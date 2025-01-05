Психоанализ и общество

Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения Э. Фромма (Институт философии РАН, 27 октября 2020 г.)

I. Теоретическое осмысление психоанализа

И. П. Давыдов. Векторы трансформации современного психоанализа в условиях бифуркации гуманитарных парадигм

В. В. Старовойтов. Психоанализ как философское исследование

А. В. Соколов. Психоанализ и экспериментальная наука: история отношений

II. Психоанализ и культура

Я. М. Бухаров. Перечитывая Гадамера и Рикёра: символ vs. аллегория в [клинико-]психоаналитической интерпретации

М. А. Голетиани. Пренебрежение духовной действительностью в психоанализе и индивидуальной психологии: критика Виктором Франклом

А. Н. Вощинчук. Термин «сублимация» в психоаналитических концепциях культуры: компаративный подход

III. Психологическая концепция религии Э. Фромма

С. Николова. Эрих Фромм и христианство: критика с прицелом на будущее

В. В. Балановский. Эрих Фромм наоборот: феномен Бориса Вышеславцева в контексте развития аналитической психологии

Е. И. Коростиченко. Критическая теория религии Эриха Фромма: от мессианского иудаизма до радикального гуманизма

IV. Философская антропология Э. Фромма

Т. А. Иванова. Типология человека в гуманистическом психоанализе Э. Фромма и К. Хорни

И. В. Егорова. Метаморфозы социального характера

Г. А. Шулико. Эрих Фромм как марксист

В. М. Литвинский. Перечитывая Э. Фромма: в сетях неопределённости