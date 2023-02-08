Самый большой грешник в мире, хуже которого нету вообще, благодаря чтению Тегилим может очистить себя от самой большой грязи, которая прилепилась к нему (раби Нахман из Брацлава, «Ликутей алахот»). У каждого человека бывают трудные моменты в жизни. Мудрецы поколений учат, что чтение Тегилим может пробудить человека, зажечь искру любви и привязанности к Творцу. И из них может человек черпать поддержку и полагание на Творца. Известный комментатор Шульхан Аруха Нода бе-Йегуда пишет: «Прилепись очень к песням и прославлениям царя Давида, ведь это великая вещь, пробуждающая любовь к Творцу в сердце человека» («Орах Хаим», 35).

Известно, что великие праведники поколений постоянно читали Тегилим царя Давида и благодаря этому у них был большой успех во всех делах. Главный раввин, гаон и цадик раби Йосеф Хаим Зонненфельд каждый день прочитывал книгу Тегилим от начала до конца. Его близкие удивлялись, где он находит время для этого, ведь его день был заполнен до отказа. Дела всей общины были на его плечах. С другой стороны, они замечали, что во всех делах его сопровождал большой успех. Все это из-за чтения Тегилим. Есть люди, у которых нет успеха ни в чем. Они тратят множество времени и спотыкаются на каждом шагу. А рава Зонненфельда сопровождал успех во всем, потому что его губы постоянно шептали Тегилим. Поэтому все его дела решались быстро (рав Яков Меир Шехтер, «Сила книги Тегилим»).

«Книга Тегилим — это святое святых. Это хранилище драгоценных святынь. В ней заключены самые большие драгоценности, которые сотворены в мире от его основания. В ней заключен дух песни прославления Творца от самых великих людей народа Израиля. Вся она наполнена славой Творца. Каждый человек найдет в ней все свои просьбы, все свои нужды и все свои молитвы. Беду и избавление из нее, теснины и выход на просторы. Что бы ни происходило с человеком или с общиной в бурном течении времени его жизни, в этой книге заключены тайны Творца, открытые боящимся Его. Это — эликсир спасения от всех бед и ключи от ворот Небес» (Мальбим, предисловие к комментарию на книгу Тегилим).

Книга Тегилим подходит каждому человеку, и каждый может найти самого себя, корень своей души в книге Тегилим от начала творения и до прихода Машиаха («Исмах Исроэль», глава «Экев»).