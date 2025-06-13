Пушков - Ищу братьев моих
Я не берусь писать историю христианства, как Вальтер Заватски или Сергей Савинский, не имея учёной богословской степени, но, вступив в 1967 году в ряды братства СЦ ЕХБ и будучи с 1978 года членом Совета церквей, желаю сказать своё слово о событиях, происходивших в общинах ЕХБ. Мой почтенный возраст даёт мне на это право. Господь побуждает меня быть миротворцем в нашем дорогом евангельско - баптистском братстве.
Почему-то вспомнились слова монаха-летописца из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»:
«Ещё одно, последнее сказанье - И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от Бога...»
Мой Господь, Ты побудил меня начать эту небольшую книгу. Руководи моим разумом и сердцем при её написании, чтобы была отражена воля Твоя!
Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» - Санкт-Петербург
Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих - Содержание
- Глава 1 Баптисты - не раскольники
- Глава 2 Баптизм среди Православия в начале ХХ века
- Глава 3 Реакции безбожников на размах евангельского движения.
- Глава 4 Атеизм переходит в наступление
- Глава 5 Репрессии тридцатых годов
- Глава 6 Образование ВСЕХБ
- Глава 7 Деятельность ВСЕХБ в послевоенный период до 1959 года
- Глава 8 Реакция на два антиевангельских документа
- Глава 9 Разделение в братстве ЕХБ
- Глава 10 Были ли действия инициативников, а позднее СЦ правомочными?
- Глава 11 Анализ съезда ВСЕХБ 1963 года
- Глава 12 Оценка съезда ВСЕХБ с 4 по 7 октября 1966 года
- Глава 13 Служение в братстве СЦ ЕХБ ДО 1969 года
- Глава 14 Автономия
- Глава 15 Три течения в братстве ЕХБ
- Глава 16 Упразднение законодательства о культах
- Глава 17 СЦ ЕХБ в постсоветское время
- Глава 18 Печаль, постигшая братство МСЦ ЕХБ
- Глава 19 50 лет по пути разделения
- Глава 20 Взгляд на евангельское движение в бывшем СССР
- Глава 21 Иосиф и его братья
- Глава 22 Уравнивание пути
- Глава 23 Сбылись ли замыслы Г.К. Крючкова ?
- Глава 24 Что же делать?
- Глава 25 Единство по Слову Божьему - не экуменизм
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