Несмотря на то что окончательная институциализация психологии религии в России происходит в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. в рамках научного атеизма, представляется очевидным, что полноценное описание ее становления и развития в нашей стране невозможно без обращения к тем идеям, институциям, направлениям и личностям, которые могут быть так или иначе вписаны в ее предысторию. Значение дореволюционного периода с этой точки зрения представляется фундаментальным и вместе с тем нуждающимся в прояснении.

Прежде всего, мы сталкиваемся здесь с двумя противоположными и равно упрощенными представлениями. С одной стороны, концепция, сформированная оппозиционной «старому режиму» «русской интеллигенцией» и доведенная едва ли не до абсурда стандартной советской историографией, предлагает взгляд, согласно которому русская наука, как и все области русской культуры того времени, должна была пробиваться «сквозь умственные плотины», воздвигаемые «реакцией» в лице государственной и духовной цензуры, «ведомства православного исповедания», давящей все живое бюрократической машины. С другой стороны, ему противостоит 'Данное издание находилось в процессе подготовки к печати, когда этот подход нашел свое новое выражение в подготовленной М. М. Шахнович и опубликованной в журнале «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» подборке статей по истории отечественного религиоведения конца XIX — начала XX в. Большой фактографический материал оформлен здесь с помощью явно устаревших представлений об истории как светского, так и духовного образования в России, нарочитого противопоставления церковной и светской науки. Специально проблематике психологии религии посвящена здесь статья: Михельсон О. Из истории российского религиоведения: у истоков научной психологии религии в России (конец XIX — начало XX в.)

Психология религии в России XIX — начала XXI века: Коллективная монография

Сост. К. М. Антонов

Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2019 г. - 536 с.

ISBN 978-5-7429-1190-6

Психология религии в России XIX — начала XXI века: Коллективная монография - Содержание Предисловие

Богословы, философы, психиатры: дореволюционный период в (пред)истории отечественной психологии религии

Контекст: «психологизм» и «религия» в русской культуре и мысли XIX — нач. XX в

Культурные предпосылки

Философские направления

Исследовательские программы в науке о религии

Становление психологии в дореволюционной России

Основные институты

Высшие учебные заведения

Научные и философские общества

Научная периодика

Основные направления и представители

«Многообразие религиозного опыта» и другие: переводы зарубежных авторов

«Внушение», «заражение», «эпидемия»: дореволюционная психиатрия о норме и патологии в религиозной жизни

«Религиозное чувство» и «религиозная личность»: психология религии на основе общепсихологических теорий

Антропоморфная проекция и космическое чувство: психология религии на основе философии позитивизма

Религиозное сознание и его история: «светская» религиозная мысль и психология религии

«Рациональная», «опытная», «экспериментальная»: проблемы психологии и психологии религии в дореволюционных Духовных академиях

Итоги дореволюционного периода

«Религиозный опыт» vs «вера в сверхъестественное»: отечественная психология религии от революции до перестройки

«Классовая борьба», «бессознательное», формирование «нового человека»: психология религии 1920-30-х годов

Контекст: марксизм, психология, политика

Российский психоанализ и религия

О фрейдизме и религии: Рейснер, Малис, Майский

Психоанализ о религии: С. Н. Шпильрейн и Р. А. Авербух

Педология: новые люди

Краткое резюме

Описание религиозного опыта как прививка от воинствующего атеизма: психология религии в творчестве религиозных мыслителей русской эмиграции

В поисках «психологических корней религии»: советская психология религии 1960—70-х гг

Контекст: становление психологии религии в СССР (1950-60-е гг)

Психология религии в СССР 1960-80-х гг.: публикации, конференции, полевые исследования

Психология религии в СССР 1960-80-х гг.: основные представители

Резюме

Тема «психология и религия» и критика «научного атеизма» в альтернативных дискурсах советской эпохи

Итоги 1920-80-х гг

Психология религии в современной России Контекст: социально-исторический портрет психологии религии на переломе эпох

Возможность психологии религии и действительность христианской психологии в 1990-е гг.

Оживление и умеренный рост психологии религии в 2000-2010-е гг.

Заключение

Приложения

1. «Отношение к трансцендентному» vs «вера в сверхъестественное»: религиозная вера в отечественной психологии религии XIX-XX вв

Религиозная вера в работах исследователей дореволюционного периода

Проблема религиозной веры в советской психологии религии

2. «Глубокие волнения, овладевающие человеческим сердцем»: проблема религиозного чувства в отечественной психологии религии XIX—XX вв

«Естественные» и «возвышенные»: проблема религиозных чувств в дореволюционной психологии религии

«Самые обычные» и к тому же «иллюзорные»: проблема религиозных чувств в советском научном атеизме

3. Тема «дети и религия» в отечественной психологии религии 1960-70-х гг