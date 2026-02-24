Птицын - Жизнь с избытком

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, History, Ethics
Series Финансовое переосмысление (3 books)

Книга «Жизнь с избытком» (2026) Александра Птицына завершает масштабную трилогию «Финансовое переосмысление», изданную под эгидой богословского клуба ESXATOS. Автор предпринимает глубокое критическое исследование «Движения Веры» и его центральной доктрины — «теологии процветания». Основываясь на личном опыте и многолетних исследованиях, Птицын анализирует корни этого течения, его распространение в Европе и на постсоветском пространстве, а также теологические искажения, которые превращают Евангелие в инструмент для извлечения прибыли.

Труд разделен на две фундаментальные части: «Теология богатства» и «Теология здоровья». Автор последовательно сопоставляет современные обещания материального изобилия с библейским пониманием бедности и богатства в обоих Заветах. Особое внимание уделяется «пути Христа» и этике апостолов, чья жизнь странников и несеребролюбивый нрав резко контрастируют с лозунгами современных проповедников успеха. Книга обличает опасность «иного евангелия», которое подменяет духовные ценности жаждой обогащения, и призывает верующих к возвращению к истинной трудовой этике и довольству необходимым.

Это издание станет важным ориентиром для пасторов, студентов богословия и всех христиан, стремящихся разобраться в сложных вопросах финансовой этики. Птицын не просто критикует лжеучения, но выстраивает здоровую библейскую альтернативу, помогая читателю отличить подлинное Божье благословение от «зеркальной противоположности» — ложного чувства безопасности, основанного на мамоне. Книга призывает к трезвенности и духовному различению в эпоху, когда роскошь всё чаще выдается за предмет первой необходимости.

Александр Птицын — Жизнь с избытком

Голландия — Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. — 616 с.
Серия «Финансовое переосмысление»

Александр Птицын — Жизнь с избытком - Содержание

  • Корни Движения Веры: Исторический обзор возникновения доктрин процветания и их проникновение в русскоязычную среду.

  • Библейская экзегеза: Сравнительный анализ понятий «богатство» и «бедность» в Ветхом и Новом Заветах.

  • Критика Теологии Процветания: Разбор популярных тезисов о «благословении Авраама» как о финансовом избытке.

  • Христос и материальный мир: Исследование образа жизни Иисуса и Его учеников — был ли Спаситель богат в земном понимании?

  • Трудовая этика: Наставления апостола Павла о труде как единственном законном источнике дохода христианина.

  • Духовная безопасность: Признаки лжеучителей, «наемников» и последствия погони за сребролюбием для души.

Views 173
Rating 5.0 / 5
Added 24.02.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

