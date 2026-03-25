Изданный довольно большим тиражом в 2001 г. «Практикум по психологии посттравматического стресса» быстро исчез с прилавков книжных магазинов, и в нашу лабораторию стали поступать вопросы: где его можно купить? Мы далеки от мысли, что такая популярность обусловлена исключительно уровнем работы, скорее Практикум появился «во-время», так как именно в эти годы интерес к изучению посттравматического стресса резко возрос. Это был запрос общественной практики, связанный прежде всего, с усилением террористической деятельности, а также с продолжающимися военными действиями в «горячих» точках и ростом насильственных действий, а также со стремительным увеличением количества студентов, обучающихся психологии. Кроме того, стали появляться незаконные перепечатки Практикума, и, к сожалению, многие из них содержат ошибки: так, в бланке Миссисипской шкалы, опубликованном в справочнике практического психолога «Экстремальные ситуации» издателства «Эксмо», неверно указана градуировка шкалы (Малкова-Пых, 2005).

Первое издание Практикума сдавалось в печать коллективом авторов под редакцией Н.В. Тарабриной, однако, к великому сожалению, по вине издательства «Питер», список авторов исчез, а книга вышла под авторством Тарабриной. Исправить эту ошибку было невозможно — тираж поступил в продажу Об этой ошибке было напечатано в Психологическом журнале, но, как показал опыт, на эту публикацию мало кто обратил внимание. Все вышесказанное побудило коллектив лаборатории к переизданию книги, на сей раз — в издательстве «Когито-Центр» и под несколько измененным названием, которое в большей степени отражает ее научно-практическую направленность.

Настоящее издание в значительной мере переработано: расширена теоретическая часть, включены главы, посвященные изучению посттравматического стресса у онкологических больных и стресса, вызванного террористической угрозой, а также ранее не публиковавшиеся методики.

Надежда Владимировна Тарабрина (ред.) - Практическое руководство по психологии пост травматического стресса. Часть 1. Теория и методы

Надежда Владимировна Тарабрина, Всеволод Александрович Агарков, Юлия Васильевна Быховец, Екатерина Семеновна Калмыкова, Анна Владимировна Макарчук, Мария Анатольевна Падун, Елена Геннадиевна Удачина, Зоя Григорьевна Химчян, Надежда Евгеньевна Шаталова, Антонина Ивановна Щепина

(Психологический инструментарий)

М.: Изд-во «Когито-Центр», 2007. — 208 с.

Надежда Владимировна Тарабрина (ред.) - Практическое руководство по психологии пост травматического стресса. Часть 1. Теория и методы - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Раздел первый. Теоретические аспекты посттравматического стресса

Введение

Глава 1. Посттравматический стресс

1.1. Стресс, травма, посттравматический стресс: соотношение понятий

1.2. Краткая история исследований посттравматичсекого стресса

1.3. Характеристика психических функций при ПТСР

1.4. Критерии диагностики ПТСР в классификациях психических и поведенческих расстройств

1.5. Эпидемиология

Глава 2. Теоретические модели посттравматического стресса

2.1. Психодинамические взгляды на психическую травму

2.2. Когнитивные концепции психической травмы

2.3. Психосоциальные факторы и последствия посттравматического стресса

2.4. Другие концепции ПТСР

Глава 3. Эмпирические исследования посттравматического стресса

3.1. Посттравматический стресс у ветеранов боевых действий

3.2. Исследования последствий катастроф

3.3. Исследования ПТСР у жертв преступлений и сексуального насилия

3.4. Посттравматический стресс у онкологических больных

3.5. Стресс радиационной угрозы и его последствия

3.6. Суицидальное поведение и ПТСР

3.7. Террористическая угроза и ее последствия

Глава 4. Дети и посттравматический стресс

4.1. Краткая история развития представлений о психологической травме у детей

4.2. Особенности протекания посттравматического стресса у детей

4.3. Виды травмирующих событий, приводящих к развитию посттравматического стресса

4.4. Насилие как особый вид травматической ситуации

4.7. Зависимость проявлений посттравматического стресса от индивидуально-психологических особенностей ребенка

Глава 5. Диссоциация и посттравматический стресс

5.1. Определение понятия «диссоциация»

5.2. Диссоциативные феномены

5.3. Методики для оценки диссоциации

5.4. Опросник перитравматической диссоциации (ОПД)

5.5. Эмпирические исследования диссоциативных феноменов

5.6. Роль диссоциации в совладании с психической травмой

Глава 6. Лечение ПТСР

6.1. Психофармакологическая терапия

6.2. Психотерапия ПТСР

6.3. Групповая психотерапия ПТСР

6.4. Когнитивно-бихевиоральная (поведенческая) психотерапия ПТСР,

6.5. Техника вскрывающих интервенций (EBI)

6.6. Техника десенсибилизации и переработки травмирующих переживаний посредством движений глаз (EMDR)

6.7. Тренинг преодоления тревоги (АМТ)

6.8. Психодинамическая психотерапия ПТСР

6.9. Особенности психотерапии ПТСР

6.10. Стратегии поведения психотерапевтов

Заключение

Литература

Раздел второй. Методы диагностики посттравматического стрессового расстройства

Введение. Особенности психодиагностики посттравматического стрессового расстройства

Глава 1. Шкала для клинической диагностики ПТСР (Clinical-administered PTSD Scale — CAPS-DX)

1.1. Описание и инструкция шкалы CAPS-DX

1.2. Общие рекомендации по применению шкалы CAPS-DX

1.3. Общая оценка шкалы CAPS-DX

Глава 2. Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale —R)

2.1. Краткая история создания шкалы оценки влияния травматического события — IUOBTC

2.2. Развитие IES-R

2.3. Результаты применения UIOBTC (IOES-R) в отечественных исследованиях

Глава 3. Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций

3.1. Описание методики

3.2. Результаты применения Миссисипской шкалы в отечественных исследованиях

Глава 4. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom Check List־90־Revised, SCL-90-R)

4.1. История создания SCL-90-R

4.2. Описание методики

4.3. Проведение методики и ее характеристики

4.4. Использование методики

4.5. Основные дефиниции

4.6. Операциональные определения шкал SCL-90-R

Глава 5. Опросник депрессивности Бека (Beck Depression Inventory — BDI)

5.1. Описание методики

5.2. Шкалы методики

Глава 6. Методы диагностики посттравматического стрессового расстройства у детей

6.1. Полуструктурированное интервью для выявления признаков посттравматического стресса у детей (ПИВППСД)

6.2. Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей

Глава 7. Шкала диссоциации (Dissociative Experience Scale — DES)

7.1. Описание методики

7.2. Русскоязычный вариант DES

7.3. Валидность русской версии DES

Глава 8. Опросник травматических ситуаций (Life Experience Questionnaire — LEQ)

8.1. История создания

8.2. Описание методики

8.3. Проведение методики и ее характеристики

Глава 9. Психофизиологические методы исследования ПТСР

Литература