Тегилим - Псалмы Давида - Теилим
Самый большой грешник в мире, хуже которого нету вообще, благодаря чтению Тегилим может очистить себя от самой большой грязи, которая прилепилась к нему (раби Нахман из Брацлава, «Ликутей алахот»). У каждого человека бывают трудные моменты в жизни. Мудрецы поколений учат, что чтение Тегилим может пробудить человека, зажечь искру любви и привязанности к Творцу. И из них может человек черпать поддержку и полагание на Творца. Известный комментатор Шульхан Аруха Нода бе-Йегуда пишет: «Прилепись очень к песням и прославлениям царя Давида, ведь это великая вещь, пробуждающая любовь к Творцу в сердце человека» («Орах Хаим», 35).
Известно, что великие праведники поколений постоянно читали Тегилим царя Давида и благодаря этому у них был большой успех во всех делах. Главный раввин, гаон и цадик раби Йосеф Хаим Зонненфельд каждый день прочитывал книгу Тегилим от начала до конца. Его близкие удивлялись, где он находит время для этого, ведь его день был заполнен до отказа. Дела всей общины были на его плечах. С другой стороны, они замечали, что во всех делах его сопровождал большой успех. Все это из-за чтения Тегилим. Есть люди, у которых нет успеха ни в чем. Они тратят множество времени и спотыкаются на каждом шагу. А рава Зонненфельда сопровождал успех во всем, потому что его губы постоянно шептали Тегилим. Поэтому все его дела решались быстро (рав Яков Меир Шехтер, «Сила книги Тегилим»).
«Книга Тегилим — это святое святых. Это хранилище драгоценных святынь. В ней заключены самые большие драгоценности, которые сотворены в мире от его основания. В ней заключен дух песни прославления Творца от самых великих людей народа Израиля. Вся она наполнена славой Творца. Каждый человек найдет в ней все свои просьбы, все свои нужды и все свои молитвы. Беду и избавление из нее, теснины и выход на просторы. Что бы ни происходило с человеком или с общиной в бурном течении времени его жизни, в этой книге заключены тайны Творца, открытые боящимся Его. Это — эликсир спасения от всех бед и ключи от ворот Небес» (Мальбим, предисловие к комментарию на книгу Тегилим).
Книга Тегилим подходит каждому человеку, и каждый может найти самого себя, корень своей души в книге Тегилим от начала творения и до прихода Машиаха («Исмах Исроэль», глава «Экев»).
Тегилим - Псалмы Давида - с комментариями раввинов - три тома
- Еврейская библиотека Объединенной Еврейской общины Украины, Киев, 2012 - Том 1, Псалмы 1-50
- Еврейская библиотека Всеукраинского Еврейского Конгресса (ВЕК), Киев, 2014 - Том 2, Псалмы 51-100
- Еврейская библиотека Всеукраинского Еврейского Конгресса (ВЕК), Киев, 2018 - Том 3, Псалмы 101-150
Подготовка издания и редактирование - Давид РАБИНОВИЧ и Ривка Лея РАБИНОВИЧ
Рав Алекс АРТОВСКИЙ - перевод с иврита большей части комментариев
Иллюстрации - Алекс Левин (Израиль)
Иллюстрации - Алекс Левин (Израиль)
Тегилим - Псалмы Давида - с комментариями раввинов - три тома - файлы издания
Файлы трёх томов книги Тегилим ВЕК представлены в двух вариантах:
- тома 1-2 с красивым оформлением страниц книги в одном общем файле
- тома 1-3 с обычным текстовым оформлением в трёх файлах
- тома 1-3 с обычным текстовым оформлением в одном общем файле
Этот перевод на русский язык псалмов Давида, самой читаемой книги в мире, был задуман для решения двух задач. Первая - это передача, главным образом, смысла, причем так, чтобы каждый псалом воспринимался в качестве цельного повествования, понятного нравоучения, законченного рассказа.
Для этого были использованы многочисленные комментарии*. Вторая задача - так построить текст, чтобы он передавал поэтичность псалмов, читался легко, вызывая подъем души, на который настроен оригинал - основа молитвы. Часто эти задачи приходили в такое противоречие, что решение оказывалось возможным только при помощи свыше.
* Были использованы комментарии:
Рабейну Шломо Ицхаки (Раши), Раби Давида Кимхи (Радак), перевод на арамейский язык Йонатана Бен Узиэля, а также издание «Йесод малхут» с подстрочным пояснением.
Теилим - Комментированный перевод Шимон Аш
Keterpress Enterprises, Jerusalem
Научный консультант Рав Барух Цейткин
Дизайн и иллюстрации Фаина Аш Зинчина
Литературный редактор Лея Халанай
Компьютерная графика Шимон Аш
284 с.
Теилим - Комментированный перевод Шимон Аш - Содержание
Предисловие автора
Молива перед чтением Теилим в будние дни
Книга первая
1-41
Книга вторая
42-72
Книга третья
73-89
Книга четвертая
90-106
Книга пятая
107-150
Шалом. Комментированный перевод Шимона Аши есть?
Благодарю
Мир Вам! Подскажите пожалуйста, есть ли следующие тома этого издания?
у нас нет, к сожалению...
Сегодня есть и третий том, правда, уже не в таком красочном оформлении.
[quote=ewaewa]Здравствуйте. Первый раз зашла на ваш сайт. Помогите, пожалуйсто, понять, как возможно читать не только короткие фрагменты и описания к книгам, но саму книгу и комментарии к ней древних мудрых раввинов?[/quote]
http://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika