Пряхин - Бессмертие — мировоззрение XXI века

Книга «Бессмертие — мировоззрение ХХI века» Владимира Пряхина является манифестом современного космизма и трансгуманизма. Автор утверждает, что достижение практического бессмертия — это не просто научная задача, а неизбежный этап эволюции человечества и его главная идеологическая цель в новом тысячелетии. Пряхин анализирует историю вопроса, связывая идеи Николая Федорова и Константина Циолковского с новейшими достижениями в области биотехнологий, искусственного интеллекта и кибернетики.
Основной тезис книги заключается в том, что современная цивилизация зашла в тупик из-за «мировоззрения смертности», которое порождает войны, эгоизм и страх перед будущим. Автор предлагает переход к стратегии общего дела по преодолению биологических ограничений человека. Он рассматривает бессмертие не как элитарную услугу, а как фундаментальное право каждого человека, реализация которого позволит направить колоссальные ресурсы, затрачиваемые сегодня на разрушение, на созидание и колонизацию глубокого космоса.
Пряхин также уделяет внимание этическим и политическим аспектам иммортализма. Он размышляет о том, как изменится структура общества, религия и экономика, когда смерть перестанет быть неизбежностью. Эта работа представляет собой синтез философии и футурологии, призывая человечество взять ответственность за свою биологическую судьбу и начать переход к стадии «космического человечества».
Пряхин Владимир - Бессмертие — мировоззрение ХХI века
М.: Академический проект, 2018, 268 с.
Серия "Философские технологии: философия космизма"
ISBN 978-5-8291-2213-3
Пряхин Владимир - Бессмертие — мировоззрение ХХI века - Содержание
Ответственность перед будущим
Предисловие
Введение
РАЗДЕЛ I. Глобальный кризис
Глава 1. Глобализация. Спасение или Апокалипсис?
Глава 2. По спирали вверх или в воронку вниз?
Глава 3. Вечен ли Homo sapiens?
РАЗДЕЛ II. Rescue. Аварийный выход
Глава 4. Объединение человечества и глобальное управление
Глава 5. Мировое общественное мнение и глобальное управление
РАЗДЕЛ III. Мировоззрение «Аварийного выхода». От Homo sapiens к homo cosmicus
Глава 6. Идеология или «идолология»?
Глава 7. Вера в бессмертие и воскрешение как основа любой религии и идеологии
Указатель имен
Краткий предметно-тематический указатель
No comments yet. Be the first!