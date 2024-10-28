Пути благовестия - Том 1

Почему нужен курс по предотвращению отступничества? Мы понимаем проповедь Евангелия как ось, вокруг которой вращается жизнь Церкви. Именно для этого Христос и создал Свою Церковь. Она была создана для проповедования Евангелия всякому племени, колену, языку и народу, и когда Церковь выполнит свою миссию, то будет преобразована в «вечное Царство Христа».

Одна из примечательных особенностей нашей Церкви заключается в том, что она всегда внимательна к количеству креша- емых и следит за этой статистикой. Нам всегда хочется видеть больше обращенных, и нам ни в коем случае нельзя отказываться от такого настроя. В противном случае мы собьемся с пути и перестанем понимать, для чего существует наша Церковь. Если бы наша Церковь удерживала всех, кого она крестит, то насколько больше сегодня у нас было бы членов? Насколько больше людей у нас могло бы быть, если бы все пребывали в единстве друг с другом и сохраняли верность Иисусу и Церкви?

Наша задача — рассмотреть тему профилактики отступлений с практической точки зрения на основании повседневной жизни Церкви. Мы будем обсуждать не столько саму проблему, сколько методы ее профилактики. Мы ищем не просто лекарство, но эффективную вакцину, опираясь на известный постулат: лучше предотвращать, чем врачевать. Нам нужны не теории, а фактический опыт, приобретенный внутри Церкви. Я родился в адвентистской семье и получил большую часть своего образования в адвентистских учебных заведениях. 30 лет проработав пастором в разных местах и церквах и на разных уровнях ответственности, я могу сказать вместе с Петром и Иоанном: «Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали».

Пути благовестия - В 2 т. - Том 1

Заокский: «Источник жизни», 2002, 480 с.

Пер. с англ. И. Л. Поспехина

ISBN 5-86847-343-4

Пути благовестия - В 2 т. - Том 1 - Содержание