Дорогие друзья, дорогие коллеги, сегодня, 14 февраля 2008 года, мы открываем совместно с нашими давними, дорогими, надежными партнерами из города Амстердама (Нидерланды), из Библиотеки Герметической Философии, чрезвычайно важную программу, которая обозначена как «Пути Гермеса». Наверное, те из вас, кто вполне погружен в эту достаточно сложную тематику, могут себе представить, что проведение конференции, сопровождающие ее выставка и издание каталогов, которые были щедро привезены из Голландии, все те обсуждения, которые будут происходить сегодня, – это дело не одного дня.

Мы шли к этой выставке совместно приблизительно года два, если я не ошибаюсь. В подготовку всего этого многослойного действа были вовлечены видные западные и российские ученые, в чем вы сумеете убедиться сегодня. У сегодняшней конференции есть несколько приятных сопутствующих моментов. В минувшем году два юбилея, то ли случайно, то ли не случайно, совпали. Библиотека иностранной литературы отмечала свое 85-летие, а Библиотека герметической философии в Амстердаме – свое 50-летие. В этом можно увидеть случайность, а можно и какие-то приметы и знаки. Наше сотрудничество, как наверняка многие из вас знают, началось давно, когда во ВГБИЛ была представлена очень серьезная выставка, каталог которой до сих пор пользуется неизменным интересом у специалистов, – «500 лет Гнозиса в Европе». За нею последовали другие выставки, о которых пойдет речь.

Сегодня мы представляем новую программу – «Пути Гермеса», и я приветствую здесь виднейшего ученого Ролофа ван ден Брука, создателя словаря «Гнозис и герметическая философия и западный эзотеризм», объединившего вокруг себя около 180 специалистов всего мира. Мы счастливы, что в нашем фонде этот словарь есть, он был подарен нашей библиотеке г-ном Ритманом и членом Международного Попечительского совета ВГБИЛ г-жой Эстер Остервик-Ритман. Так что это издание доступно теперь широкому читателю и в России.

Пути Гермеса - Международный симпозиум - Материалы симпозиума, 14 февраля 2008 года, Москва, ВГБИЛ

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино, научно-исследовательский отдел религиозной литературы и изданий русского зарубежья, библиотека герметической философии, Нидерланды. – Москва : Центр книги ВГБИЛ, 2009. – 199 с. : ил.

ISBN 978-5-7380-0325-7

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