУДРОСТИ

    • ЗОНА КАРАНТИНА

    • РАЗМИНКА ПЕРЕД ШТУРМОМ... ТЕМЫ

    • ОБРАТИМОСТЬ ВРЕМЕНИ

  • ГЛАВА 2. МЕЖДУ ЭДЕМОМ И ВИФЛЕЕМОМ

    • ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

    • ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

    • ВОКРУГ НИТИ

  • ГЛАВА 3. НЕЗРИМЫЙ ПОЕДИНОК

    • ГОРА ИСКУШЕНИЯ

    • ГЕФСИМАНИЯ

    • ГОЛГОФА

    • В ПРЕИСПОДНИХ МЕСТАХ ЗЕМЛИ

    • ЕСЛ И БЫ ЭТОГО ОТКРОВЕНИЯ НЕ БЫЛО?

    • БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

    • ПРИГОВОР ПОДПИСАН

    • МЕХАНИЗМ ИСКУПЛЕНИЯ

  • ГЛАВА 4. МЕЖДУ ВОСКРЕСЕНИЕМ И ВТОРВЫМ ПРИШЕСТВИЕМ

    • АДСКИЕ ЛЕГИОНЫ

    • ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ

    • ХИТРОЕ ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ

  • ГЛАВА 5. ОНИ И МЫ

  • ГЛАВА 6. КТО ЖЕ ПРАВИТ МИРОМ СЕГОДНЯ?

  • ГЛАВА 7. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ НАС?

    • МЕЖДУ ВОСХИЩЕНИЕМ И ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ

    • ПОСЛЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ

    • КОНЕЦ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА

    • ПОСЛЕСЛОВИЕ

    • ВИДИМОЕ ВРЕМЕННО

    • НЕИЗБЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ

    • КОГДА ЖЕ БУДЕТ ОТДЫХ?

  • ГЛАВА 8. ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО

  • ГЛАВА 1. НАЧАЛЬНИК - БОЖИЙ СЛУГА

    • МИР ПОДЕЛЁН НА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

  • ГЛАВА 2. «И ЗА ВСЕХ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ»

    • НАУКА

    • ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

  • ГЛАВА 3. КУЛ ЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

    • СЕКСУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

    • ДИАНЕТИКА И САЕНТОЛОГИЯ

    • «ЗАЩИЩАЯ» ДЕТЕЙ

    • КАРМА ПО-АМЕРИКАНСКИ

    • КРАСОТА И БЕЗОБРАЗИЕ В ЖИВОПИСИ И В МУЗЫКЕ

    • КОГО И КАК УПОТРЕБЛЯЕТ БОГ?

РАЗДЕЛ 3. МИКРОМИР И МЫ

  • Я ДИВНО УСТРОЕН (ПС. 138:1 4)

  • ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР

  • НЕМНОГО ЦИФР ИЗ ИНТЕРНЕТА

  • ЭТОТ ХИТРЫЙ МИР

  • ВРАГИ, ВРАГИ ... КТО ЖЕ ЗА НАС?

РАЗДЕЛ 4. ЛЕПТА СЕРЬЕЗНОГО ХРИСТИАНСТВА

  • ГЛАВА 1. О ВОПРОСАХ ИСЦЕЛЕНИЯ И ИЗГНАНИЯ

    • ПОКУШЕНИЕ НА СВОЙ ХРАМ

    • МЯТЕЖ ПРОТИВ ... СВОЕГО ТЕЛА

    • ИЗЛИШКИ В ЕДЕ

    • СТАРИЧКИ ВПРАВЕ ВОЗРАЗИТЬ

    • ИТОГ ГЛАВЫ

  • ГЛАВА 2. ХРАМ В ОСАДЕ

    • НАТИСК ИЗВНЕ

    • ЗАЩИТНИКИ ХРАМА

    • ПОГОВОРИМ О ЦЕЛИТЕЛЯХ

    • В ПОИСКАХ УШЕДШЕГО ЗДОРОВЬЯ

    • ОБЫЧНАЯ СХЕМА БОРЬБЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ

  • ГЛАВА 3. СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

    • ВЕРА В УСПЕХ. ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

    • ОТ ЗНАНИЯ К ПРАКТИКЕ

    • СВОБОДА ОТ ОККУЛЬТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

    • «В ЧЬЕМ ДУХЕ НЕТ ЛУКАВСТВА» (ПС. 31:2)

