Окно моего кабинета выходит на оживленный проспект. В любое время дня я могу наблюдать за нескончаемым потоком машин. Хотя мне почти ничего не известно о водителях этих автомобилей, кое о чем можно догадаться. Каждый из этих людей заправил свою машину. Каждый нашел достаточно времени, чтобы остановиться на заправке и наполнить бак. Без топлива нет силы. То же самое можно сказать о молитве. В мире движется нескончаемый поток людей. Некоторые из них мчатся на большой скорости без особых усилий. Но многие передвигаются с большим трудом. Их баки пусты, а груз — тяжел. Им нужна сила. Им нужна молитва. Но молитва так загадочна! Зачем Богу слушать меня? Что Ему до моих мыслей? Неужели мои молитвы могут повлиять на Его вечный план? «Да!» — утверждает мой друг Грег Пруэтт. Спасибо ему за то, что он собрал свои мысли о молитве в этой невероятно полезной книге. Я настоятельно рекомендую ее прочитать. Я рекомендую вам и самого Грега. Мы знакомы уже более четверти века. Когда в 1988 г. мы с женой переехали из Бразилии в Сан-Антонио, именно его семья приветствовала нас в аэропорту. С его родителями я нес лидерское служение, участвовал в поклонении и благовестии. На моих глазах Грег стал одним из лучших лидеров нашего поколения. Он инженер, лингвист и учитель Библии. В настоящее время Грег является главой организации «Первопроходцы» (PBT), деятельного служения, которое нацелено на перевод Библии на языки не имеющих Писание народностей по всему миру.

Грег Пруэтт - Радикальная молитва - Невозможные молитвы, на которые Бог обещает отвечать Пер. с англ. Ю. В. Лубенец. Херсон: Таврийский христианский институт, 2015. — 92 с. ISBN: (рус.) 978-617-7364-82-4 ISBN: (англ.) 978-1-4143-8624-9

Грег Пруэтт - Радикальная молитва - Невозможные молитвы, на которые Бог обещает отвечать - Содержание

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ МАКСА ЛУКАДО ВВЕДЕНИЕ - КОЛЕБЛЕМЫЕ, НО НЕПОКОЛЕБИМЫЕ Радикальная молитва начинается с потребности глава 1 ЧЕКИ С НЕУКАЗАННОЙ СУММОЙ радикальная молитва касается обещаний «чего бы ни попросили» глава 2 СИЛА ИМЕНИ Бог отвечает на молитвы во имя Иисуса глава 3 СЛЕПАЯ ВЕРА Бог отвечает на молитвы веры и верности глава 4 БЕЗЗАСТЕНЧИВЫЕ Бог отвечает на настойчивые молитвы глава 5 СИМФОНИЯ Бог отвечает на совместные молитвы, возносимые в единстве глава 6 ОТ САНЕЙ ДО РАКЕТЫ Бог отвечает на конкретные молитвы, укрепляющие веру глава 7 ПОКИНУТЫЕ Бог отвечает на исполненные веры жалобы глава 8 БОЕВЫЕ ПРИКАЗЫ Радикальная молитва извлекает максимальную пользу из обещаний Иисуса касательно молитвы ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕ МЕДЛИТЬ Молитва потрясает мир БЛАГОДАРНОСТИ ОБ АВТОРЕ

Грег Пруэтт - Радикальная молитва - Невозможные молитвы, на которые Бог обещает отвечать - Колеблемые, но непоколебимые - Радикальная молитва начинается с потребности

Палящее солнце чуть не загнало меня под крышу нашего западноафриканского дома, но из-за боли в сердце я не чувствовал солнечных ожогов на коже. Я стремительно вышел из деревни, пересек дорогу и помчался по тропе, ведущей в джунгли, поднимая за собой облако пыли. С меня хватит! Служение не удалось, брак развалился. Я потерпел крах. Буду жить как миссионер-отшельник где-нибудь в чаще и никогда не вернусь назад.

