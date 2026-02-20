Пряхин - Бессмертие — мировоззрение XXI века

Книга «Бессмертие — мировоззрение ХХI века» Владимира Пряхина является манифестом современного космизма и трансгуманизма. Автор утверждает, что достижение практического бессмертия — это не просто научная задача, а неизбежный этап эволюции человечества и его главная идеологическая цель в новом тысячелетии. Пряхин анализирует историю вопроса, связывая идеи Николая Федорова и Константина Циолковского с новейшими достижениями в области биотехнологий, искусственного интеллекта и кибернетики.

Основной тезис книги заключается в том, что современная цивилизация зашла в тупик из-за «мировоззрения смертности», которое порождает войны, эгоизм и страх перед будущим. Автор предлагает переход к стратегии общего дела по преодолению биологических ограничений человека. Он рассматривает бессмертие не как элитарную услугу, а как фундаментальное право каждого человека, реализация которого позволит направить колоссальные ресурсы, затрачиваемые сегодня на разрушение, на созидание и колонизацию глубокого космоса.

Пряхин также уделяет внимание этическим и политическим аспектам иммортализма. Он размышляет о том, как изменится структура общества, религия и экономика, когда смерть перестанет быть неизбежностью. Эта работа представляет собой синтез философии и футурологии, призывая человечество взять ответственность за свою биологическую судьбу и начать переход к стадии «космического человечества».

Пряхин Владимир - Бессмертие — мировоззрение ХХI века

М.: Академический проект, 2018, 268 с.

Серия "Философские технологии: философия космизма"

ISBN 978-5-8291-2213-3

Пряхин Владимир - Бессмертие — мировоззрение ХХI века - Содержание

Ответственность перед будущим

Предисловие

Введение

РАЗДЕЛ I. Глобальный кризис

Глава 1. Глобализация. Спасение или Апокалипсис?

Глава 2. По спирали вверх или в воронку вниз?

Глава 3. Вечен ли Homo sapiens?

РАЗДЕЛ II. Rescue. Аварийный выход

Глава 4. Объединение человечества и глобальное управление

Глава 5. Мировое общественное мнение и глобальное управление

РАЗДЕЛ III. Мировоззрение «Аварийного выхода». От Homo sapiens к homo cosmicus

Глава 6. Идеология или «идолология»?

Глава 7. Вера в бессмертие и воскрешение как основа любой религии и идеологии

Указатель имен

Краткий предметно-тематический указатель