Прохоров - Уроки истории
Книга А. П. Прохорова «Уроки истории» посвящена осмыслению исторических событий и их духовно-нравственного значения для человека и общества. Автор рассматривает различные страницы истории, показывая, какие выводы можно извлечь из прошлого и как исторический опыт помогает лучше понять закономерности человеческой жизни, духовные ценности и последствия нравственного выбора.
Через размышления о судьбах людей, народов и исторических эпох автор подводит читателя к мысли о важности веры, ответственности и духовных ориентиров. История в книге рассматривается не только как последовательность событий, но и как источник уроков, способных помочь человеку избежать ошибок прошлого и сформировать правильное отношение к жизни.
Издание адресовано широкому кругу читателей и может быть полезно всем, кто интересуется историей, духовной литературой и поиском нравственных смыслов в событиях прошлого.
Прохоров А. П. - Уроки истории
М.: «Благовестник», 2014.- 312 с.
Прохоров А. П. - Уроки истории – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ЗА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НА ТРОНЕ
2. УРОКИ ПУСТЫНИ И ГОРЫ ИСКУШЕНИЯ. МАТФЕЯ 4 ГЛАВА 1-11 СТИХИ
3. ИЛИЯ. ЛЖЕПРОРОКИ. 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
4. «КАК БЫЛО ВО ДНИ НОЯ, … ЛОТА ... ТАК БУДЕТ И В ПРИШЕСТВИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО»
5. МОИСЕЙ ПОМОЖЕТ НАМ РАЗОБРАТЬСЯ С НАШЕЙ ВЕРОЙ
6. НЕ МАСТЕРИ ВИСЕЛИЦУ ДРУГОМУ, ТЕБЯ ЖЕ ВЗДЕРНУТ НА НЕЙ
7. ЧЬИ СИЛУЭТЫ УГАДЫВАЮТСЯ ЗА СПИНАМИ СОБЫТИЙ?
8. БОРЬБА ЗА ПЕРВЫЕ РОЛИ
9. ТРАГЕДИЯ САУЛА
10. НОЧЬ, В КОТОРУЮ БЫЛ УБИТ ВАЛТАСАР (5-я ГЛАВА ДАНИИЛА)
11. ОТЛИЧНЫЙ ВОИН, НО ПРОКАЖЁННЫЙ (4 ЦАРСТВ 5:1)
12. УРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА
13. «ХОТИМ ЦАРЯ». РА ЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ. 1 ЦАР. 8:5. «ПОСТАВЬ НАД НАМИ ЦАРЯ»
14. СЛАБОЕ ЗВЕНО
15. ВСЕСИЛИЕ КЛЯТВЫ. ПОЧЕМУ ОНА ОТМЕНЕНА ХРИСТОМ?
16. ГОЛУБЕЮЩАЯ ЗЕМЛЯ. ОТ СОДОМИИ, «ТАК ЖЕ, КАК ВО ДНИ ЛОТА» (ЛУК. 17:26)
17. «ВСЯКОЕ МЕСТО, НА КОТОРОЕ СТУПЯТ СТОПЫ НОГ ВАШИХ, Я ДАЮ ВАМ»
18. КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ЗЛА И ГРЕХА. ТРАГЕДИЯ ДОЛИНЫ СИДДИМ
19. НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ (УРОК ИЗ КНИГИ ИСХОД)
20. «СДЕЛАЕМ СЕБЕ ИМЯ» (БЫТ. 11:4). ВАВИЛОНСКИЙ СТАРТ
21. УЧИМСЯ У СОЛОМОНА, КАК НАДО, И КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
22. КАК СОХРАНИТЬ СЕБЯ СРЕДИ ВСЕОБЩЕГО РА СПУТСТВА?
23. ОЖИДАЯ ОТВЕТ НА МОЛИТВУ. ПОЧЕМУ БОГ МЕДЛИТ С ОТВЕТОМ?
24. НЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ ИЗРАИЛЯ. ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗЫ
25. ГИЛЬОТИНА НАД СВЯЗЬЮ ПОКОЛЕНИЙ
26. КТО КОГО НАХОДИТ? БОГ - НАС, ИЛИ МЫ - ЕГО? И ДЛЯ ЧЕГО?
27. ПРОТИВОСТОЯНИЕ
28. РЯДОМ С ДУХОВНЫМИ ГИГАНТАМИ. «ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ» (ЕВР. 13:7)
29. ПО НАКАТАННОЙ ДОРОГЕ, ИЛИ НОВЫМ ПУТЁМ?
30. БОРЬБА ЗА ДЕТЕЙ. ТОГДА И ТЕПЕРЬ
31. ГЕРОИ ВЕРЫ В ПРОШЛОМ И ТЕПЕРЬ
32. КОМАРЫ И ВЕРБЛЮДЫ ФОРМАЛЬНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
33. «от МЕНЯ это БЫЛО» (3 ЦАР. 12:24)
34. РЕЗЕРВЫ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
35. ТАК ГДЕ ЖЕ ГОСПОДЬ, В ТИШИНЕ ИЛИ В БУРЕ?
36. НЕ ПРОСТЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОГА И ЧЕЛОВЕКА
37. ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ МИРЫ. ВЗАИМОПРНИКНОВЕНИЕ
38. НЕ ОШИБИТЕСЬ В ВЫБОРЕ
39. СЛЕДЫ В ИСТОРИИ
40. КУДА УХОДЯТ ЛЮДИ?
41. БОЖЬЕ ТВОРЧЕСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПАРОДИИ
