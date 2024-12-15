Пуришкевич - Убийство Распутина - Из дневника
Дневник Пуришкевича дает яркую картину не только последних дней обреченного на гибель строя, но и безнадежности дворянских потуг к его спасению. Дворянский съезд выносит резолюцию против Распутина, великие князья организуют заговоры, кадеты участвуют и в дворцовых переворотах и в убийстве Распутина, - все это во имя того, чтобы спасти строй, на почве которого уже создались силы, способные не только стереть последние регалии царизма, но способные двинуть революцию дальше к 25 октября.
Но мертвое тело не перестает быть мертвым, даже если изъять из него всех крупнейших червей. И русский царизм не стал сильнее от уничтожения Распутина. Сам Пуришкевич, его помощники - великий князь и Юсупов - своим непониманием условий последних дней царизма, своей узколобой близорукостью, мечущей их от убийства Распутина к трусливому отрицанию убийства перед царицей, своей неспособностью даже подумать о рабочем и крестьянине, как самостоятельной политической силе, служат прекрасным объяснением полного бессилия царизма, вскрывшегося 27 февраля.
Владимир Пуришкевич - Убийство Распутина - Из дневника
Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 80 с.
ISBN: 978-5-534-12186-5
Владимир Пуришкевич - Убийство Распутина - Из дневника - Содержание
Предисловие к изданию 1923 г.
- 19 ноября 1916 года
- 20 ноября
- 21 ноября
- 22 ноября
- 24 ноября
- 26 ноября
- 28 ноября
- 2 9 ноября
- 30 ноября
- 1 декабря
- 4 декабря
- 5 декабря
- 7 декабря
- 9 декабря
- 10 декабря
- 11 декабря
- 12 декабря
- 13 декабря
- 14 декабря
- 15 декабря
- 16 декабря
- 18 декабря
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