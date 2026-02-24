Книга «Жизнь с избытком» (2026) Александра Птицына завершает масштабную трилогию «Финансовое переосмысление», изданную под эгидой богословского клуба ESXATOS. Автор предпринимает глубокое критическое исследование «Движения Веры» и его центральной доктрины — «теологии процветания». Основываясь на личном опыте и многолетних исследованиях, Птицын анализирует корни этого течения, его распространение в Европе и на постсоветском пространстве, а также теологические искажения, которые превращают Евангелие в инструмент для извлечения прибыли.
Труд разделен на две фундаментальные части: «Теология богатства» и «Теология здоровья». Автор последовательно сопоставляет современные обещания материального изобилия с библейским пониманием бедности и богатства в обоих Заветах. Особое внимание уделяется «пути Христа» и этике апостолов, чья жизнь странников и несеребролюбивый нрав резко контрастируют с лозунгами современных проповедников успеха. Книга обличает опасность «иного евангелия», которое подменяет духовные ценности жаждой обогащения, и призывает верующих к возвращению к истинной трудовой этике и довольству необходимым.
Это издание станет важным ориентиром для пасторов, студентов богословия и всех христиан, стремящихся разобраться в сложных вопросах финансовой этики. Птицын не просто критикует лжеучения, но выстраивает здоровую библейскую альтернативу, помогая читателю отличить подлинное Божье благословение от «зеркальной противоположности» — ложного чувства безопасности, основанного на мамоне. Книга призывает к трезвенности и духовному различению в эпоху, когда роскошь всё чаще выдается за предмет первой необходимости.
Александр Птицын — Жизнь с избытком
Голландия — Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. — 616 с.
Серия «Финансовое переосмысление»
Александр Птицын — Жизнь с избытком - Содержание
Корни Движения Веры: Исторический обзор возникновения доктрин процветания и их проникновение в русскоязычную среду.
Библейская экзегеза: Сравнительный анализ понятий «богатство» и «бедность» в Ветхом и Новом Заветах.
Критика Теологии Процветания: Разбор популярных тезисов о «благословении Авраама» как о финансовом избытке.
Христос и материальный мир: Исследование образа жизни Иисуса и Его учеников — был ли Спаситель богат в земном понимании?
Трудовая этика: Наставления апостола Павла о труде как единственном законном источнике дохода христианина.
Духовная безопасность: Признаки лжеучителей, «наемников» и последствия погони за сребролюбием для души.