    • А ВОТ ДРУГОЙ ПРИМЕР

    • С ДЕТЬМИ УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ С ВЗРОСЛЫМИ

    • АТМОСФЕРА СЕМЬИ

    • ИСКРЕННЕЕ СОЧУВСТВИЕ БОЛ ЬНОМУ

    • НЕУДАЧА

    • ПОСЛУШАНИЕ ЕМУ

    • «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА»

    • РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ

    • ИСЦЕЛЕНИЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ

    • МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

    • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

    • НЕИЗБЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ

  • ГЛАВА 4. НА ПОПРИЩЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДУШ

    • ОБ ОДЕРЖИМОСТИ ВООБЩЕ

    • ПРИМЕРЯЕМ ДОСПЕХИ

    • «ИМЕНЕМ МОИМ»

    • БЕССТРАШИЕ

    • ПРЕПОЯСАННОСТЬ

    • БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ

    • ОБУВЬ ГОТОВНОСТИ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МИР

    • ЩИТ ВЕРЫ («ПАЧЕ ВСЕГО ВОЗЬМИТЕ»)

    • ШЛЕМ СПАСЕНИЯ

    • МЕЧ ДУХОВНЫЙ

  • ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗГНАНИЕ

    • ПОДБЕРЁМ КОЛОСКИ ТЕМЫ

  • ГЛАВА 6. В КОПИЛКУ НРАВСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

    • ЦЕНА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

    • ЖИЗНЬ ПО СОВЕСТИ

    • ЦЕЛОМУДРИЕ

    • СЕМЬЯ, ДЕТИ

  • ГЛАВА 7. МАСШТАБНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

    • ДУМАЙТЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЖИ

РАЗДЕЛ 5. АМБИЦИИ ИЗМАИЛА

  • САРРА ВНОСИТ ПОПРАВКИ

  • ЗЕМЛЯ ИЗМАИЛА

  • СПУСТЯ 1900 ЛЕТ ОТ НАЧАЛА НОВОЙ ЭРЫ

  • А ЧЕМ ЖЕ СЕГОДНЯ ЗАНЯТ ИЗМАИЛ?

  • КОРАН

  • РАСПРО СТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

  • ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАН

  • ГЛЯДЯ НА КАРТУ ИСЛАМСКОГО МИРА

  • ТИХОЕ ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ

  • ПОКОРЕНИЕ АМЕРИКИ

  • А ЧТО ЖЕ У НАС С ИСЛАМОМ?

  • ПОХОЖЕ НА ПРЕДАТЕЛЬСТВО

РАЗДЕЛ 6. ХРИСТИАНСТВО В РАЗДРАЕ

  • ГЛАВА 1. НЕ РАЗВРАЩАЙТЕ ЦЕРКОВЬ, НАЧАЛЬНИКИ

    • НА ЗАПАДЕ

    • А НА ВОСТОКЕ

    • ДРОБЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

    • НО НАСТУПИЛА ПОРА ПЕРЕСТРОЙКИ

    • «ЗАПАДНЫЕ» МИНУСЫ

    • ГЛАЗА, ЗАКЛЕЕННЫЕ БАНКНОТОЙ

  • ГЛАВА 2. «КАК ПРИЛИЧНО СВЯТЫМ»

    • НЕ МУЖСКАЯ ТЕМА

    • ТИПИЧНАЯ БЕСЕДА О ВНЕШНОСТИ

    • ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ

    • ОТКРОЕМ БИБЛИЮ

    • «ЗАБЫВАЕТ ЛИ ДЕВИЦА УКРАШЕНИЕ CBOЕ»? (ИЕР. 2 :32)

    • И BCЕ ЖЕ, КАК ПРИЛИЧНО СВЯТЫМ?

  • ГЛАВА 3. САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛА

    • ЦЕРКВИ НОВОГО ТИПА

    • ВМЕСТО ИТОГА

РАЗДЕЛ 7. «ПРИБЛИЖАЕТСЯ УТРО, НО ЕЩЕ НОЧЬ»

  • ОПРАВДАН ЛИ БОЖИЙ ПРИГОВОР ЗЕМЛЕ - СОЖЖЕНИЕ?

  • ЗАГЛЯНЕМ В СОБСТВЕННУЮ ДУШУ

  • ДУХОВНАЯ СЕЛЬ

  • ДО ВСТРЕЧИ НА ТРИУМФЕ!

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Rating 2.0 / 5
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
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2.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

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