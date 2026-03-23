Психология религии в России XIX — начала XXI века
Несмотря на то что окончательная институциализация психологии религии в России происходит в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. в рамках научного атеизма, представляется очевидным, что полноценное описание ее становления и развития в нашей стране невозможно без обращения к тем идеям, институциям, направлениям и личностям, которые могут быть так или иначе вписаны в ее предысторию. Значение дореволюционного периода с этой точки зрения представляется фундаментальным и вместе с тем нуждающимся в прояснении.
Прежде всего, мы сталкиваемся здесь с двумя противоположными и равно упрощенными представлениями. С одной стороны, концепция, сформированная оппозиционной «старому режиму» «русской интеллигенцией» и доведенная едва ли не до абсурда стандартной советской историографией, предлагает взгляд, согласно которому русская наука, как и все области русской культуры того времени, должна была пробиваться «сквозь умственные плотины», воздвигаемые «реакцией» в лице государственной и духовной цензуры, «ведомства православного исповедания», давящей все живое бюрократической машины. С другой стороны, ему противостоит 'Данное издание находилось в процессе подготовки к печати, когда этот подход нашел свое новое выражение в подготовленной М. М. Шахнович и опубликованной в журнале «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» подборке статей по истории отечественного религиоведения конца XIX — начала XX в. Большой фактографический материал оформлен здесь с помощью явно устаревших представлений об истории как светского, так и духовного образования в России, нарочитого противопоставления церковной и светской науки. Специально проблематике психологии религии посвящена здесь статья: Михельсон О. Из истории российского религиоведения: у истоков научной психологии религии в России (конец XIX — начало XX в.)
Психология религии в России XIX — начала XXI века: Коллективная монография
Сост. К. М. Антонов
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2019 г. - 536 с.
ISBN 978-5-7429-1190-6
Психология религии в России XIX — начала XXI века: Коллективная монография - Содержание
Богословы, философы, психиатры: дореволюционный период в (пред)истории отечественной психологии религии
Контекст: «психологизм» и «религия» в русской культуре и мысли XIX — нач. XX в
Культурные предпосылки
Философские направления
Исследовательские программы в науке о религии
Становление психологии в дореволюционной России
Основные институты
Высшие учебные заведения
Научные и философские общества
Научная периодика
Основные направления и представители
«Многообразие религиозного опыта» и другие: переводы зарубежных авторов
«Внушение», «заражение», «эпидемия»: дореволюционная психиатрия о норме и патологии в религиозной жизни
«Религиозное чувство» и «религиозная личность»: психология религии на основе общепсихологических теорий
Антропоморфная проекция и космическое чувство: психология религии на основе философии позитивизма
Религиозное сознание и его история: «светская» религиозная мысль и психология религии
«Рациональная», «опытная», «экспериментальная»: проблемы психологии и психологии религии в дореволюционных Духовных академиях
Итоги дореволюционного периода
«Религиозный опыт» vs «вера в сверхъестественное»: отечественная психология религии от революции до перестройки
«Классовая борьба», «бессознательное», формирование «нового человека»: психология религии 1920-30-х годов
Контекст: марксизм, психология, политика
Российский психоанализ и религия
О фрейдизме и религии: Рейснер, Малис, Майский
Психоанализ о религии: С. Н. Шпильрейн и Р. А. Авербух
Педология: новые люди
Краткое резюме
Описание религиозного опыта как прививка от воинствующего атеизма: психология религии в творчестве религиозных мыслителей русской эмиграции
В поисках «психологических корней религии»: советская психология религии 1960—70-х гг
Контекст: становление психологии религии в СССР (1950-60-е гг)
Психология религии в СССР 1960-80-х гг.: публикации, конференции, полевые исследования
Психология религии в СССР 1960-80-х гг.: основные представители
Резюме
Тема «психология и религия» и критика «научного атеизма» в альтернативных дискурсах советской эпохи
Итоги 1920-80-х гг
Психология религии в современной России Контекст: социально-исторический портрет психологии религии на переломе эпох
Возможность психологии религии и действительность христианской психологии в 1990-е гг.
Оживление и умеренный рост психологии религии в 2000-2010-е гг.
Заключение
Приложения
1. «Отношение к трансцендентному» vs «вера в сверхъестественное»: религиозная вера в отечественной психологии религии XIX-XX вв
Религиозная вера в работах исследователей дореволюционного периода
Проблема религиозной веры в советской психологии религии
2. «Глубокие волнения, овладевающие человеческим сердцем»: проблема религиозного чувства в отечественной психологии религии XIX—XX вв
«Естественные» и «возвышенные»: проблема религиозных чувств в дореволюционной психологии религии
«Самые обычные» и к тому же «иллюзорные»: проблема религиозных чувств в советском научном атеизме
3. Тема «дети и религия» в отечественной психологии религии 1960-70-х гг
«Я обращаю ноль внимания на религию!»: 1920—ЗО-е гг. и антирелигиозная работа
«Как меня старались привлечь к религии и как я от нее освободился»: атеистическое воспитание в 1950—80-е гг
Дети, религия, ученые: вместо итогов
Биобиблиографический справочник по психологии религии в России XIX - нач. XXI в
Аннотированный библиографический указатель по психологии религии в России 2-й пол. XIX — 80-х гг. XX в
