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Психоанализ и общество

Психоанализ и общество - Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения Э. Фромма (Институт философии РАН, 27 октября 2020 г.)
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational

Психоанализ и общество - Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения Э. Фромма (Институт философии РАН, 27 октября 2020 г.)

Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения Э. Фромма (Институт философии РАН, 27 октября 2020 г.)

Психоанализ и общество - Содержание

  • Предисловие (Е.И. Коростиченко, В.В. Старовойтов)

I. Теоретическое осмысление психоанализа

  • А. В. Соколов. Психоанализ и экспериментальная наука: история отношений

  • В. В. Старовойтов. Психоанализ как философское исследование

  • И. П. Давыдов. Векторы трансформации современного психоанализа в условиях бифуркации гуманитарных парадигм

II. Психоанализ и культура

  • А. Н. Вощинчук. Термин «сублимация» в психоаналитических концепциях культуры: компаративный подход

  • М. А. Голетиани. Пренебрежение духовной действительностью в психоанализе и индивидуальной психологии: критика Виктором Франклом

  • Я. М. Бухаров. Перечитывая Гадамера и Рикёра: символ vs. аллегория в [клинико-]психоаналитической интерпретации

III. Психологическая концепция религии Э. Фромма

  • Е. И. Коростиченко. Критическая теория религии Эриха Фромма: от мессианского иудаизма до радикального гуманизма

  • В. В. Балановский. Эрих Фромм наоборот: феномен Бориса Вышеславцева в контексте развития аналитической психологии

  • С. Николова. Эрих Фромм и христианство: критика с прицелом на будущее

IV. Философская антропология Э. Фромма

  • Т. А. Иванова. Типология человека в гуманистическом психоанализе Э. Фромма и К. Хорни

  • И. В. Егорова. Метаморфозы социального характера

  • Г. А. Шулико. Эрих Фромм как марксист

  • В. М. Литвинский. Перечитывая Э. Фромма: в сетях неопределённости

  • И. Н. Сидоренко. Синтез марксизма и психоанализа как основание развития критических теорий Г. Маркузе и Э. Фромма

V. Гуманистический психоанализ Э. Фромма

  • Т. Д. Скуднова. Экзистенциально-гуманистическая антропология Эриха Фромма

  • Т. П. Покровская. Философские основания психоанализа Э. Фромма

  • Э. М. Спирова. От антропоцентризма к антропологии периферии: трансформация идей Э. Фромма в современной западной философии

  • Р. М. Алейник. «Радикальный гуманизм» Эриха Фромма в контексте критики цифрового разума

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Views 231
Rating 4.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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4.0/5 (1)

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