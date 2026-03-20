Прохоров - Уроки истории

Прохоров - Уроки истории
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга А. П. Прохорова «Уроки истории» посвящена осмыслению исторических событий и их духовно-нравственного значения для человека и общества. Автор рассматривает различные страницы истории, показывая, какие выводы можно извлечь из прошлого и как исторический опыт помогает лучше понять закономерности человеческой жизни, духовные ценности и последствия нравственного выбора.

Через размышления о судьбах людей, народов и исторических эпох автор подводит читателя к мысли о важности веры, ответственности и духовных ориентиров. История в книге рассматривается не только как последовательность событий, но и как источник уроков, способных помочь человеку избежать ошибок прошлого и сформировать правильное отношение к жизни.

Издание адресовано широкому кругу читателей и может быть полезно всем, кто интересуется историей, духовной литературой и поиском нравственных смыслов в событиях прошлого.

Прохоров А. П. - Уроки истории

М.: «Благовестник», 2014.- 312 с.

Прохоров А. П. - Уроки истории – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • 1. ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ЗА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НА ТРОНЕ

  • 2. УРОКИ ПУСТЫНИ И ГОРЫ ИСКУШЕНИЯ. МАТФЕЯ 4 ГЛАВА 1-11 СТИХИ

  • 3. ИЛИЯ. ЛЖЕПРОРОКИ. 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

  • 4. «КАК БЫЛО ВО ДНИ НОЯ, … ЛОТА ... ТАК БУДЕТ И В ПРИШЕСТВИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО»

  • 5. МОИСЕЙ ПОМОЖЕТ НАМ РАЗОБРАТЬСЯ С НАШЕЙ ВЕРОЙ

  • 6. НЕ МАСТЕРИ ВИСЕЛИЦУ ДРУГОМУ, ТЕБЯ ЖЕ ВЗДЕРНУТ НА НЕЙ

  • 7. ЧЬИ СИЛУЭТЫ УГАДЫВАЮТСЯ ЗА СПИНАМИ СОБЫТИЙ?

  • 8. БОРЬБА ЗА ПЕРВЫЕ РОЛИ

  • 9. ТРАГЕДИЯ САУЛА

  • 10. НОЧЬ, В КОТОРУЮ БЫЛ УБИТ ВАЛТАСАР (5-я ГЛАВА ДАНИИЛА)

  • 11. ОТЛИЧНЫЙ ВОИН, НО ПРОКАЖЁННЫЙ (4 ЦАРСТВ 5:1)

  • 12. УРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

  • 13. «ХОТИМ ЦАРЯ». РА ЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ. 1 ЦАР. 8:5. «ПОСТАВЬ НАД НАМИ ЦАРЯ»

  • 14. СЛАБОЕ ЗВЕНО

  • 15. ВСЕСИЛИЕ КЛЯТВЫ. ПОЧЕМУ ОНА ОТМЕНЕНА ХРИСТОМ?

  • 16. ГОЛУБЕЮЩАЯ ЗЕМЛЯ. ОТ СОДОМИИ, «ТАК ЖЕ, КАК ВО ДНИ ЛОТА» (ЛУК. 17:26)

  • 17. «ВСЯКОЕ МЕСТО, НА КОТОРОЕ СТУПЯТ СТОПЫ НОГ ВАШИХ, Я ДАЮ ВАМ»

  • 18. КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ЗЛА И ГРЕХА. ТРАГЕДИЯ ДОЛИНЫ СИДДИМ

  • 19. НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ (УРОК ИЗ КНИГИ ИСХОД)

  • 20. «СДЕЛАЕМ СЕБЕ ИМЯ» (БЫТ. 11:4). ВАВИЛОНСКИЙ СТАРТ

  • 21. УЧИМСЯ У СОЛОМОНА, КАК НАДО, И КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ

  • 22. КАК СОХРАНИТЬ СЕБЯ СРЕДИ ВСЕОБЩЕГО РА СПУТСТВА?

  • 23. ОЖИДАЯ ОТВЕТ НА МОЛИТВУ. ПОЧЕМУ БОГ МЕДЛИТ С ОТВЕТОМ?

  • 24. НЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ ИЗРАИЛЯ. ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗЫ

  • 25. ГИЛЬОТИНА НАД СВЯЗЬЮ ПОКОЛЕНИЙ

  • 26. КТО КОГО НАХОДИТ? БОГ - НАС, ИЛИ МЫ - ЕГО? И ДЛЯ ЧЕГО?

  • 27. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

  • 28. РЯДОМ С ДУХОВНЫМИ ГИГАНТАМИ. «ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ» (ЕВР. 13:7)

  • 29. ПО НАКАТАННОЙ ДОРОГЕ, ИЛИ НОВЫМ ПУТЁМ?

  • 30. БОРЬБА ЗА ДЕТЕЙ. ТОГДА И ТЕПЕРЬ

  • 31. ГЕРОИ ВЕРЫ В ПРОШЛОМ И ТЕПЕРЬ

  • 32. КОМАРЫ И ВЕРБЛЮДЫ ФОРМАЛЬНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

  • 33. «от МЕНЯ это БЫЛО» (3 ЦАР. 12:24)

  • 34. РЕЗЕРВЫ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

  • 35. ТАК ГДЕ ЖЕ ГОСПОДЬ, В ТИШИНЕ ИЛИ В БУРЕ?

  • 36. НЕ ПРОСТЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОГА И ЧЕЛОВЕКА

  • 37. ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ МИРЫ. ВЗАИМОПРНИКНОВЕНИЕ

  • 38. НЕ ОШИБИТЕСЬ В ВЫБОРЕ

  • 39. СЛЕДЫ В ИСТОРИИ

  • 40. КУДА УХОДЯТ ЛЮДИ?

  • 41. БОЖЬЕ ТВОРЧЕСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПАРОДИИ

