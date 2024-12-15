Дневник Пуришкевича дает яркую картину не только последних дней обреченного на гибель строя, но и безнадежности дворянских потуг к его спасению. Дворянский съезд выносит резолюцию против Распутина, великие князья организуют заговоры, кадеты участвуют и в дворцовых переворотах и в убийстве Распутина, - все это во имя того, чтобы спасти строй, на почве которого уже создались силы, способные не только стереть последние регалии царизма, но способные двинуть революцию дальше к 25 октября.

Но мертвое тело не перестает быть мертвым, даже если изъять из него всех крупнейших червей. И русский царизм не стал сильнее от уничтожения Распутина. Сам Пуришкевич, его помощники - великий князь и Юсупов - своим непониманием условий последних дней царизма, своей узколобой близорукостью, мечущей их от убийства Распутина к трусливому отрицанию убийства перед царицей, своей неспособностью даже подумать о рабочем и крестьянине, как самостоятельной политической силе, служат прекрасным объяснением полного бессилия царизма, вскрывшегося 27 февраля.

Владимир Пуришкевич - Убийство Распутина - Из дневника

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 80 с.

ISBN: 978-5-534-12186-5

Владимир Пуришкевич - Убийство Распутина - Из дневника - Содержание

Предисловие к изданию 1923 г.