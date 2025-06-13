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Пушков - Ищу братьев моих

Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History
Рассуждая над приведённым текстом Священного Писания, невольно возникает вопрос: зачем Луке нужно было писать Евангелие, когда уже составлялось много повествований «о совершенно известных событиях», которые передали «бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова»? Очевидно, «по тщательном исследовании всего» Лука счёл нужным дополнить составленное повествование и «по порядку описать» Феофилу. Скорее всего это была действительная личность. Хотя при переводе имени Феофил на русский язык (любящий Бога) вполне можно предположить, что Лука обращается к каждому любящему Бога. Разрешение этого вопроса мы предоставим богословам, а со своей стороны хочется сказать, что после прочтения этого текста «рассудилось и мне» сказать своё слово о разделении, происшедшем в братстве евангельских христиан-баптистов бывшего Советского союза в 1961 году, о котором рассказывают очень много противоречивого.

Я не берусь писать историю христианства, как Вальтер Заватски или Сергей Савинский, не имея учёной богословской степени, но, вступив в 1967 году в ряды братства СЦ ЕХБ и будучи с 1978 года членом Совета церквей, желаю сказать своё слово о событиях, происходивших в общинах ЕХБ. Мой почтенный возраст даёт мне на это право. Господь побуждает меня быть миротворцем в нашем дорогом евангельско - баптистском братстве.

Почему-то вспомнились слова монаха-летописца из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»:

«Ещё одно, последнее сказанье - И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от Бога...»

Мой Господь, Ты побудил меня начать эту небольшую книгу. Руководи моим разумом и сердцем при её написании, чтобы была отражена воля Твоя!


Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» - Санкт-Петербург

Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих - Содержание

  • Глава 1 Баптисты - не раскольники
  • Глава 2 Баптизм среди Православия в начале ХХ века
  • Глава 3 Реакции безбожников на размах евангельского движения.
  • Глава 4 Атеизм переходит в наступление
  • Глава 5 Репрессии тридцатых годов
  • Глава 6 Образование ВСЕХБ
  • Глава 7 Деятельность ВСЕХБ в послевоенный период до 1959 года
  • Глава 8 Реакция на два антиевангельских документа
  • Глава 9 Разделение в братстве ЕХБ
  • Глава 10 Были ли действия инициативников, а позднее СЦ правомочными?
  • Глава 11 Анализ съезда ВСЕХБ 1963 года
  • Глава 12 Оценка съезда ВСЕХБ с 4 по 7 октября 1966 года
  • Глава 13 Служение в братстве СЦ ЕХБ ДО 1969 года
  • Глава 14 Автономия
  • Глава 15 Три течения в братстве ЕХБ
  • Глава 16 Упразднение законодательства о культах
  • Глава 17 СЦ ЕХБ в постсоветское время
  • Глава 18 Печаль, постигшая братство МСЦ ЕХБ
  • Глава 19 50 лет по пути разделения
  • Глава 20 Взгляд на евангельское движение в бывшем СССР
  • Глава 21 Иосиф и его братья
  • Глава 22 Уравнивание пути
  • Глава 23 Сбылись ли замыслы Г.К. Крючкова ?
  • Глава 24 Что же делать?
  • Глава 25 Единство по Слову Божьему - не экуменизм
Views 390
Rating 4.5 / 5
Added 13.06.2025
Author brat Artem
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4.5/5 (5)

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