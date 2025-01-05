Психоанализ и общество
Психоанализ и общество - Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения Э. Фромма (Институт философии РАН, 27 октября 2020 г.)
Материалы Международной научной конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения Э. Фромма (Институт философии РАН, 27 октября 2020 г.)
Психоанализ и общество - Содержание
Предисловие (Е.И. Коростиченко, В.В. Старовойтов)
I. Теоретическое осмысление психоанализа
А. В. Соколов. Психоанализ и экспериментальная наука: история отношений
В. В. Старовойтов. Психоанализ как философское исследование
И. П. Давыдов. Векторы трансформации современного психоанализа в условиях бифуркации гуманитарных парадигм
II. Психоанализ и культура
А. Н. Вощинчук. Термин «сублимация» в психоаналитических концепциях культуры: компаративный подход
М. А. Голетиани. Пренебрежение духовной действительностью в психоанализе и индивидуальной психологии: критика Виктором Франклом
Я. М. Бухаров. Перечитывая Гадамера и Рикёра: символ vs. аллегория в [клинико-]психоаналитической интерпретации
III. Психологическая концепция религии Э. Фромма
Е. И. Коростиченко. Критическая теория религии Эриха Фромма: от мессианского иудаизма до радикального гуманизма
В. В. Балановский. Эрих Фромм наоборот: феномен Бориса Вышеславцева в контексте развития аналитической психологии
С. Николова. Эрих Фромм и христианство: критика с прицелом на будущее
IV. Философская антропология Э. Фромма
Т. А. Иванова. Типология человека в гуманистическом психоанализе Э. Фромма и К. Хорни
И. В. Егорова. Метаморфозы социального характера
Г. А. Шулико. Эрих Фромм как марксист
В. М. Литвинский. Перечитывая Э. Фромма: в сетях неопределённости
И. Н. Сидоренко. Синтез марксизма и психоанализа как основание развития критических теорий Г. Маркузе и Э. Фромма
V. Гуманистический психоанализ Э. Фромма
Т. Д. Скуднова. Экзистенциально-гуманистическая антропология Эриха Фромма
Т. П. Покровская. Философские основания психоанализа Э. Фромма
Э. М. Спирова. От антропоцентризма к антропологии периферии: трансформация идей Э. Фромма в современной западной философии
Р. М. Алейник. «Радикальный гуманизм» Эриха Фромма в контексте критики цифрового разума
Сведения об авторах
Именной указатель
No comments yet. Be the first!