Книга пророка Ионы - необычная. Она относится к двенадцати книгам малых пророков, но по стилю на остальные книги не похожа. С одной стороны, другие пророческие книги были написаны самими пророками или их писарями. Книга же пророка Ионы - это история о пророке, записанная в третьем лице. Более того, некоторые части книги представляют собой исторический текст, а некоторые - художественный, что, наряду с крайне необычайной историей о рыбе, заставляет некоторых исследователей отнести это пророчество к категории притч или аллегорий. Но в притчах и аллегориях обычно не указывается конкретное время и местожительство главного персонажа (сын Амафиин из Гафхефера). Да и Сам Сын Божий говорит об Ионе так, как обычно говорят об исторических личностях (Матфея, 12:41).

Несмотря на загадочное происхождение данной истории, Книга пророка Ионы полна сильнейших посланий о послушании, предвзятости, сострадании, ожесточенности и о Божьей миссии среди народов этого мира. Читатель, который увидит и поймет истины, заложенные в Книге пророка Ионы, предстанет лицом к лицу с Богом неугасимой благодати. Кроме самой Книги пророка Ионы, единственное упоминание об Ионе, сыне Амафиине, в Библии встречается в 4-й книге Царств, 14:25, где об Ионе сказано, что он пророчествовал о расширении территории Израиля (так же, как и Илия в предыдущей главе) в период правления царя Иеровоама II. Это позволяет датировать служение Ионы приблизительно серединой восьмого века до н. э., когда Ассирия и ее столица Ниневия представляли собой серьезную угрозу для соседей и активно с ними враждовали; хотя это и имело место за целое поколение до того, как ассирийский царь Салманассар покорил северное царство Израиля в 722 г. до н. э., и Сеннахирим подверг грубому и жестокому разорению части Иудеи в 701 г. до н. э. Во времена Ионы Ассирия представляла собой страшного врага, который стоял на грани того, чтобы стать еще страшнее.

Иона - пророк из Гафхефера, района Галилеи. Этот факт фарисеи предпочли не вспоминать, когда в очередной раз подошли к Иисусу с критикой (Иоанна, 7:52). Согласно преданиям, некоторые иудейские толкователи считают Иону сыном вдовы из Сарепты, которого Илия воскресил из мертвых, - интересная мысль и хронологически возможная, но не имеющая никакого подтверждения в Библии. На основании еще одного единственно известного нам пророчества Ионы мы можем предположить, что он ожидал обретения Израилем своей прежней славы в период правления Соломона. В его понимании именно в этом состояла миссия Бога. Об этом говорилось и в других пророчествах. Это была Божья воля, открытая людям. Однажды Израиль восстанет и поразит своих врагов, и Бог будет прославлен в Своей победе. Как мы увидим позднее, проповедь, которую Бог поручил Ионе для Ниневии, радикально противоречит такой линии мышления.

Путешествие по книге Ионы. Неугасимая благодать Божья - в действии

Киев: Организация «Путешествие по Библии», 2011. - 70 с.

Путешествие по книге Ионы. Неугасимая благодать Божья - в действии - Содержание

Введение

Занятие 1 Невыполнимое задание

Занятие 2 Три дня во тьме

Занятие 3 Сильные слова

Занятие 4 Послание и посланник

Занятие 5 Измененная жизнь

Занятие 6 Знамение Ионы

Заключение

Примечания для ведущего