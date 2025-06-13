Рассуждая над приведённым текстом Священного Писания, невольно возникает вопрос: зачем Луке нужно было писать Евангелие, когда уже составлялось много повествований «о совершенно известных событиях», которые передали «бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова»? Очевидно, «по тщательном исследовании всего» Лука счёл нужным дополнить составленное повествование и «по порядку описать» Феофилу. Скорее всего это была действительная личность. Хотя при переводе имени Феофил на русский язык (любящий Бога) вполне можно предположить, что Лука обращается к каждому любящему Бога. Разрешение этого вопроса мы предоставим богословам, а со своей стороны хочется сказать, что после прочтения этого текста «рассудилось и мне» сказать своё слово о разделении, происшедшем в братстве евангельских христиан-баптистов бывшего Советского союза в 1961 году, о котором рассказывают очень много противоречивого.

Я не берусь писать историю христианства, как Вальтер Заватски или Сергей Савинский, не имея учёной богословской степени, но, вступив в 1967 году в ряды братства СЦ ЕХБ и будучи с 1978 года членом Совета церквей, желаю сказать своё слово о событиях, происходивших в общинах ЕХБ. Мой почтенный возраст даёт мне на это право. Господь побуждает меня быть миротворцем в нашем дорогом евангельско - баптистском братстве.

Почему-то вспомнились слова монаха-летописца из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»:

«Ещё одно, последнее сказанье - И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от Бога...»

Мой Господь, Ты побудил меня начать эту небольшую книгу. Руководи моим разумом и сердцем при её написании, чтобы была отражена воля Твоя!

Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» - Санкт-Петербург

Евгений Никифорович Пушков - Ищу братьев моих - Содержание