По мере того, как я удалялся от дома, на заросшей тропе становилось все тише. Лишь изредка жужжание жука или крик птицы нарушали безмолвие жаркого дня. Но в моей душе не было покоя. Я гневно бросал вызов Богу: «Это все из-за Тебя!»

В конце концов, именно Он заманил меня безумной мечтой служить в стране, где существовала всего одна маленькая церковь, с трудом пытавшаяся служить огромному количеству людей, которые никогда не понимали Иисуса и даже не осознавали, что Бог любит их. Здесь я посвятил Ему свою жизнь и поселился в маленькой африканской деревне, где жило лишь несколько десятков христиан; среди людей, почитавших святой книгой Коран. Здесь я собирался прожить много лет и помочь этому народу получить Божье Слово на родном языке. Я хотел помочь небольшой группе местных христиан вырасти, чтобы почти в каждой деревне была церковь. Я так наделся, что Бог будет гордиться моей жизнью.

Шагая по тропе в никуда, я засыпал Бога вопросами: «Как Ты мог позволить нашему служению погибнуть из-за такой банальной причины — неспособности жить в мире с женой?» Я вспомнил, как наш плачущий младенец мешал нам спать. Я размышлял над тем, как, уставшие от постоянного недосыпания, мы начали постоянно кричать друг на друга.

Днем мы тоже не находили покоя. Уже много недель плотники делали нам потолок, вручную выпиливая каждую доску из срубленных в джунглях деревьев. Нам некуда было уйти, чтобы отдохнуть от оглушительного стука. В дополнение ко всему, в нашем доме не было воды и стиральной машины, поэтому стирка пеленок отнимала много сил. Казалось, нет смысла оставаться там, где все время уходит на борьбу за выживание, а не на служение.

Вся деревня уже наверняка знала, что наши мечты не сбылись. Местные жители, которые знали английский, издалека могли слышать, как мы решили не только бросить служение, но и развестись. Мы бы уже давно уехали домой, но до аэропорта было очень далеко. Мысль о дальней поездке по плохой дороге была, наверное, последней нитью, удерживающей нас на месте. Мы стояли на самом краю, и у меня больше не было сил. Я бросился в заросли, поклявшись никогда не возвращаться, ощущая себя новым Тарзаном и все время жалуясь себе и Богу.

По мере того, как садилось солнце, моя решительность ослабевала. Я уже начал сомневаться, стоит ли жить отшельником в джунглях, и прикидывать, насколько далеко я нахожусь от дома, как вдруг услышал шум машин. Я понял, что моя карьера Тарзана трагически оборвалась из-за отсутствия GPS-навигатора. Я пошел по неверному пути и сделал огромный круг, вернувшись к автомагистрали, проходившей недалеко от нашего дома. Я чувствовал себя Ионой, выброшенным на берег где-то недалеко от Ниневии. Бог не давал мне уйти. Когда стемнело, я молча вернулся в неприветливую атмосферу нашего дома. Ребекка так и не узнала о моей «тарзанщине».

Полные отчаяния, находясь на грани эмоционального срыва, мы решили ухватиться за последнюю спасительную соломинку и провести неделю в горах, взывая к Богу. Мог ли Бог исправить то состояние, в которое мы пришли? Не успела начаться наша молитвенная неделя, как малыш заболел свинкой, а Ребекка слегла с какой-то неизвестной тропической болезнью. Все семь дней ребенок кричал, а Ребекка стонала. Я же пытался лечить их обоих. В конце концов, нам все-таки удалось помолиться — на обратном пути в машине.

Хотя мы были слишком измучены, чтобы молиться связно, Бог почтил наше решение молиться, а не сдаваться. Он внимательно выслушал «неизреченные воздыхания» (Рим. 8:26). Более того, и я и Ребекка считаем ту неделю поворотным моментом в нашем браке и служении. Помню, с каким энтузиазмом мы разговаривали и молились тогда на пути домой. Нам нравилась наша новая решимость, наша новая посвященность молитве, новая любовь друг к другу, новая надежда на служение.